繼父涉性侵繼女7年　事主與繼父有溝通亦有送禮　曾被稱是其女人

貨車司機涉7年間多番性侵繼女案，今(17日）在高等法院續審，已成年的事主X接受辯方盤問。她在盤問下同意曾為繼父焗生日蛋糕，在父親節亦有送卡。她解釋因不想他人知道性侵的事，並維持繼父的關係，避免他人覺有異常。她又稱很多時候和繼父如父女般聊天，但指繼父有在訊息流露其他意思，她印象最深刻的，是被告指：「我係佢女人」之類的話。辯方指事主聲稱遭繼父性侵全是謊話，事主不同意。



被告PS，被控5項罪名，包括：2項非禮、1項向16歲以下的兒童作出猥褻行為，和2項強姦罪。控罪發生於2014年4月至2021年8月間，X介乎13至20歲。

被告PS在高等法院受審。(黃浩謙攝)

告知男友後心理上未準備好報警

現約25歲的事主X，今繼續透過視像系統作供，她稱在2021年初認識一名男友。男友問她，為何不帶他見X的父母，同時X談及家中情況時會不開心，X最終把遭被告性侵的事告知男友。男友當時鼓勵她報警，她稱未做好心理準備。她解釋因擔心讓他人知道此事，因此未有即時報警。至2022年時，X聯絡社工，並透露遭性侵的事，於2024年才報警。X又透露，被告案發時為物流貨車司機，同時經營物流生意。

曾見母親遭生父打

X昨曾稱，她的母親與X生父爭吵時曾遭家暴，因此沒有把遭性侵的事告知母親，因為怕失掉這個家。辯方今盤問X時，追問X其母遭家暴的事。X稱曾目賭母親遭生父打。生父亦曾把風扇掟向母親，X當時在廚房躲避，聽到生父打母。她其後查看母親，母親已躺在地上，X其後陪母親到醫院。

不想家人分開 不喜歡家暴

此外，她亦講及生父和母親為爭奪X的撫養權，兩人曾在街上各拉扯X的手。X因兩人爭奪撫養權，常會見社工。自此，她便不想家人分開，亦不喜歡家暴。

認曾為被告焗蛋糕及送禮

辯方指，X稱遭被告性侵屬謊話，被告沒有性侵她，因此X也不討厭被告，X否認。她在盤問時同意在涉案該年間，曾為被告焗製生日蛋糕，送父親節卡給被告。她亦有在節日向被告送禮物。辯方質疑，若X憎被告，為何仍要送父親節卡和禮物予被告，X稱因不想讓他人察覺她和被告的關係異常，因此保持和被告的關係。X亦同意曾主動攬被告，和把手放在被告膞頭，但否認在外出前吻被告的臉。她亦補充，節日時也有送禮物給母親和胞弟。

被告曾指X是其女人

辯方指，X和被告於涉案時如正常父女關係般溝通，X承認他們很多時候如父女般聊天，亦曾收到被告帶有「好似代表其他意思」的訊息，她最印象深刻的是被告稱：「我（X）係佢女人」之類的話。辯方指，被告和X之間的對話沒有談及性或「代表其他意思」，X不同意。

案件編號：HCCC241/2025