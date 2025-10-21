中大與大灣區低空經濟聯盟簽署備忘錄　合作培育人才推動產業發展

為加速香港及粵港澳大灣區的低空經濟發展，香港中文大學與大灣區低空經濟聯盟周一（10月20日）正式簽署合作諒解備忘錄，確立雙方戰略夥伴關係。雙方將攜手在教育及項目上展開深度合作，共同推動低空經濟發展。是次合作旨在結合中大的卓越科研實力與聯盟的產業網絡，為香港發展低空經濟注入強大動力，鞏固香港在創新科技領域的領先地位。



中大與大灣區低空經濟聯盟簽署合作備忘錄，共同推動香港低空經濟發展。備忘錄由立法會議員、聯盟創會主席葛珮帆議員（前排左）與中大校長盧煜明教授（前排右）代表簽署。（中大圖片）

共同開發和推廣課程與認證體系

根據合作備忘錄，雙方將整合資源，共同開發和推廣先進的培訓課程與認證體系，建立可持續的人才發展平台。合作重點包括：強化教育合作，為低空經濟產業培養人才；鼓勵學術交流及合作研究，推動低空技術工程領域的科技進步與產業發展；共同舉辦研討會、講座及參觀，加強學術界與業界交流協作。

備忘錄由立法會議員、聯盟創會主席葛珮帆，以及與中大校長盧煜明代表簽署，標誌著「政、產、學、研、投」合作邁向新里程，共同推動香港成為全球低空經濟的「先行者」與「示範區」。

盧煜明：商學院擬明年推航空管理碩士課程

盧煜明指出，低空經濟是香港創科發展的新藍海，亦是推動未來城市發展的重要引擎。中大多個學系的學者長期專注於無人機技術的綜合研究，包括地面、水底及空中監測、空間科學、衛星應用及其他地面操作等領域，特別聚焦於密閉空間操作所需的軟硬件技術及感測器應用。

他又稱，在教育方面，中大近年與中大（深圳）合辦航天科學與地球信息學及X雙主修課程，商學院亦計劃於明年推出一門航空管理碩士課程，均涵蓋低空經濟相關內容。大學將持續推動低空經濟的研究與教育，透過跨學科合作，整合工程、商業及社會科學等領域的資源，開展創新研究，並增設更多相關本科及研究生課程；同時善用大灣區低空經濟聯盟的平台，為學生提供更多實習機會。

葛珮帆表示，低空經濟是國家重點發展的戰略性新興產業，而人才是產業發展的核心驅動力。中大在飛行器硬件、人工智能及物流優化等領域擁有頂尖的專家團隊和科研實力，期望透過這次合作，能將產業需求與學術研究緊密結合，共同建立完善的人才培育體系，為大灣區低空經濟的蓬勃發展提供動能，並助力香港把握國家發展機遇，成為國際創科中心。