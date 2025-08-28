反恐演習｜跨部門演習精銳盡出　一文拆解頂尖人員及引進新科技

跨部門反恐專責組（反恐專責組）今日（28日）在啟德郵輪碼頭，舉行「三層防範機制」成立後的首個大型跨部門反恐演習，代號「勇光」。演習長30分鐘，參與單位有跨部門反恐專責組6個成員部門，包括香港海關、懲教署、消防處、政府飛行服務隊、警務處及入境事務處，另外亦有政府化驗所、醫院管理局、海事處及啟德郵輪碼頭公司。各部門通力合作，阻止極端份子實施恐怖襲擊，過程中精銳盡出，包括各部門頂尖人員及引進的新科技。



警務處

啟德郵輪碼頭入境大堂下層，三名極端分子由二樓入境大堂衝到地下行李等候區，警務處衝鋒隊正進行追捕。反恐特勤隊其後到場，配合衝鋒隊，採用即時戰術介入方式（ITI），目的是盡快接近施襲者，阻止其繼續進行大規模襲擊，並全力拯救傷者。（黃偉民攝）

反恐特勤隊：於2009年7月成立，為負責香港主要反恐怖活動工作的警隊部門，同時執行警務處嘅反恐策略及前線反恐任務， 包括在全港敏感性建築物及基建設施進行高姿態的反恐巡邏任務，以及巡視各國駐港領事館、公共設施同運輸設施等。

衝鋒隊成員。

衝鋒隊：配備多種優良保護裝備及武器，包括隊員佩戴嘅防彈頭盔，能夠有效阻擋9毫米金屬外殼子彈攻擊。此外，隊員穿著的防彈背心，能夠阻擋7.62毫米鋼彈的威脅。武器方面，衝鋒隊員手持MP5衝鋒槍，適用在近距離交戰，能夠迅速應對突發情況。同時，隊員配備最新的98A半自動手槍，有效射程為50米。

爆炸品處理課：爆炸品處理課（EOD）分別由No.1、No.2及No.3各一位組成。當No.1獲得相關資訊，判斷可能是一個爆炸裝置後，就會即時制定作戰計劃，以拆彈機械人作出處理。

No.1 為炸彈處理主任，亦是行動小隊隊長，負責分析、制定處理策略，以及所有需要親身處理的工作，例如穿著防爆衣上前查驗。No. 2為主任助手，負責協助執行No. 1行動，例如駕駛拆彈機械人。No. 3則是行動小隊中的支援，包括駕駛EOD獨有的重型戰術車。

今次使用的拆彈機械人，是EOD去年為加強拆彈能力而購入，總重量超過300公斤，配搭不同的摧毀器以及多個鏡頭，可以加載其他裝備及全地形工作平台。該機械人可以稱為全球獨家，因為裝備上的設計，是由EOD提供意見去改裝。機械人完成初步摧毀後，由跟炸彈處理主任穿著重達八十多磅的防爆衣上前作出檢查，確保可疑物品已經安全處理。

警務處小艇分區出動兩艘高速追截艇追截目標快艇。（黃偉民攝）

小艇分區：擁有高速攔截及強行登船能力，工作包括在香港水域或島嶼提供海事緊急應變或戰術支援，包括暴力事件；搜索及救援； 對海上恐怖主義事件進行初步戰術應變，並向其他反恐單位提供支援 ；進行各式各樣海上反罪案行動，並協助其他海上分區進行日常運作。

極端分子挾持客船上20多名船員及乘客作為人質，飛虎隊到場。（黃偉民攝）

飛虎隊：飛虎隊的正式名稱為特別任務連，又稱作特警隊（Special Duties Unit，SDU），於1974年7月23日成立，隸屬警察機動部隊總部，為警隊中專責反恐工作的部隊之一，另外處理高危險性罪案、拯救人質、要員保護、偵測、搜索、水底任務、空中及特別行動，並在災難中提供緊急醫療服務等，其挑選隊員的要求亦非常嚴格，曾參與過拘捕賊王季炳雄、南丫島撞船事故救援、啟晴邨槍擊案等大案。

消防處

三名極端分子被制服後，反恐特勤隊人員護送消防處「特別支援隊」救護人員到現場，救助嚴重傷者離開。

特別支援隊：消防處「特別支援隊」旨在加強緊急救護服務嘅應變能力同行動效率，以應對在特別節日或發生涉及大量傷者的重大事故時的服務需求，並作出彈性的策略安排。此外，他們會在有潛在風險的大型事故地點待命。「特別支援隊」救護車配備輔助醫療設施，並備有額外醫療物資，以支援大型活動或重大意外事故的現場救援，其外觀設計有特定拉花樣式，以便執勤時更易於辨認。

消防處增派機械狗到場支援。（黃偉民攝）

機械狗：機械狗配備的熱成像鏡頭可以實時監測可疑背囊，如果發現背囊有溫度異常變化，會立即通知所有在場救援人員；而消防人員則會在安全距離內遙距控制滅火機械人戒備，隨時在有需要時進行滅火工作，確保前線人員安全。

除了熱成像鏡頭，機械狗亦配備了輻射探測器及氣體探測器。探測器可以檢測揮發性有機氣體、二氧化硫、氨氣、氧氣、氯氣、硫化氫、一氧化碳以及可燃氣體。當發生涉及危險物質的事故，例如化學品洩漏，消防處可以靈活調派機械狗先入現場進行風險評估，有效判斷洩漏物品的種類及受影響範圍，從而提升工作安全及行動效率。

滅火機械人為香港消防處積極引入的一種新科技。

滅火機械人：香港消防處積極引入的一種新科技，專門用於進入消防人員難以到達的地方，如高樓大廈、化工廠或災後廢墟，進行滅火及救援工作，進一步提升前線滅火救援效率，同時有效保障前線人員的安全。

滅火機械人出水量每分鐘達3000升，射程可達60米，並有大約12小時的操作時間，遙控操作距離接近500米。 除了滅火之外，機械人亦擁有推開800公斤障礙物的推力，並內置強力照明系統、高清攝影機及熱能顯像機等。機械人更可以配搭外置感測器，從攝影機了解儀器讀數。滅火機械人上亦可設置枱床或者工具運輸籃以運送傷者或者工具，載重可達500公斤，有助救援行動部署。

一名消防潛水員操作水底推進器接觸墮海人士。另一名消防潛水員用遙控救生抬床接起傷者，送往就近戒備的「一號滅火輪」進行急救。（黃偉民攝）

潛水支援快艇三號：潛水支援快艇三號航速最高每小時40海里。主要作用是在海上事故中，執行海上救援任務，運送潛水員到現場並拯救海上生還者。當快艇到達墮海人士位置後，潛水員立即展開海面救援行動，操作水底推進器，接觸墮海人士。另一名消防潛水員則遙控救生抬床接起傷者，送往就近戒備「一號滅火輪」進行急救。遙控救生抬床是快速拯救的救生設備，由岸邊或船舶上拋投水中，通過智慧遙控器操控，快速到達被救者身邊，令被救者安全獲救。

滅火輪：一號滅火輪，又稱為精英號，船上總共有8座水炮，為消防處海上滅火救援的主力滅火輪之一。船上燃料貯存量最高8萬升，可連續運作約90小時，有助精英號執行長時間的滅火救援任務。

七號滅火輪採用雙體船式設計，以鋁合金建造，船速最高可達每小時35海里。除了救援之外，亦可以處理化學、生物、輻射、核子的事故。

消防水底推進器。（黃偉民攝）

消防遙控救生抬床。（黃偉民攝）

消防無人機。（黃偉民攝）

香港海關

海關手提式離子掃描器。（黃偉民攝）

手提式X光檢查器：手提式X光檢查器，可以偵測到物體形狀及密度，協助海關人員進行風險評估。它亦能夠靈活應用在車輛、火車車卡、船隻、飛機艙與及其他戶外場地，提升清關室以外場所的查驗效率及能力。檢查器可即時顯查結果，以便海關人員立即判斷物品是否內藏違禁品。再者該檢查器的X光射線也具備足夠穿透力，可穿過厚鋼板檢查物品，確保偵測效能。

手提式離子掃描器：具備操作簡易及方便攜帶的優點。它利用離子遷移譜（lon Mobility Spectrometry，IMS）技術進行分析，能有效檢測爆炸品及毒品。海關人員只需用試紙在行李或貨物表面輕拭以收集樣本，再放入儀器中，約20秒便可顯示分析結果，從而即時判斷是否藏有違禁品。

海關區域巡邏船。（黃偉民攝）

海關區域巡邏船：船身以灰色同湖水綠為主，備有兩台柴油發動機，並配置大型油缸，可以作長時間海上支援行動，是海關執行24小時反走私巡邏的主力。

區域巡邏船最高時速是每小時25海浬，續航力大約600 海浬。船上配備不同儀器，如雷達系統、電子海圖機、熱能探測器、夜視鏡頭、離子掃描器、手提X 光機等儀器，確保在海上執法的安全、打擊走私活動的能力以及偵測違禁品的效率。區域巡邏船主要職責是海上巡邏、截查所有類型的船隻。

海關高速截擊艇。（黃偉民攝）

海關高速截擊艇：船身呈深灰色，外型銳利，專為高速追截而設計。可以因應需要，短時間到達有關水域作出相應行動。船上海關人員亦配備槍械及其他個人保護裝備。

高速截擊艇最高時速是每小時55 海浬，續航力約330海浬。高速截擊艇採用了噴水式推進系統和操控桿駕駛模式，使船隻的速度和靈活性大大增加，直接提升了海關人員執法時的安全性同時亦提高了追截走私快艇的成效。

入境處

流動鑑證戰術車配備先進及精密鑑證及數碼法證儀器，能在不同緊急情況下，進行即時及有效率的證件查驗工作。戰術車上配置的流動視像光譜對比儀，能夠將證件圖像放大約240倍，以及顯示不同的防僞特徵，以進行專業數碼法理鑑證。

入境2號。

入境2號：以防蝕輕身鋁材建造，船上裝備包括全球定位系統、海事雷達、聲納測深儀及手提探索燈等，負責執行出入境檢查，巡邏以及突擊檢查進出香港水域船隻，以便偵查規避出入境檢查、偽造證件、非法入境及逾期逗留等個案，從而加強海上出入境管制及打擊非法入境活動。

政府飛行服務隊

一名空勤主任降落在滅火輪甲板上，拯救墮海傷者。（黃偉民攝）

H175直升機：空中巴士H175直升機是本港執行空中救援任務的核心裝備。該機採用雙渦輪軸引擎設計，巡航速度達140海，具備卓越的飛行性能和可靠性。機上配備配置專業救援設備，包括拯救吊機、輔助吊機及強力探射燈，並設有完備的急救醫療用品，可充當「空中救護站」。拯救吊機吊索總吊重量更可達249公斤，最多能同時吊起約3位成年人的重量。

該機廣泛應用於空中、山嶺及海上救援行動，能夠在各種惡劣環境下執行任務。

懲教署

懲教署防暴人員。（黃偉民攝）

轉輪式防暴槍：可以配備6發40毫米口徑彈藥，能夠針對特定目標進行射擊，也可以進行空間感染的用途，具體取決於所使用的彈藥。其最大優勢在於，與傳統的單發式防暴槍相比，此防暴槍可以顯著減少換彈時間。

胡椒珠發射器：分為步槍型和手槍型，主要配備.68口徑的胡椒珠，可作直接射擊並具催淚效果，適用於直接射擊目標和對目標的附近位置作空間感染，能配合小隊戰術及行動上需要。