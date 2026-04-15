低空經濟｜理大研低軌通信導航一體衛星載荷 成功升空展在軌測試
香港理工大學一直深耕航天科技領域，其航空及民航工程學系研發的全港首個低軌通信導航一體衛星載荷「LEO CNAV」，最近成功搭載馭星三號05衛星（又名「科創一號）」，在甘肅酒泉衛星發射中心發射升空，將開展在軌測試。今年為國家「十五五」規劃開局之年，國家正加速以科技創新培育新質生產力，港府亦推動航天科技發展，支持太空經濟。理大此項研發突破，展現本港航天科技自主研發的領先地位，亦為智慧城市、低空經濟等領域發展注入新動力。
系統集成與測試負責人、理大航空及民航工程學系助理教授（研究）王天奇博士表示，LEO CNAV從概念設計、研發測試到在軌運行，均由理大團隊全程自主完成，開創本港高校獨立研發衛星載荷先河。這次經驗讓團隊完整掌握載荷開發流程，為日後研製更先進的系統打下堅實基礎。
單一平台整合通信與導航 打破傳統局限
LEO CNAV具備四大技術優勢——功能整合、精準定位、低成本部署及廣泛應用潛力，為未來智慧城市基建提供全方位支援。功能整合方面，傳統上，通信與導航依賴兩套獨立系統分別運作；LEO CNAV打破這一局限，在單一平台上同時提供通信、導航及校時服務，大幅簡化系統設計。該突破性研發早前在第51屆日內瓦國際發明展榮獲金獎，研發團隊亦已就相關核心技術提交專利申請。
配合GNSS提升定位系統 於城市環境抵禦干擾
定位方面，LEO CNAV可配合GPS等現有的全球導航衛星系統（GNSS），能提升定位系統在高樓密集的城市環境下的精度。傳統GPS衛星距離地球約兩萬公里，信號較弱，容易受到干擾或「欺騙攻擊」，對自動駕駛及無人機構成安全隱患；而LEO CNAV運行於僅數百公里外的低軌道，信號更強，加上團隊自主設計的獨特信號方案，有效抵禦干擾與欺騙 ，為智慧交通等應用提供精準導航信息。
體積小巧便於不同商業衛星 降低發射成本
在設計上，LEO CNAV充分考慮商業航天需求。載荷運行功耗僅約23瓦，低於一般手機充電功率，且體積小巧，可搭載於納米衛星等小型平台。模組化設計便於在不同商業衛星「搭便車」，僅需約30瓦電力及基本接口即可部署。團隊並採用商用現成元件和硬件控制成本，大幅降低發射成本，為未來大規模組網奠定基礎。
可廣泛應用於智慧城市與低空經濟
LEO CNAV為定位及導航技術帶來嶄新突破，可廣泛應用於智慧城市與低空經濟，包括支援自動駕駛車輛實現車道級定位、為無人機物流及城市空中交通提供精準導航，以及應用於城市基礎設施監測及應急調度。
衛星載荷設計師、理大航空及民航工程學系助理教授徐兵教授指稱，低軌導航和天地融合通導一體化，是未來全球空間信息基礎設施的演進方向，希望透過LEO CNAV的技術積累，長遠而言可支撐物聯網互聯及6G天地融合網絡部署，助力大灣區打造世界級智慧城市群。
團隊計劃組建低軌星座網絡 支撐智慧交通升級
展望未來，團隊計劃發射更多搭載LEO CNAV的衛星，逐步組建低軌星座網絡，支撐智慧交通升級。項目負責人、理大航空及民航工程學系航空工程講座教授溫志湧教授表示，「LEO CNAV升空標誌理大邁入新里程。我們將持續深化航天科技創新，培育人才並拓展國際合作，為香港商用航天事業及大灣區科技發展貢獻力量」。
在推動航天研發的同時，理大亦致力培育專才。理大今年開辦全港首個「衛星工程理學碩士」課程，涵蓋衛星軌道動力學、航天器系統、載荷設計及新太空經濟等範疇，為本港及國際航天發展培育新一代專業人才。