馬王嘉應高昇周日出戰盃賽挑戰18連勝　一戰功成將破精英大師紀錄

應屆香港馬王「嘉應高昇」將於周日（22日，年初六）出戰一級賽「女皇銀禧紀念盃」（1400米），馬會表示，若能一戰功成，將創出歷史性的18連勝，打破目前在澳洲頤養天年的世紀初一代馬王「精英大師」所創下的17連勝香港紀錄，令香港馬壇塵封近21年的連勝紀錄迎來歷史性突破。



今年1月25日，「嘉應高昇」在沙田馬場攻下一級賽「百周年紀念短途盃」，追平「精英大師」的17連勝紀錄。（馬會提供圖片）

「嘉應高昇」出身不算特別顯赫，但憑堅毅鬥志與紮實表現，盡情發揮天分和潛藏實力，上月公佈的2025年浪琴世界最佳馬匹年終排名中，榮登全球最佳短途賽駒，為香港賽馬爭光；牠更於去年10月在澳洲攻下全球獎金最高的草地賽事一級賽「珠穆朗瑪峰錦標」（1200米），成為該項馬壇大賽首次舉行以來，第一匹取勝的非澳洲海外馬匹。

在1月25日在沙田馬場，「嘉應高昇」攻下一級賽「百周年紀念短途盃」（1200米），追平「精英大師」的17連勝紀錄。牠自2024年2月起未嘗一敗，追平「精英大師」紀錄僅用23個月，比「精英大師」快四個月達到17連勝。

「嘉應高昇」去年10月到澳洲出賽，攻下全球獎金最高的草地賽事一級賽「珠穆朗瑪峰錦標」（1200米），成為該項馬壇大賽首次舉行以來，第一匹取勝的非澳洲海外馬匹。牠更是1200米草地香港紀錄保持者，於今年1月造出1分07.20秒，相當於時速64公里的驚人速度。

練馬師大衛希斯表示，「嘉應高昇」目前狀態理想，經過持續調整後更為成熟強壯，增程挑戰沙田1400米草地賽紀錄。（馬會提供圖片）

練馬師大衛希斯形容，「嘉應高昇」是難得的天賦與心志兼備之駒，「經常能在比賽中保持冷靜，每次出閘都非常專注，從不為自己增加壓力。」他感到很榮幸可以訓練牠，相信牠不單屬於世界頂級短途馬，更有資格被列為當今最優秀的賽駒之一。

大衛希斯表示，牠目前狀態理想，經過持續調整後更為成熟強壯，增程挑戰沙田1400米草地賽紀錄。

馬房助理陳光昊自2024年開始照顧「嘉應高昇」至今，形容牠為百年難得一遇的佳駟。（馬會提供圖片）

馬房助理陳光昊指，自「嘉應高昇」澳洲凱旋歸來後，這匹馬王偶爾也會像小朋友般撒嬌。（馬會提供圖片）

馬會說，在「嘉應高昇」的成就背後，是一支默默付出的馬房團隊。馬房助理陳光昊自2024年開始照顧牠，對牠讚不絕口，形容牠為百年難得一遇的駿馬，「很有靈性，性格乖巧溫馴，清潔梳洗都很配合。我在馬房工作30年，甚少見到有實力又乖巧的馬匹。」他又指，自澳洲凱旋歸來後，這匹馬王偶爾也會像小朋友般撒嬌，「牠好像知道自己贏了比賽、受人愛戴，有時替牠卸下馬鞍，還會有點小脾氣。」

陳光昊說，「嘉應高昇」力爭18連勝，改寫香港賽馬歷史，整個馬房都為之自豪，指牠非系出名門，卻憑毅力與專注闖出一條屬於自己的路，正是香港人的自強精神的最佳寫照。

希斯馬房駐從化策騎員張健威是唯一曾策騎「嘉應高昇」和「精英大師」的人員。他表示，兩匹馬王性格同樣乖巧文靜，有極強的鬥心，步幅也同樣闊大。在操練時，牠們都非常服從指令，收操後往往給人輕鬆完成，遊刃有餘的感覺。

希斯馬房駐從化策騎員張健威是唯一曾策騎「嘉應高昇」和「精英大師」的人員，形容職業生涯中可先後策騎這兩匹世界級馬王是「一生的緣分與殊榮」（馬會提供圖片）

張健威指出，相比「精英大師」，「嘉應高昇」多了從化馬場的巨大助力——廣闊寧謐的空間如放草區，完善先進的馬房和訓練設施如水力步行機，使「嘉應高昇」能在更放鬆愉快的環境下受訓，發展得壯碩強健，實力大增。張健威表示，回想20多年前能策騎傳奇馬王「精英大師」已感榮幸，沒想到20年後竟有緣遇上另一匹頂尖賽駒，「一生人能遇上一匹傳奇馬王已屬難得，我有幸在職業生涯中先後策騎這兩匹世界級馬王，這實在是我一生的緣分與殊榮。」