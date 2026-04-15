低空經濟｜理大研低軌通信導航一體衛星載荷　成功升空展在軌測試

香港理工大學一直深耕航天科技領域，其航空及民航工程學系研發的全港首個低軌通信導航一體衛星載荷「LEO CNAV」，最近成功搭載馭星三號05衛星（又名「科創一號）」，在甘肅酒泉衛星發射中心發射升空，將開展在軌測試。今年為國家「十五五」規劃開局之年，國家正加速以科技創新培育新質生產力，港府亦推動航天科技發展，支持太空經濟。理大此項研發突破，展現本港航天科技自主研發的領先地位，亦為智慧城市、低空經濟等領域發展注入新動力。



理大航空及民航工程學系研發的全港首個低軌通信導航一體衛星載荷「LEO CNAV」成功發射升空，將開展在軌測試。研究團隊由該系航空工程講座教授溫志湧教授帶領，助理教授徐兵教授（右）及助理教授（研究）王天奇博士（左）分別擔任衛星載荷設計師及系統集成與測試負責人。（理大圖片）

系統集成與測試負責人、理大航空及民航工程學系助理教授（研究）王天奇博士表示，LEO CNAV從概念設計、研發測試到在軌運行，均由理大團隊全程自主完成，開創本港高校獨立研發衛星載荷先河。這次經驗讓團隊完整掌握載荷開發流程，為日後研製更先進的系統打下堅實基礎。

單一平台整合通信與導航 打破傳統局限

LEO CNAV具備四大技術優勢——功能整合、精準定位、低成本部署及廣泛應用潛力，為未來智慧城市基建提供全方位支援。功能整合方面，傳統上，通信與導航依賴兩套獨立系統分別運作；LEO CNAV打破這一局限，在單一平台上同時提供通信、導航及校時服務，大幅簡化系統設計。該突破性研發早前在第51屆日內瓦國際發明展榮獲金獎，研發團隊亦已就相關核心技術提交專利申請。

LEO CNAV具備四大技術優勢——功能整合、精準定位、低成本部署及廣泛應用潛力——為未來智慧城市基建提供全方位支援。（理大圖片）

配合GNSS提升定位系統 於城市環境抵禦干擾

定位方面，LEO CNAV可配合GPS等現有的全球導航衛星系統（GNSS），能提升定位系統在高樓密集的城市環境下的精度。傳統GPS衛星距離地球約兩萬公里，信號較弱，容易受到干擾或「欺騙攻擊」，對自動駕駛及無人機構成安全隱患；而LEO CNAV運行於僅數百公里外的低軌道，信號更強，加上團隊自主設計的獨特信號方案，有效抵禦干擾與欺騙 ，為智慧交通等應用提供精準導航信息。

體積小巧便於不同商業衛星 降低發射成本

在設計上，LEO CNAV充分考慮商業航天需求。載荷運行功耗僅約23瓦，低於一般手機充電功率，且體積小巧，可搭載於納米衛星等小型平台。模組化設計便於在不同商業衛星「搭便車」，僅需約30瓦電力及基本接口即可部署。團隊並採用商用現成元件和硬件控制成本，大幅降低發射成本，為未來大規模組網奠定基礎。

「LEO CNAV」搭載馭星三號05衛星」，在3月16日於甘肅酒泉衛星發射中心發射升空。該載荷從概念設計、研發測試到在軌運行，均由理大團隊全程自主完成。（理大圖片）

可廣泛應用於智慧城市與低空經濟

LEO CNAV為定位及導航技術帶來嶄新突破，可廣泛應用於智慧城市與低空經濟，包括支援自動駕駛車輛實現車道級定位、為無人機物流及城市空中交通提供精準導航，以及應用於城市基礎設施監測及應急調度。

衛星載荷設計師、理大航空及民航工程學系助理教授徐兵教授指稱，低軌導航和天地融合通導一體化，是未來全球空間信息基礎設施的演進方向，希望透過LEO CNAV的技術積累，長遠而言可支撐物聯網互聯及6G天地融合網絡部署，助力大灣區打造世界級智慧城市群。

LEO CNAV具備四大技術優勢——功能整合、精準定位、低成本部署及廣泛應用潛力——為未來智慧城市基建提供全方位支援。（理大圖片）

團隊計劃組建低軌星座網絡 支撐智慧交通升級

展望未來，團隊計劃發射更多搭載LEO CNAV的衛星，逐步組建低軌星座網絡，支撐智慧交通升級。項目負責人、理大航空及民航工程學系航空工程講座教授溫志湧教授表示，「LEO CNAV升空標誌理大邁入新里程。我們將持續深化航天科技創新，培育人才並拓展國際合作，為香港商用航天事業及大灣區科技發展貢獻力量」。

在推動航天研發的同時，理大亦致力培育專才。理大今年開辦全港首個「衛星工程理學碩士」課程，涵蓋衛星軌道動力學、航天器系統、載荷設計及新太空經濟等範疇，為本港及國際航天發展培育新一代專業人才。