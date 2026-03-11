油價｜海關關長陳子達：跨境車加大油缸偷運油來港　非法入油案增

中東局勢緊張帶動國際油價節節攀升，香港油價一再加下，非法加油活動亦趨活躍。香港海關關長陳子達今日（11日）於亞太區智慧海關會議開幕儀式後會見傳媒時指出，由於近日汽油價格有明顯升幅，過去數星期，海關留意到有不法之徒由內地偷運大量汽油來港出售，非法燃油轉注個案增加。海關已加強執法力度，並偵破多宗案件，亦與消防處展開聯合執法行動以打擊市區非法加油活動。



香港海關關長陳子達出席亞太區智慧海關會議開幕儀式。（香港海關直播截圖）

內地油價較便宜 不法之徒運油來港售賣

陳子達表示，由於內地的汽油價格較香港便宜，有不法之徒改裝汽車，包括私家車，加大油缸並裝入大量內地燃油來港，進行非法燃油轉注活動，海關已加大執法力度。他強調非法轉注不但涉及逃稅，亦會對公眾構成很大的安全隱患。他重申，海關執法絕不手軟，會檢取違法車輛，並向法庭申請充公，警告不要為了繩頭小利作不法活動，最終得不償失。

密切留意中東局勢對航運空運影響 陳子達形容有危有機

另外，陳子達指出，留意到中東局勢對航運和空運都造成影響，但對香港來説有危有機，相信在一國兩制下，本港物流或貿易都能提供非常安全、便利、 透明的通關及運輸制度。海關在未來日子會繼續積極推動各種便商利貿的措施及執法工作，令全球不同業界能安心在港進行貿易運輸。海關會密切留意中東局勢對航運和空運的影響會否擴大，會與業界緊密聯絡，提供適切協助。

中東局勢持續緊張，國際油價上漲，本地油站價格亦上升。（馬耀文攝／資料圖片）

亞太區智慧海關會議為期3日，陳子達指匯集近200位來自不同領域代表，包括世界海關組織、各地海關代表、東盟秘書處、創新及科技界公司參與會議。各地海關積極應用創新科技以提升通關效率及貿易安全，數碼化及科技創新是海關發展的重要方向，今次會議提供開放及互動平台，加強伙伴關係及合作，以推動亞太區智慧海關的發展。