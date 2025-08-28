反恐演習｜首次直播演習實況　警方社交媒體錄73萬人觀看

政府落實反恐「三層防範機制」後，今日（28日）在啟德郵輪碼頭舉行代號「勇光」首次跨部門反恐演習，政府更在演習期間首次啟動政府緊急事故監察及支援中心，由行政長官李家超、政務司司長陳國基及保安局局長鄧炳強在中心親自督導。演習亦首次透過本地多間電視台及網上媒體直播實況，單單從警隊社交媒體已有近73萬人觀看直播。



啟德郵輪碼頭今日（28日）舉行代號為「勇光」的大型跨部門反恐演習，期間行政長官李家超、政務司司長陳國基及保安局局長鄧炳強，在政府緊急事故監察及支援中心督導。（李家超Facebook）

演習模擬不同部門在突發恐怖襲擊中應變及協作能力

作為去年《施政報告》宣布成立「三層防範機制」後的首個大型跨部門演習，行政長官李家超、政務司司長陳國基及保安局局長鄧炳強親自監督演習，更首次啟動政府緊急事故監察及支援中心，模擬不同部門在突發恐怖襲擊中的應變及協作能力。跨部門參與單位包括警務處、入境事務處、香港海關、懲教署、消防處及政府飛行服務隊等，並獲海事處、政府化驗所、醫院管理局及啟德郵輪碼頭配合。

今次演習亦首次在各大電視頻道、新聞網站等平台同步直播，演習涵蓋海陸空，包括戰術介入、空降突擊及海上攔截等環節。警方指，有近73萬人觀看警隊社交媒體直播，直接把反恐訊息「帶入屋」，提升市民對反恐工作的認識。

演習特別邀請近200名來自不同界別和年齡層的社區及青少年團體參與，屬歷來之冠，模擬市民在恐襲中的應變行動，並透過實踐「閃、避、求」應變指引，提升公眾反恐意識及教育效果。

跨部門反恐專責組主管高級警司梁偉基指出，過去一年全球恐怖主義趨勢複雜多變，自我激化威脅日益嚴重，且有年輕化趨勢，政府更需要未雨綢繆，落實一切防範工作。

梁偉基強調，反恐工作需全社會共同參與，政府將繼續舉行多元化演習，涵蓋陸海空不同場景，保障香港長遠安全穩定。「反恐無小事，防患於未然」，是全社會的共同責任。