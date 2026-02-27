土瓜灣鬼油車｜鬧市流動非法加油站　消防檢600公升汽油　將控1男

早前網上流傳多條影片，直擊警方在土瓜灣冚「鬼油車」非法加油站，數名軍裝警員呼喝「停車」、「咪走」，並將其中一車持中國護照的姓陳（44歲）男子轉交消防處跟進。



消防處回覆查詢時表示，處方與警務處人員前日（25日）在土瓜灣明倫街搗破一個由私家車改裝而成的流動非法加油站，檢獲約600公升汽油，並截獲一名男子，懷疑與案件有關。該名男子涉嫌違反《消防（消除火警危險）規例》、《危險品條例》及《危險品（管制）規例》，處方將會向他提出檢控。



一輛黑色七人車泊在明輪街近忠信街路邊，懷疑非法入油，另一輛黑色私家車泊在其旁邊，完事後駛離現場。（facebook專頁「GeBe Cars 幫你搵好車」影片截圖）

警方早前表示，周三（25日）晚上10時29分接報，指明輪街近忠信街懷疑有人售賣非法燃油。警員到場發現3輛懷疑涉案私家車，經調查後，相信其中兩車與案件無關，餘下一車懷疑涉案，司機姓陳44歲持中國護照。案件轉交消防處跟進。

網上流傳的3條相關影片，從多個角度拍攝，可見一輛黑色七人車泊在明輪街近忠信街路邊，懷疑為其他車輛非法入油。一輛黑色私家車先泊在其旁邊，完事後駛離現場；後方一輛白色私家車隨即駛前，泊在該黑色七人車旁邊，七人車一直打開車門，一名男子懷疑取出油管接駁白色私家車。

一名懷疑便衣執法人員，由對面馬路衝出，制服該名男子；白色私家車司機見狀，不理會油管仍然插在車身，立即開車，該男子仍然手持油管，「嘩」一聲被白色私家車猛拖數步，油管跌在地下。與此同時，後方另一輛銀色私家車打算開車離去，數名軍裝警員現身阻止，大叫：「停車」、「咪走」，並叫兩車司機「落車」。

兩車司機下車，該名懷疑賣油的男子一度被警員押在附近地舖的鐵閘前問話。（facebook專頁「GeBe Cars 幫你搵好車」影片截圖）

兩車司機依言照做，警員在場調查，不時用電筒照車內，調查是否有其他可疑之處，該名懷疑賣私油的男子一度被警員押在附近地舖的鐵閘前問話，影片至此結束。

警方在場調查。（facebook群組「港車北上自駕遊同樂會」影片截圖）

黑色七人車一直打開車門，一名男子懷疑取出油管接駁白色私家車。（facebook群組「港車北上自駕遊同樂會」影片截圖）

根據《應課稅品條例》，任何人處理、售賣或購買未完稅燃油即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款100萬元及監禁2年，涉案車輛亦可能被充公。

另外，根據《消防（消除火警危險）規例》第19條，任何人為提供受管制物質以供轉注入汽車油缸的業務的目的，而在任何處所之內或之上管有或控制受管制物質，即屬犯罪。違者一經定罪，最高可被判罰款10萬港元及監禁6個月。