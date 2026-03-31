杜拜直擊｜Uber聯Joby推空中的士料年底當地首飛　大幅減交通時間

【杜拜直擊Uber無人技術系列之四】現時全球大城市面臨日益嚴重的交通擠塞問題，單靠路面汽車或難以解決通勤噩夢，但隨着科技急速發展，未來城市出行的方式將不再局限於擁擠的馬路，「空中的士」（eVTOL）亦應運而生。Uber與美國Joby Aviation預計今年底於杜拜率先推出商業營運的全電動空中的士，標榜能將一小時的車程大幅縮減至10分鐘，打破地面擠塞的限制，未來或將服務擴展至紐約及洛杉磯等大城市。雖然實際收費尚未公布，但據知這種看似專屬富豪的飛行服務，未來票價或參考Uber Black收費水平。



Uber與美國Joby Aviation預計今年底於杜拜率先推出商業營運的全電動空中的士。（蔡正邦攝）

無縫連接陸空兩路交通

Uber與Joby 2月底在杜拜舉行的記者會中，宣佈合作推出全電動空中的士服務，透過整合地面及空中的行程，為用家節省交通時間。Uber 產品總監 Sachin Kansal 在會上表示，將來用家只要在Uber App 輸入出發地點及目的地，系統會自動安排Uber Black接送乘客前往升降坪乘Joby空中的士，落機後亦有車將乘客送抵目的地，提供無縫的出行體驗。

Joby空中的士是全電動飛行器，碳足跡比直升機大幅減少 90%，比傳統汽油車低 40%。（蔡正邦攝）

標榜將一小時的車程縮減至10分鐘

Sachin Kansal 以杜拜為例，指現時在下午由朱美拉棕櫚島駕車前往杜拜國際機場，倘若遇上交通擠塞，往往耗時近一小時。然後兩地直線飛行距離約 30 公里，如果乘搭 Joby 空中的士，整個行程將大幅縮減至只需 10 至 11 分鐘。

現時由朱美拉棕櫚島駕車前往杜拜國際機場，倘若遇上交通擠塞，往往耗時近一小時。但乘搭 Joby 空中的士，整個行程將大幅縮減至只需 10至11分鐘。

比傳統直升機靜100倍 碳足跡減少 90%

Uber及Joby在記者會上指，空中的士由持牌商業機師駕駛，最多可載 4 名乘客，最高時速達 200 英里（約 320 公里），單次充電續航力最高可達 100 英里，不過他們預計實際上大多數乘客的行程會比較短，他們亦會快速充電和加快週轉時間，以服務更多乘客。

Joby空中的士最高時速達 200 英里（約 320 公里），單次充電續航力最高可達 100 英里。（蔡正邦攝）

由於Joby空中的士是全電動飛行器，碳足跡比傳統直升機大幅減少 90%，比傳統汽油車低 40%；而相比起傳統直升機，飛行發出的噪音亦少約100倍，在規格與環保表現上具備優勢。而Joby 空中的士配備 6 個傾轉螺旋槳及 4 組高壓電池，即使部分系統出現故障，仍能安全維持飛行。

Joby 空中的士配備 6 個傾轉螺旋槳及 4 組高壓電池。（蔡正邦攝）

杜拜四大站點即將落成 美國累計試飛逾5萬英里

Joby在杜拜已經進入商業化營運的最後階段，並與 Skyports 合作開發首批四個垂直起降機場已經敲定，分別位於杜拜國際機場、杜拜碼頭、朱美拉棕櫚島及杜拜市中心，其中機場站的工程已接近完工，預計今年底可在杜拜率先投入商業營運。

至於美國市場方面，Joby 正爭取美國聯邦航空管理局（FAA）的測試與認證，目前已進入認證程序的最後階段，旗下機隊更已累計完成逾 50,000 英里的飛行測試，確保載客營運萬無一失。

記者會上交代Joby正爭取美國聯邦航空管理局（FAA）的測試與認證。（蔡正邦攝）

票價參考Uber Black水平 非富豪專屬 料需求巨大

傳媒關注空中的士的收費會否非常高昂，最終只是富人專屬的交通工具，Uber 產品總監 Sachin Kansal 表示最終定價尚未公佈，但預期價格將會參考現時 Uber Black的定位。

Sachin Kansal 解釋空中的士是一項高端產品，而Uber Black 的用戶群體也一直擴大，除了商務客人，其實也有許多用家使用。Uber的目標是當達到成本目標時，也盡可能讓大眾負擔得起。而Sachin 認為即使以Uber Black 水平定價，市場上亦有足夠需求，因為不少人實在不想在塞車問題上浪費過多時間。

Uber 產品總監 Sachin Kansal 表示Joby最終收費尚未公佈，但預期會參考現時Uber Black的定位。（蔡正邦攝）

瞄準全球大城市 紐約及洛杉磯列首批目標

至於什麼城市才適合 Joby 進駐呢？Sachin Kansal 歸納出三大條件：嚴重的交通擠塞、龐大的人口基數，以及市區與機場之間耗時極長的通勤距離。他認為世界上為數不少的城市都面臨上述問題，他指未來空中的士在亞洲的大城市將也有發展的潛在可能。目前Uber 與 Joby 預計可以在年底在杜拜推出空中的士服務，並已將紐約及洛杉磯列為首批目標城市。

Sachin Kansal 歸納指有嚴重交通擠塞問題、龐大的人口基數，以及市區與機場之間極長的通勤距離的城市，均適合使用Joby空中的士。（蔡正邦攝）

杜拜直擊Uber無人車系列報道：