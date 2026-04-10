青衣站大叔跟人尾入閘「逃票」！目擊者：每朝都見到　網民籲投訴

坐港鐵長期「逃票」實在太離譜！有男網民在網上發片，指稱有男子經常在早上同一時段，於青衣站跟着其他乘客入閘「逃票」，情況令人側目。不少網民留言「吓，咁都得，通知職員」、「好熟練嘅手勢」。



樓主指稱紅衣大叔疑常跟人入閘逃票。（Threads@chunlung_hk）

樓主指稱紅衣大叔疑常跟人入閘逃票。（Threads@chunlung_hk）

有網民留言：「好熟練嘅手勢。」（Threads@chunlung_hk）

有男網民在Threads上發片，從影片可見，有名紅衣戴口罩男子，在青衣機鐵站跟着前面一位黑衣男子入閘，而紅衣男亦做了一個拍卡入閘動作，但閘機卻出現一個紅色交叉，顯示並未付款而入閘。樓主指紅衣男已不只一次跟着其他乘客入閘「逃票」，「每朝6:45分左右至7點，都會喺青衣站見到佢跟人尾入」。

網民建議拍片者向職員投訴

影片引來不少網民留言，「扮拍卡？」、「機鐵落車唔使拍卡，又可以慳返幾十蚊」、「強烈建議港鐵正視問題，嚴厲執法」。有人指「部機反應咁慢」，有網民解釋「大閘本身就係畀大件行李／輪椅用，閂咁快夾到人點算」。

樓主指稱紅衣大叔疑常跟人入閘逃票。（Threads@chunlung_hk）

閘機出現一個紅色交叉，顯示並未付款而入閘。（Threads@chunlung_hk）

港鐵逃票罰款多少？

根據《香港鐵路附例》，乘客逃票可被徵收附加費，金額1,000元。另根據《港鐵附例》第14A條「沒有繳付車費等」，任何人不得在未付或拒付按照附例可徵收的任何車費、附加費或其他款項情況下離開已付車費區域，違者最高罰款5,000元。