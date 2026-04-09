油價｜政府補貼商用車柴油每公升3元、減隧道費50%　為期2個月

油價高企，政府今晚（9日)公布，雖然近日國際原油價格稍為回落，但車用柴油牌價仍然高企，而且未來價格走勢難測，對以使用柴油為主的商用車輛（包括貨車、專營和非專營巴士、小巴等）及船隻（包括渡輪、載客船、工作船和漁船）造成額外負擔，對經濟和民生影響大，因此專責組建議政府為每公升柴油提供3港元補貼，為期兩個月，以支援以柴油為燃料的公用或商用車輛及船隻和相關工業，減輕其營運成本，亦減低其加價壓力，相關補貼措施預計需約18億港元。



政府會減免所有政府收費隧道的隧道費50%，但只限所有商用車輛（即包括貨車、巴士、小巴和的士），不包括私家車和電單車，為期兩個月，涉及少收約1.6億元費用。政府又會設立「公共交通服務特別申請工作組」，提速協助公共交通營辦商（包括公共巴士和渡輪）靈活應對燃油成本上升的申請。



當局表示，相關補貼措施須經立法會財務委員會批准撥款。政府會聯絡立法會，以期財務委員會能盡早安排會議，讓措施盡早落實。政府指私人自用車輛涉個人決定及有替代選擇，不列為首要考慮協助對象。



中東局勢持續緊張，國際油價飆升，本港5間油公司無鉛汽油的平均零售牌價均錄得顯著升幅。圖為3月11日油站情況，可見牌價較2月底上升。(資料圖片／鄭子峰攝)

中東局勢持續緊張，國際油價飆升，圖為3月11日油站情況。政府指私人自用車輛涉個人決定及有替代選擇，研以私家車不列為首要考慮協助對象。(資料圖片／鄭子峰攝)

李家超今日主持特別會議 聽取專責組匯報燃油供應情況

鑑於中東地區戰事發生，政府成立「跨部門監察燃油供應專責組」，確保香港能源供應穩定，並審視油價波動對不同行業帶來的影響。財政司司長辦公室今晚公布，​行政長官李家超今日主持特別會議，署理財政司司長黃偉綸匯報本地燃料供應情況和國際能源價格走勢，以及政府已採取的應對措施。

黃偉綸在匯報表示，現時本港石油產品約八成來自內地，香港政府一直與中央政府和內地不同單位保持緊密溝通，確保香港在國家的支持下，能源供應得以維持穩定；環境及生態局已與本地主要車用燃油供應商會面，要求各供應商保持本港車用燃油供應穩定，所有供應商均表示，目前本港車用燃油的供應正常，並會繼續致力維持穩定供應。

黃偉綸表示，環境及生態局由4月1日起，每周發布各油公司無鉛汽油和柴油在門市折扣後的七天移動平均零售價，與同期國際成品油的市場指標價格走勢，提升市場和價格的透明度。競爭事務委員會亦已與燃油公司會面，強調市場公平競爭和資訊透明的重要性，並密切注視市場有否出現合謀定價或不公平競爭的行為。

黃偉綸表示，中東局勢推高國際油價，原油價格一度急升至接近每桶120美元。隨着今周局勢進一步發展，原油價格亦有呈現回落的趨勢，但成品油價格仍然高企，市場正在觀望中東局勢的最新走向。

中東局勢持續緊張，國際油價飆升，本港5間油公司無鉛汽油的平均零售牌價均錄得顯著升幅。圖為3月11日油站情況，可見牌價較2月底上升。(資料圖片／鄭子峰攝)

中東局勢持續緊張，國際油價飆升，本港5間油公司無鉛汽油的平均零售牌價均錄得顯著升幅。圖為3月11日油站情況，可見牌價較2月底上升。(資料圖片／鄭子峰攝)

按5個原則考慮支援措施 不考慮包括私人自用車輛

當局表示，政府在考慮支援措施時，須參考以下五個原則：

（一）原油價格波幅影響社會面廣泛，在政府財政緊絀的情況下，應先針對受影響最嚴重並涉及公共服務的營運行業；

（二）營運行業的服務價格如屬需接受政府審批的類別，應在現有審批機制內處理；

（三）私人自用車輛的使用，因涉個人決定及有替代選擇，不列為首要考慮；

（四）由於戰事難以預測，停戰談判正在進行，任何支援措施應屬臨時性和限期性，以免帶來公共財政風險；

（五） 有意見提出極受柴油價格影響營運成本的公共交通服務（包括專營和非專營巴士、小巴和渡輪），以至校巴和邨巴等，應視為首要考慮支援行業。



中東局勢持續緊張，國際油價飆升，本港5間油公司無鉛汽油的平均零售牌價均錄得顯著升幅。圖為3月11日油站情況，可見牌價較2月底上升。(資料圖片／鄭子峰攝)

中東局勢持續緊張，國際油價飆升，本港5間油公司無鉛汽油的平均零售牌價均錄得顯著升幅。圖為3月11日油站情況，可見牌價較2月底上升。(資料圖片／鄭子峰攝)

專責組建議4項臨時措施 石油氣價格穩定

政府表示，鑑於油價短期走勢未明，在參考上述原則及審慎平衡包括政府財政和善用公帑的原則等各項因素後，專責組建議四項具針對性的臨時措施，包括：

1：補貼柴油價格每公升3元 料2個月涉約18億元

以使用柴油為主的商用車輛（包括貨車、專營和非專營巴士、小巴等）及船隻（包括渡輪、載客船、工作船和漁船）對經濟和民生影響大，因此專責組建議政府為每公升柴油提供3元補貼，為期兩個月，以支援以柴油為燃料的公用或商用車輛及船隻和相關工業，減輕其營運成本，亦減低其加價壓力。相關補貼措施預計需約18億元。

環境及生態局會聯同競爭事務委員會監察各燃油公司的定價，以確保燃油公司不會藉機牟利。至於大部分的士和公共小巴，它們主要使用石油氣為燃料，而石油氣的價格目前維持穩定。專責組會繼續留意價格變動，再作評估。

2：減免非私家車輛50%隧道費 將少收1.6億元

政府會減免所有政府收費隧道的隧道費50%，但只限所有商用車輛（即包括貨車、巴士、小巴和的士），不包括私家車和電單車，為期兩個月，涉及少收約1.6億元費用。政府會着手與隧道費服務供應商，調較收費系統，以爭取盡快實施減免。

中東局勢持續緊張，國際油價飆升，圖為3月11日油站情況。政府指私人自用車輛涉個人決定及有替代選擇，不列為首要考慮協助對象。(資料圖片／鄭子峰攝)

中東局勢持續緊張，國際油價飆升，圖為3月11日油站情況。政府指私人自用車輛涉個人決定及有替代選擇，研以私家車不列為首要考慮協助對象。(資料圖片／鄭子峰攝)

中東局勢持續緊張，國際油價飆升，圖為3月11日油站情況。政府指私人自用車輛涉個人決定及有替代選擇，所以電單車不列為首要考慮協助對象。(資料圖片／鄭子峰攝)

3：設「公共交通服務特別申請工作組」協助公共交通營辦商應對油價上升

專責組建議在其轄下設立「公共交通服務特別申請工作組」，以便與公共交通服務營辦商保持溝通，因應營辦商的整體營運環境和成本，在考慮市民的負擔能力，同時維持公共交通服務的穩定與正常運作情況下，提速協助審批公共交通營辦商靈活應對燃油成本上升的申請，包括考慮透過整合服務提升整體營運效率，引入節能措施及其他申請等。

工作組組長為運輸及物流局局長，副組長為環境及生態局局長，成員包括運輸署署長和政府經濟顧問。

政府會減免所有政府收費隧道的隧道費50%，但只限所有商用車輛（即包括貨車、巴士、小巴和的士）。(資料圖片／鄭子峰攝)

4：動態監察局勢和油價變化 按實際情況動態調控措施

中東局勢對香港整體經濟的影響，很大程度取決於軍事衝突會否持續、擴大或升級。專責組會繼續動態評估，統籌政策局和部門，做好應對預案，並作前瞻性部署，亦會研究不同的紓緩油價上升舉措。

當局表示，行政長官李家超接納專責組的四項建議，指示盡快落實措施，同時繼續監察事態變化和最新情況。相關補貼措施須經立法會財務委員會批准撥款。政府會聯絡立法會，以期財務委員會能盡早安排會議，讓措施盡早落實。