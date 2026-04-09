給十九歲的我｜導演張婉婷：曾與英華女學校商討參展　不容講大話

因涉及拍攝倫理爭議、2023年煞停公映的紀錄片《給十九歲的我》再惹爭議，近日有指該片將參展意大利遠東電影節作特別放映，英華女學校周四（9日）發聲明稱並未授權放映。與此同時，《給十九歲的我》預告亦從遠東電影節網站下架。拍攝該片的導演張婉婷同日發聲明稱，對事件的新發展感到非常難過和遺憾，又指英華女學校藉聲明事件割蓆，令她非常震驚。她指出，「學校公然對社會講大話，我實在無法接受，不能容忍。」



上映時，有份參與演出的女學生跟導演張婉婷（右二）返到母校宣傳。（資料圖片）

導演張婉婷拍攝的紀錄片《給十九歲的我》，起初反應熱烈大獲好評，後在爭議聲中暫停上映。（《給十九歲的我》電影海報）

2月與正副校長會面討論參展 校方曾聯絡參與拍攝舊生

張婉婷與其他6名團隊成員在聲明中稱，她和發行公司高先電影的代表Winnie Tsang，在今年初開始與學校商討，讓發行公司根據合約，安排《給》片參加意大利的遠東電影節。今年2月26日，她和Winnie與校長及副校長見面，席間討論有關事宜，校長更著她們預備參加影展的預算，二人於席間都沒有提出反對。

校長向她們表示，校方在1月就有關計劃與各參與拍攝的舊生商討，除了王卓聆沒有回覆，其餘都表示同意，當中包括舊生佘麗薇。因此佘最近向媒體表示相反的意願，她們是完全始料不及。事實上，佘在2022年曾經第二度簽署同意書，同意電影參加各地影展及包場放映等。

《給十九歲的我》由導演張婉婷拍攝，爭議不斷。（資料圖片/陳順禎攝）

有學生未回覆 相關片段已全部刪除

聲明指出，王雖然沒有回覆學校，但團隊考慮她之前的意願，所以參加影展的版本，將其片段全部刪除。據張婉婷所知，影展主辦單位已經將有關資訊通知王的律師。

張婉婷指出，團隊一直希望事件能夠通過溝通低調處理，但在校方單方面公開聲明，聲言學校沒有同意電影參與影展，「我們實在不能再啞忍。顯而易見，學校為了與事件割蓆，發出單方面聲明，目的為推卸責任，這並不是我們認識的英華女校，或是任何教育家的所為。」

《給十九歲的我》將會在2026年意大利烏甸尼遠東電影節期間進行特別放映。（遠東電影節官方網頁截圖）

聲明指出，《給十九歲的我》是一班舊生無償地為母校製作的電影，紀念學校多年來的春風化雨，在製作的10年間，過程雖然艱巨，但拍攝團隊和被拍攝的同學和家長一直相處融洽，絕無以威迫手段進行。

文中反問：「若真的有如一些人所言，我們的工作是罔顧年輕人意願，一直在侵犯他們的私隱，試問我們又怎可能拍攝得那麼多快樂片段、真摯交流?拍下一張又一張充滿笑容與歡樂的照片?難道所有都是假的?無論社會對我作出怎樣的抨擊，我們在這個問題上是完全問心無愧。」

英華女學校周四在學校官網發聲明，稱未授權《給十九歲的我》在遠東電影節放映。(網頁截圖)

稱「想不到如今是學校出手割蓆」 形容為「整件事最大的諷刺」

聲明指出，在電影上映和公眾更多討論出現之後，有個別舊生改變了想法，不想自己在電影出現，團隊聽到了對方聲音，立即停止了電影的放映，但希望電影在刪剪了相關片段之後，有一天能夠重見天日，不讓數百人的十年心血最後變成了「禁片」，這是團隊希望電影能夠參與影展的初衷。

聲明最終重申，《給十九歲的我》是一班英華舊生無償地為母校留一個歷史紀錄，縱使事件讓她們受盡千夫所指，但都堅持挺過去，「想不到如今是學校出手割蓆，實在是整件事最大的諷刺」，「團隊保留一切公開事實真相，還我們清白的權利」。

《給十九歲的我》團隊聲明全文

《給十九歲的我》團隊聲明全文