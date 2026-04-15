繼父涉在繼女13歲性侵至她20歲　事主因其家中身份　成年才揭發

居於寮屋的中年漢，涉自繼女13歲性侵她至20歲，當中包括非禮，亦有強姦，繼女基於她在家中的繼女，加上家庭經濟上需依賴繼父，一直未有投訴，直至她20歲過後離家，之後才向男友提及事件及報警。中年漢否認強姦非禮等5罪，案件於高等法院開審。



被告PS，被控2項非禮、1項向16歲以下的兒童作出猥褻行為和2項強姦罪。控罪發生於2014年4月至2021年8月間，X介乎13至20歲。

被告PS否認性侵繼女，在高等法院受審。(黃浩謙攝)

被告在X約7歲時成為其繼父

控方開案陳詞透露，事主X於2000年出生，她是其母和第一任丈夫所生的孩子。她的母親於2007年在內地改嫁被告，被告自始成了X的繼父。他們一家於2011年來港定居，在新界一間寮屋居住。

X與家人返廣州時首次被性侵

控方指，事主X於2014年4至5月期間，與家人於假期時返回內地，被告在廣東省一單位內摸X的胸。2015年3月和4月，被告在他們一家所住的寮屋，分別試圖用手指插X下體，亦曾爬上X的身上，以陽具磨擦她。

控方強調僅小部份插入都足構成強姦

控方形容，被告的行為變本加厲。他於2015年6至7月時，在寮屋脫去他和X的褲，嘗試把陽具插入X的私處。但X當時非常年輕，被告的下體僅有少部份能插入。但控方強調，只要有少部份陽具插入女性的下體，已足以構成強姦。

X因財政上依賴被告而無投訴

被告在2021年8月再次在寮屋內強姦X。X其後在家有爭拗，之後遷出寮屋。當時X仍是學生，財政上依賴被告。又因她是其母親與前夫所生的孩子，故她多年間沒有舉報。她後來把事件告知當時男友，男友帶X見社工，X才在社工陪同下報警。被告於2024年被捕。

被告曾要求X手淫等事無被起訴

控方指，被告亦曾要求X替他手淫，和涉及控罪以外的強姦事件，該些行為未有被起訴。

案件編號：HCCC241/2025