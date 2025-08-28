有片｜啟德郵輪碼頭跨部門大型反恐演習　全程直擊制服極端份子

跨部門反恐專責組（反恐專責組）今日（28日）在啟德郵輪碼頭，舉行「三層防範機制」成立後的首個大型跨部門反恐演習，代號「勇光」，以強化跨部門反恐專責組與各部門處理反恐情報及應對恐襲事件的應變能力，同時提高公眾對反恐工作的認知。



演習長30分鐘，先由三名極端份子衝入啟德郵輪碼頭，警方展開追捕及進行拆彈工作，再由消防及救護進行戒備、救援、傷者分流工作。其後海關、入境處及警方通力合作，鎖定匿藏在疏散人群中的極端份子並將其制服。及後演習移師至海面，水警截擊極端份子船隻後，極端份子登船挾持人質，跨部門合作拘捕及救援工作。



跨部門反恐專責組高級警司梁偉基表示，參與及籌備演習涉多個部門，人數500人，為歷次以來人數最多。今日演習進行暢順，行政長官亦責成部門進行檢討工作，務求反恐準備盡善盡美。是次演習有200名公眾參與，日後希望開放予更多公眾參與。他又指，本港恐怖主義威脅維持中度，隨國際形勢愈來愈複雜，香港不容掉以輕心，做好反恐防範工作，之後會再適時選擇地點進行演習，並增加參與部門，加強整體反恐能力，包括公私營。



跨部門反恐專責組舉行大型跨部門反恐演習。（警方提供）

【14:30】今日演習參與單位，包括跨部門反恐專責組6個成員部門，香港海關、懲教署、消防處、政府飛行服務隊、警務處及入境事務處，另外亦有政府化驗所、醫院管理局、海事處及啟德郵輪碼頭公司。

+ 2

【14:32】啟德郵輪碼頭入境大堂下層，三名極端分子由二樓入境大堂衝到地下行李等候區，警務處衝鋒隊正進行追捕。反恐特勤隊其後到場，配合衝鋒隊，採用即時戰術介入方式（ITI），目的是盡快接近施襲者，阻止其繼續進行大規模襲擊，並全力拯救傷者。

三名極端分子被制服後，反恐特勤隊人員護送消防處「特別支援隊」救護人員到現場，救助嚴重傷者離開。

【14:34】三名極端分子被制服後，反恐特勤隊人員護送消防處「特別支援隊」救護人員到現場，救助嚴重傷者離開。「特別支援隊」旨在加強緊急救護服務嘅應變能力及行動效率，以應對特別節日或發生涉及大量傷者的重大事故時的服務需求，並作出彈性的策略安排。此外，他們亦會在有潛在風險的大型事故地點待命。

【14:35】警方在現場地下發現一個電線外露的黑色背囊，懷疑裏面藏有爆炸品。反恐特勤隊人員於是馬上設立封鎖線，確保在場人士安全。警方派出爆炸品處理課人員到場，作出風險評估，並按需要在現場及附近地方進行封鎖及評估工作。消防通訊中心亦隨即調派最就近油壓升降台及大搶救車到場。

消防處增派機械狗及滅火機械人到場支援。

【14:35】消防處增派機械狗及滅火機械人到場支援。機械狗配備熱成像鏡頭，可以實時監測可疑背囊，如果發現背囊有溫度異常變化，會立即通知所有在場救援人員；而消防人員則會在安全距離內遙距控制滅火機械人戒備，隨時在有需要時進行滅火工作，確保前線人員安全。

【14:36】滅火機械人為香港消防處積極引入的一種新科技，專門用於進入消防人員難以到達的地方，進行滅火同救援工作，進一步提升前線滅火救援效率，同時有效保障前線人員安全。滅火機械人出水量每分鐘達3000升，射程可達60米。機械人亦擁有推開800公斤障礙物的推力，並內置強力照明系統、高清攝影機及熱能顯像機等。

滅火機械人為香港消防處積極引入的一種新科技。

【14:37】爆炸品處理課由No.1、No.2同No.3各一位組成。No.1為炸彈處理主任及行動小隊隊長，負責分析、制定處理策略，以及所有需要親身處理的工作，例如穿著防爆衣上前查驗。No. 2為助手，負責協助執行No. 1的行動，例如駕駛拆彈機械人。而No. 3則是支援，包括駕駛EOD獨有的重型戰術車。

【14:38】今次使用的拆彈機械人，是EOD去年為加強拆彈能力而購入，總重量超過300公斤，配搭不同的摧毀器以及多個鏡頭，可以加載其他裝備及全地形工作平台。該機械人可以稱為全球獨家，因為裝備上的設計，是由EOD提供意見去改裝。

【14:40】機械人已經完成初步摧毀，炸彈處理主任身穿重達八十多磅防爆衣上前作出檢查，確保可疑物品已經安全處理，隨即通知政府化驗所到現場進行檢驗及搜證。化驗師紀錄炸彈殘骸，運用多光源搜證儀器找出炸彈殘骸內爆炸品，再利用便攜式拉曼光譜儀鑒定爆炸品種類，找出關鍵線索，協助執法部門調查案件。

【14:40】消防處接報後派出多架救護車及流動傷者治療車到場救助現場傷者。而機動部隊亦在現場外圍戒備。

鑑於現場發生涉及大量傷者事故，醫院管理局「重大事故控制中心」，收到消防通訊中心通知後，亦隨即調派「緊急醫療隊」（EMT）及「醫療控制主任」去到現場，協助消防及救護，為傷者進行現場分流、緊急治療及護理。

【14:42】機動部隊設立封鎖線，確保分流區域安全，並在碼頭設立「受影響人士處理單位」，以核實有無極端分子匿藏在疏散人群入面，避免其混入人群離開，另一方面亦可以向疏散人士收集資料及搜證，協助之後調查。

在疏散人士當中發現一名男子，涉及早前對啟德郵輪碼頭進行網絡攻擊案件。

【14:43】海關人員在碼頭前沿區(Apron)為未進行入境手續旅客的寄倉行李進行風險檢查，包括利用海關爆炸品搜查犬進行搜查，以及利用手提式X光檢查器進行掃瞄，在疏散人士當中發現一名男子，涉及早前對啟德郵輪碼頭進行網絡攻擊案件。

入境處收到警方通知後，隨即出動流動鑑證戰術車到場協助查驗證件真僞。

【14:45】入境處收到警方通知後，隨即出動流動鑑證戰術車到場協助查驗證件真僞。流動鑑證戰術車配備先進及精密鑑證及數碼法證儀器，能在不同緊急情況下，進行即時及有效率的證件查驗工作。戰術車上配置的流動視像光譜對比儀，能夠將證件圖像放大約240倍，以及顯示不同的防僞特徵，以進行專業數碼法理鑑證。

流動鑑證戰術車配備先進及精密鑑證及數碼法證儀器，能在不同緊急情況下，進行即時及有效率的證件查驗工作。戰術車上配置的流動視像光譜對比儀，能夠將證件圖像放大約240倍，以及顯示不同的防僞特徵，以進行專業數碼法理鑑證。

【14:46】機動部隊亦經調查得知男子為極端分子同黨，發現他們有關攻擊船隻計劃。機動部隊隨即將他拘捕，即時將有關情報通知海事處及反恐專責組。

【14:47】海上出現一艘船尾掛上黑旗，冒出黑煙的快艇，據報該艘快艇原打算接載在郵輪碼頭入境的極端分子。但由於碼頭上極端分子已經全部被識破，快艇上同黨知道事敗之後，打算直接攻擊海域中的目標客船。警務處小艇分區出動兩艘高速追截艇追截目標快艇，採用「二對一 」戰術隊型，有利於水警人員在高速追截期間互相支援，限制疑船移動範圍，再將目標帶入可控水域，以降低碰撞及擱淺風險。

+ 2

【14:49】極端分子挾持客船上20多名船員及乘客作為人質。警務處小艇隊出動包圍客船。乘客開始與極端份子出現肢體碰撞，有人跳海。警務處特別任務連，俗稱飛虎隊的狙擊手把握機會，擊倒一名極端分子。一架飛行服務隊直昇機正向客船方向駛過去，載有多名飛虎隊人員，飛虎隊人員游繩下降至客船，而另一批飛虎隊人員亦由小艇登上客船，與極端份子駁火。

【14:52】消防處潛水支援快艇三號到達現場，鎖定墮海人士位置，展開海面救援行動。一名消防潛水員操作水底推進器接觸墮海人士。另一名消防潛水員用遙控救生抬床接起傷者，送往就近戒備的「一號滅火輪」進行急救。

【14:53】駁火期間，其中一名極端份子竟然嘗試縱火，船頭位置突然冒出火光及濃煙。飛虎隊人員制服極端份子，並即刻通知消防處。消防處「一號滅火輪」及「七號滅火輪」已經快速駛向現場水域，執行滅火及救援行動。兩艘滅火輪利用遙控水炮控制火勢。剛才墮海傷者情況危急，消防處立即召喚政府飛行服務隊直升機到場協助。

+ 1

警方指，為加強本港的反恐準備，行政長官李家超於去年的《行政長官2024年施政報告》宣佈成立「三層防範機制」，包括第一層的「行政長官反恐督導組」、第二層的「保安局局長反恐統籌組」和第三層的七個「跨部門工作小組」。

在「三層防範機制」的推動和協調下，特區政府統籌各決策局和部門於不同範疇展開相關反恐工作，例如民政及青年事務局協助加強反恐宣傳教育；醫務衞生局、教育局和勞工及福利局鼓勵醫務人員、教師和社工留意涉恐個案並主動舉報；商務及經濟發展局加強涉恐戰略物資的進出口管制等。「三層防範機制」落實後，各決策局和部門強化協作，特別是在情報交流、資源整合、反恐培訓和公眾教育等方面，未來亦會從多方面加強香港整體的反恐準備。

於8月13日舉行的「行政長官反恐督導組」首次會議中，亦討論了多個重要議題，包括環球及本地恐怖主義威脅形勢，以及特區政府未來反恐工作的方向及策略。當中，行政長官在會議上指示各相關決策局和部門舉行跨部門大型反恐演習，以進一步提升特區政府的反恐準備及應變能力。

在行政長官指示下，反恐專責組於今日（8月28日），在啟德郵輪碼頭舉行「三層防範機制」成立後的首個大型跨部門反恐演習。啟德郵輪碼頭作為香港旅遊及運輸方面的重要基礎設施，可以同時容納數以千計的旅客上落，若發生恐怖襲擊，可能造成大量傷亡。因此，各部門或相關機構都應時刻做好一切的反恐準備，以應對任何突發的暴力襲擊事件。

是次演習將會加強公眾參與的元素，期望透過具真實感的演習，向公眾傳遞反恐及應急訊息，並且提升市民在面對恐怖或極端暴力襲擊的應變能力，以增強社會整體防恐意識。

警方表示，是次演習正正展示特區政府在落實反恐「三層防範機制」下，打擊恐怖活動的決心。同時，亦可見各政策局和部門已顯著強化溝通和協調，以確保各單位在恐襲及重大事故中有高效的應變及協調能力，以應對複雜多變的恐怖主義活動形勢。