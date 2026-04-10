習鄭會｜習近平提九二共識反台獨　鄭麗文盼推動兩岸和平制度化

《新華社》報道，中共中央總書記習近平4月10日上午在北京會見中國國民黨主席鄭麗文。習近平在會面時表示，兩黨領導人今天見面，就是為維護我們共同家園的和平安寧，推動兩岸關係和平發展，讓子孫後代能夠共享美好未來。他表示，願在堅守九二共識，反對台獨的共同政治基礎上加強交流，把兩岸的關係的未來牢牢地掌握在中國人自己的手上。習近平強調，兩岸同胞走親走近的大潮流不會改變，中華文明會綿延不斷。



鄭麗文則指出，兩岸和平是共同的願望，他希望兩岸能夠共同商討一個避免戰爭的機制，使台海成為世界和平解決衝突的典範，她期待國共兩黨推動兩岸和平的制度化。



據了解，鄭麗文在北京人民大會堂會晤中共總書記習近平兩人發表開場講話後就會舉行閉門會談，預計下午2點將在中國大飯店舉行中外記者會，對外說明會談過程，並接受媒體訪問。



習近平左側坐著蔡奇，右側坐著王滬寧和宋濤。（中天直播截圖）

習近平左側坐著蔡奇，右側坐著王滬寧和宋濤。（中天直播截圖）

鄭麗文滿臉笑容，身旁坐著國民黨副主席李乾龍和張榮恭、蕭旭岑。（中天直播截圖）

鄭麗文表示，期待國共兩黨推動兩岸和平的制度化。

會談採五對五形式

習近平和鄭麗文先後發表開場講話之後，隨即舉行閉門會談。這次會晤採5對5形式，坐在會議桌左側的是國民黨人士，除了鄭麗文，還有副主席蕭旭岑、副主席李乾龍、副主席張榮恭、國民黨智庫副董事長李鴻源。訪問團其他人員則坐於一旁。

中共方面坐在會議桌右邊，除了習近平，還有中央委員兼發改委黨委書記鄭柵潔、政治局常委兼中辦主任蔡奇、政治局常委兼政協主席王滬寧，以及中台辦主任宋濤。

台媒報道指，鄭麗文與習近平在「東大廳」舉行會見，「東大廳」是中國領導人接待外賓或舉行高級別會議的場所，也是2023年舉行「馬習二會」的地點，也是鄧小平接見香港各代表討論回歸的地方。

此外，中蘇領導人鄧小平和戈巴契夫曾在「東大廳」歷史性握手。此前，習近平與美國前總統拜登（Joe Biden）的視訊會議也是在這裡舉行。

值得注意的是，在兩年前的同一天（2024年4月10日），馬習二會也在人民大會堂東大廳舉行，「「傳承」意味濃厚。

據了解，歷次國共領導人於北京會晤時，皆在人民大會堂福建廳舉行，從「連胡會」、「吳胡會」、「朱習會」到「洪習會」皆無例外。因此這次鄭習會算是開先例在東大廳舉行，格外特殊。

《中天新聞》報道，這是國民黨主席睽違10年後，再度赴中國大陸與中共最高領導人進行面對面會談，台媒報道指，鄭麗文將以「九二共識」化解當前緊繃狀態，外界也高度關注雙方能否為兩岸僵局打開新的對話空間。

國共兩黨自2005年開啟兩黨領導人會面機制，包含連戰、吳伯雄、朱立倫與洪秀柱等四位國民黨主席相繼赴北京訪問，但上一次國共兩黨領導人會面已是2016年11月，國民黨主席洪秀柱赴北京與與中共總書記習近平會談，時隔將近十年。（新華社）

鄭麗文行前曾表示，若與中共中央總書記習近平會面將談「和平」，她要證明給大家看，「這不是我一廂情願」。

《中天新聞》指出，此次訪問被部分台灣觀察人士，比照2005年國民黨前主席連戰赴陸的「破冰之旅」，認為鄭麗文此行在論述上更為直接清晰，明確以「九二共識、反對台獨」作為兩岸交流的政治基礎，並強調在此前提下「求同存異」，仍是當前民意的最大公約數。大陸方面給予相當規格的禮遇接待，外界解讀此舉亦在傳達「九二共識」仍是雙方互動的核心定錨。

稍早畫面，鄭麗文準備坐車前往人民大會堂會見習近平。（直播截圖）

鄭習會國民黨團14人全員出席

陪同出席「鄭習會」的人員包括國民黨副主席李乾龍、張榮恭、蕭旭岑，以及智庫副董事長李鴻源等，即含鄭麗文在內全團14名成員。據了解，閉門會議結束後，鄭麗文將親自舉行中外記者會，說明會談成果。

《香港01》此前分析，在民進黨執政下，兩岸關係長期以來的討論幾乎已被宏觀的政治與國安議題主導，實際在兩岸之間流動、尋求機遇的台商與年輕人，則被邊緣化到角落的位置。國民黨主席鄭麗文此次訪陸，無疑為這些默默耕耘的群體重新聚焦，賦予他們回到兩岸論述中的視野。