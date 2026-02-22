馬王「嘉應高昇」挑戰18連勝成功　打破「精英大師」保持21年紀錄

應屆香港馬王「嘉應高昇」今日（22日，年初六）出戰第8場一級賽「女皇銀禧紀念盃」（1400米），一戰功成，以約三個馬位距離領先衝線，騎師潘頓一鞭都無落，創出歷史性的18連勝紀錄，打破目前在澳洲頤養天年的世紀初一代馬王「精英大師」所創下的17連勝香港紀錄，令香港馬壇塵封近21年的連勝紀錄迎來歷史性突破。



馬王「嘉應高昇」(1號 )轉彎入直路開始加速。（馬會直播截圖）

馬王「嘉應高昇」(1號 )轉彎入直路開始加速，在最後400米時開始跑出。（馬會直播截圖）

馬王「嘉應高昇」(1號 )轉彎入直路開始加速，在最後300米時已領先第二位「合夥奔馳」一個多馬位。（馬會直播截圖）

馬王「嘉應高昇」(1號 )轉彎入直路開始加速，在最後150米時，超越其他馬匹「離行離列」。（馬會直播截圖）

馬王「嘉應高昇」最終以約三個馬位勝出，以1:19:36完成，刷新1,400米草地新紀錄。（馬會直播截圖）

「嘉應高昇」超級熱門 賠率只有1.0倍

第8場「女皇銀禧紀念盃」共有十匹賽駒出賽，今日下午4時35分開賽。1號「嘉應高昇」由騎師潘頓策騎，排3號檔位出閘。「嘉應高昇」為超級熱門，賠率只有1.0倍，即投注10元，獨贏派彩僅10.5元，而位置派彩只有10.1元。

應屆香港馬王「嘉應高昇」今日出戰第8場一級賽「女皇銀禧紀念盃」，由騎師潘頓策騎，挑戰18連勝。(HKJC Racing Facebook圖片)

今日沙田馬場設有「嘉應高昇」打氣專區，展示巨型橫幅（Tifo）。（馬會直播截圖

刷新1400米草地新紀錄

開閘後，「嘉應高昇」保持第2位，至轉彎入直路開始加速，在最後300米已拋離其他馬匹，最終以約三個馬位勝出，以1:19:36完成，刷新1,400米草地新紀錄，比舊紀錄快超過半秒。

練馬師大衛希斯表示，「嘉應高昇」目前狀態理想，經過持續調整後更為成熟強壯，增程挑戰沙田1400米草地賽紀錄。（馬會提供圖片）

「嘉應高昇」比「精英大師」快四個月達到17連勝

在1月25日在沙田馬場，「嘉應高昇」攻下一級賽「百周年紀念短途盃」（1200米），追平「精英大師」的17連勝紀錄。牠自2024年2月起未嘗一敗，追平「精英大師」紀錄僅用23個月，比「精英大師」快四個月達到17連勝。

「嘉應高昇」是1200米草地香港紀錄保持者，於2025年1月造出1分07.20秒，相當於時速64公里的驚人速度。 上月公佈的2025年浪琴世界最佳馬匹年終排名中，「嘉應高昇」榮登全球最佳短途賽駒；牠更於去年10月在澳洲攻下全球獎金最高的草地賽事一級賽「珠穆朗瑪峰錦標」（1200米），成為該項馬壇大賽首次舉行以來，第一匹取勝的非澳洲海外馬匹。

應屆香港馬王「嘉應高昇」將於2月22日出戰一級賽「女皇銀禧紀念盃」，若能一戰功成，將創出歷史性的18連勝。（馬會提供圖片）

「嘉應高昇」成就顯赫，但算不上系出名門。父系Shamexpress曾勝出澳洲一級賽新市場讓賽（1200米），但母系Missy Moo從未攻下任何一級賽，然而牠憑藉凌厲的加速力及爆發力，跑出成就。

練馬師大衛希斯形容，「嘉應高昇」是難得的天賦與心志兼備之駒。「經常能在比賽中保持冷靜，每次出閘都非常專注，從不為自己增加壓力。」他表示，「嘉應高昇」經過持續調整後更為成熟強壯，增程挑戰沙田1400米草地賽紀錄。

馬房助理陳光昊自2024年開始照顧「嘉應高昇」，對牠讚不絕口，形容牠為百年難得一遇的駿馬 ,「很有靈性，性格乖巧溫馴，清潔梳洗都很配合。我在馬房工作30年，甚少見到有實力又乖巧的馬匹。」他又指，自澳洲凱旋歸來後，這位馬王偶爾也會像小朋友般撒嬌：「牠好像知道自己贏了比賽、受人愛戴，有時替牠卸下馬鞍，還會有點小脾氣。」

希斯馬房駐從化策騎員張健威是唯一曾策騎「嘉應高昇」和「精英大師」的人員。他表示兩匹馬王性格同樣乖巧文靜，有極強的鬥心，步幅也同樣闊大。在操練時，牠們都非常服從指令，收操後往往給人輕鬆完成，遊刃有餘的感覺。

馬房助理陳光昊指，自「嘉應高昇」澳洲凱旋歸來後，這匹馬王偶爾也會像小朋友般撒嬌。（馬會提供圖片）