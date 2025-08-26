馬會支持「共創明『Teen』計劃」四川學習交流團

香港賽馬會一直大力支持香港特別行政區政府推行的「共創明『Teen』計劃」。自計劃開展以來，馬會及其慈善信託基金已審批撥捐約3,100萬港元支持三期計劃推行，協助計劃學員開闊眼界，增強自信，建立正向人生觀，並為自己未來定下目標。



繼去年馬會支持計劃的首個杭州學習團，反應正面，今年暑假，馬會再度支持超過90名第三期計劃學員，參與五天的四川學習交流團，讓他們有機會去探索四川豐富的文化底蘊，了解當地的最新科技及經濟發展成果，增加對祖國的認識和自豪感。

香港特別行政區政府勞工及福利局局長孫玉菡（中）、四川省港澳事務辦公室副主任馬聰（右三）、香港賽馬會公司事務執行總監譚志源（左三）、香港基督教女青年會總幹事楊建霞（右二）及其他嘉賓出席「共創明『Teen』計劃」四川學習交流團歡迎晚宴。

學習交流團歡迎晚宴於8月11日在四川成都舉行，香港特別行政區政府勞工及福利局局長孫玉菡、四川省港澳事務辦公室副主任馬聰、香港賽馬會公司事務執行總監譚志源、香港基督教女青年會總幹事楊建霞及其他嘉賓，包括五名馬會友師均有出席。

香港特別行政區政府勞工及福利局局長孫玉菡在歡迎晚宴致辭時，感謝馬會對「共創明『Teen』計劃」作出不少貢獻和付出，包括撥款支持三期計劃推行及四川學習交流團，讓他們開闊眼界、增長知識和增強自信。他勸勉學員珍惜是次交流機會，相信這些經歷將成為他們未來成長道路上的寶貴財富。

香港特別行政區政府勞工及福利局局長孫玉菡（右三）及香港賽馬會公司事務執行總監譚志源（左三）於歡迎晚宴上與學員交流。

香港賽馬會公司事務執行總監譚志源表示，馬會一直致力幫助不同背景的青年人發展潛能，多年來透過不同舉措，鼓勵他們成為積極公民貢獻社會，並培養他們對中華文化的認同感和民族自豪感。

他續指，馬會自2008年汶川大地震後與四川保持緊密合作關係，先後撥備十億港元協助多項災後的援建項目，是次學習團將安排學員到訪其中兩個項目，親身了解川港合作的成果。學員也將走訪當地著名的文化景點、歷史遺址和創科企業，並有機會與當地青少年互動，深化兩地青年的交流和友誼。

學員參觀四川大學-香港理工大學災後重建與管理學院。

學員獲安排參觀馬會捐助的援建項目包括—四川大學-香港理工大學災後重建與管理學院。此學院是全國首個專門從事備災、減少災害風險和災後重建的機構，亦是培育相關高端人才的學府，有助長遠建設社會的防災減災能力。此外，學員還參觀了四川香港馬會奧林匹克運動學校。有見地震嚴重影響四川的體育人才培訓，馬會遂撥款建造這所體育培訓及傳統學科並重的運動學校，協助培養新一代體壇精英。

學員參觀四川香港馬會奧林匹克運動學校，並與當地學生交流。

「共創明『Teen』計劃」第一期於2022年推出，通過政、商、民三方協作，幫助來自弱勢社群家庭的青少年為未來定下目標，力爭上游。一如以往，馬會作爲計劃合作夥伴委員會的策略夥伴副主席之一，除了財政支援，亦推薦40多名員工、馬會奬學金得主和業界夥伴為第三期計劃擔任友師，並邀請計劃學員參觀馬會設施，包括大館、賽馬會滘西洲公眾高爾夫球場、馬醫院及屯門公眾騎術學校等。

學員在學習交流團結束前的分享晚會上表演，以及分享得著和感受。

一如其他由馬會捐助的慈善項目，馬會對「共創明『Teen』計劃」的支持，有賴其獨特的綜合營運模式，把賽馬及有節制體育博彩收入，轉化成稅款、慈善捐款及就業機會，貢獻香港。

