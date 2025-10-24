港鐵首試無人機超視距巡隧道及設紅閃燈　擬申請至上水露天段測試

政府早前批出38個低空經濟沙盒試點項目，獲批的港鐵自6月底起，於東鐵綫金鐘站至會展站隧道試行無人機超視距飛行，可協助工程人員在深夜設置紅閃燈，標示工程範圍，以及巡視隧道檢測異常。在無人機的協助下，設置紅閃燈速度較人手設置快逾一倍。港鐵發言人表示，正籌備向政府申請在東鐵綫上水站露天段測試超視距無人機，冀提升未來維修效率。



港鐵自2017年起應用無人機，今年與內地公司交控科技合作，研究無人機技術在鐵路的應用，超視距飛行項目便是合作成果之一。港鐵公司車務工程服務及創科總管陳慶強表示，是次項目主要在於隧道內測試全自動化、毋須人手操控、超出操作人員視線範圍以外的無人機飛行技術。

是次無人機搭載激光雷達 (LiDAR) 、紅閃燈及錄像、廣角及熱感共3個鏡頭，像素由1200萬至4800萬不等。陳慶強指出，由於隧道內無法接收衞星導航信息，團隊利用載有激光雷達的無人機，率先於隧道內飛行並掃描環境，收集點雲數據構建「飛行地圖」，其後利用「飛行地圖」製定飛行路線，控制無人機自動跟隨預設路線執行任務，包括設置紅閃燈及巡視隧道等重複度高的工序。

港鐵每晚收車後有約250個工程同時進行，一般工地需設置至少兩盞紅閃燈，標示施工範圍，以往通常由員工以步行方式放置紅閃燈。在沙盒測試中，搭載紅閃燈的無人機可按智慧平台指示，飛行至指定地點並降落，「只需按掣」，便可替代過往人手放置的步驟，亦可透過平台召喚完成工作後的無人機歸隊。

陳慶強稱，無人機每秒飛行速度約2.5米，人類步行速度每秒約1米，借助無人機放置紅閃燈可快逾一倍，「若施工範圍距離愈長，節省的時間愈多」，公司可將人手及資源調配至其他實體維修工序。

至於巡視軌道及軌旁設施異常方面，港鐵每兩至三日便會安排職員巡查相關設施。現時無人機可按既定路線自動巡查，檢視隧道有否滲水，以及較高、較難接觸的位置，例如平時需用升降台檢查的高空設備，提升檢視效率。陳慶強舉例，無人機巡查1公里隧道僅需約10分鐘，是人手時間的三分之一，當無人機識別異常情況及需要檢查的設施時，會自動生成報告及拉近鏡頭拍攝異常畫面，方便維修人員跟進。

港鐵預計測試期完後才有評估結果 下一步擬延伸至上水露天段測試

港鐵示範所見，無人機起飛時及飛行過程中會發出聲響，每次操控無人機飛行時，至少有一位交控科技的職員在場操控智慧平台，但不需人手操控飛行速度及方向等，無人機可按平台預設的指示完成工作。無人機巡查隧道時，會自動停下記錄異常畫面，相關畫面會即時顯示在智慧平台中。

至於無人機有否局限及有沒有誤報情況，未來亦可否提升港鐵於惡劣天氣後的恢復速度，以及擴展至其他隧道段，港鐵表示現時僅為測試階段，需於12月半年測試期完結後才能評估成果、準確度及日後實際用途等。港鐵亦透露，正籌劃向政府申請在東鐵綫上水站露天段測試超視距無人機，冀規劃更精準的維修安排。