消防海關警方聯合行動　破葵涌兩個非法加油站　檢約值25萬元燃油

消防、海關與警方聯合行動，搗破葵涌兩處非法加油站，拖走數輛載有燃油的貨車。



警方表示，青衣分區特遣隊、葵青警區交通隊、葵青警區反三合會行動組及新界南總區交通部人員昨日（3月26日）聯同消防處及海關在區內進行聯合行動打擊非法加油站。



執法人員起獲入油工具。(警方圖片)

行動中，人員在葵和街突擊搜查4部停泊在上址的輕型貨車及中型貨車，發現大批入油工具，並檢獲約4,000公升懷疑非法柴油。人員亦在上址截查一名懷疑與案件有關的61歲姓袁本地男子。他涉嫌違反《消防（消除火警危險）規例》、《危險品條例》及《危險品（管制）規例》，將會被檢控。該名男子同時涉嫌「無牌駕駛」及「駕駛時沒有第三者保險」被警方拘捕，現正被扣留調查。案件交由青衣分區特遣隊繼續跟進。新界南總區交通部人員，亦於行動中拖走其中兩部相信不適宜在道路上駕駛的車輛。

同時，人員在貨櫃碼頭南路一停車場，發現兩輛載有共約4,100公升懷疑非法汽油的輕型貨車。海關根據《應課稅品條例》扣查該兩部輕型貨車。行動仍在進行中。

行動中，人員檢獲的懷疑非法柴油及汽油分別市值13萬元及12萬元。消防處及海關已將涉案的非法燃油檢走，並會向法庭申請充公。