「嘉應高昇」贏百周年紀念短途盃　17連勝追平馬王精英大師紀錄

世界最佳短途馬「嘉應高昇」，今（25日）以1分07.66秒成績，贏得一級賽百周年紀念短途盃（1200米），成功追平傳奇馬王「精英大師」塵封近21年的17連勝香港紀錄。



下月出戰女皇銀禧盃 有機問鼎18連勝馬王破香港紀錄

短途馬「嘉應高昇」今以1分07.66秒獲勝，平均時速高達63公里。牠出閘後即穩守前列位置，轉入最後直路，在騎師潘頓的催策下展現驚人爆發力，最終奪冠。一個月後，「嘉應高昇」將於2月22日出戰一級賽女皇銀禧紀念盃（1400米）。如順利勝出，便會刷新香港賽馬紀錄，成為首匹達成18連勝的馬王。

練馬師大衛希斯賽後表示：「無人預料到十七連勝的傳奇紀錄竟有被追平的一天，很幸運我們能夥拍『嘉應高昇』，希望未來可再創下新里程碑。」大衞希斯又指，「嘉應高昇」今年更強壯及優秀，相信牠能完美應付下場1400米賽事。

僅23個月達17連勝 青出於藍更勝傳奇馬王「精英大師」

「嘉應高昇」年僅5歲，僅用23個月便達到17連勝，比傳奇馬王「精英大師」還要快4個月。「嘉應高昇」去年10月曾遠征澳洲，攻下全球獎金最高的草地賽事一級賽「珠穆朗瑪峰錦標」（1200米）。

今天另一焦點為世界王者「浪漫勇士」擊敗上季三冠王「遨遊氣泡」，勝出三冠大賽首關一級賽董事盃（ 1600米）。（香港賽馬會提供）

「浪漫勇士」3月出戰花旗盃挑戰三冠王寶座

今天另一焦點為世界王者「浪漫勇士」擊敗上季三冠王「遨遊氣泡」，勝出三冠大賽首關一級賽董事盃（ 1600米）。「浪漫勇士」下仗預料將出戰3月1日舉行的花旗銀行香港金盃（2000米），力圖挑戰三冠王寶座。

今天兩個馬場合共吸引逾27,000人入場，當中旅客人數比去年同一個賽馬日增加一倍，達到逾6,700人。馬會行政總裁應家柏表示：「我們十分高興能見證香港賽馬史上兩匹最偉大的賽駒創造歷史，包括『嘉應高昇』追平連勝紀錄時，確是千載難逢的時刻；『浪漫勇士』克服重重難關應付1600米賽事，並自我刷新紀錄，把勝出一級賽的次數增至12場。實在令人歎為觀止。」