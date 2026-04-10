今日新聞8分鐘｜東亞銀行遭賊搶劫｜男子暈倒送院亡　曾患重感冒

習鄭會｜習近平提九二共識反台獨 鄭麗文盼推動兩岸和平制度化

《新華社》報道，中共中央總書記習近平4月10日上午在北京會見中國國民黨主席鄭麗文。習近平在會面時表示，兩黨領導人今天見面，就是為維護我們共同家園的和平安寧，推動兩岸關係和平發展，讓子孫後代能夠共享美好未來。他表示，願在堅守九二共識，反對台獨的共同政治基礎上加強交流，把兩岸的關係的未來牢牢地掌握在中國人自己的手上。習近平強調，兩岸同胞走親走近的大潮流不會改變，中華文明會綿延不斷。

鄭麗文則指出，兩岸和平是共同的願望，他希望兩岸能夠共同商討一個避免戰爭的機制，使台海成為世界和平解決衝突的典範，她期待國共兩黨推動兩岸和平的制度化。

錦田公路上村車場起火 烈焰沖天濃煙滾滾 居民自行疏散

八鄉今日（9日）發生大火。晚上7時54分，警方接報錦田公路近上村一個回收廢車場起火，火勢一發不可收拾。現場所見，車場冒出大量濃煙，烈焰竄升，把上空映得通紅。

消防接報後，至晚上9時許，已出動兩隊煙帽隊及兩喉灌救，火勢仍未受控。附近5名居民已自行疏散至安全地方。受火警影響，錦田公路來回方向介乎粉錦公路與上村公園之間的全線一度封閉。至晚上10時，火勢終受控，消防停止動員。

柴灣夾公仔舖遭搗亂 疑兇持電話邊拍邊淋紅油 數秒內得手逃去

柴灣發生店舖搗亂事件。周五（10日）清晨近5時，樂軒臺一間夾公仔舖負責人報案指，從閉路電視得知有人進入店舖搗亂，包括淋紅油等。警員接報趕至現場，發現店內多部夾公仔機以及店內地面沾上紅油，歹徒已逃之夭夭。警方列「刑事毀壞」案，暫未有人被捕。

灣仔東亞銀行遭獨行賊持械行劫掠$3.6萬 警柴灣拘捕賊人

今日（10日）中午12時26分，警方接報灣仔告士打道56號東亞銀行港灣中心分行發生搶劫案。獨行賊持鐵錘及疑似手槍物體行劫，掠去約36,000元逃去。警方大舉搜捕，至下午2時左右，於在柴灣環翠商場截獲一名涉案男子，並以涉嫌「搶劫」將他拘捕。

觀塘38歲男子暈倒送院亡 兩周前曾患重感冒 死因有待確定

一名38歲男子，近日因患重感冒求醫，至昨日（9日）下午在觀塘成業街工廈內上班期間，被同事發現昏迷走廊，送院後證實不治。

青衣站大叔跟人尾入閘「逃票」！目擊者：每朝都見到 網民籲投訴

坐港鐵長期「逃票」實在太離譜！有男網民在網上發片，指稱有男子經常在早上同一時段，於青衣站跟着其他乘客入閘「逃票」，情況令人側目。不少網

內地女訛稱加州大學畢業獲港大取錄 實畢業於河南 認罪囚4月

內地女子聲稱在加州大學洛杉磯分校以GPA3.81成績畢業，並獲港大取錄讀碩士，惟入學後被揭從未在加大就讀，她被捕後承認她只是在河南大學畢業。內地女因而被控以欺騙手段取得服務罪，她今（9日）在東區裁判法院認罪，求情稱已深感後悔。裁判官高偉雄斥其行為剝奪了其他報讀者的機會，必須判阻嚇刑罰以防止同類事件再發生，判她入獄4個月。

油價｜政府補貼商用車柴油每公升3元、減隧道費50% 為期2個月

油價高企，政府今晚（9日)公布，雖然近日國際原油價格稍為回落，但車用柴油牌價仍然高企，而且未來價格走勢難測，對以使用柴油為主的商用車輛（包括貨車、專營和非專營巴士、小巴等）及船隻（包括渡輪、載客船、工作船和漁船）造成額外負擔，對經濟和民生影響大，因此專責組建議政府為每公升柴油提供3港元補貼，為期兩個月，以支援以柴油為燃料的公用或商用車輛及船隻和相關工業，減輕其營運成本，亦減低其加價壓力，相關補貼措施預計需約18億港元。

給十九歲的我｜導演張婉婷：曾與英華女學校商討參展 不容講大話

因涉及拍攝倫理爭議、2023年煞停公映的紀錄片《給十九歲的我》再惹爭議，近日有指該片將參展意大利遠東電影節作特別放映，英華女學校周四（9日）發聲明稱並未授權放映。與此同時，《給十九歲的我》預告亦從遠東電影節網站下架。拍攝該片的導演張婉婷同日發聲明稱，對事件的新發展感到非常難過和遺憾，又指英華女學校藉聲明事件割蓆，令她非常震驚。她指出，「學校公然對社會講大話，我實在無法接受，不能容忍。」