羅淑佩：五一黃金周料100萬旅客訪港　中東戰事突顯香港安全便利

香港正大力發展旅遊業，文化體育及旅遊局局長羅淑佩指，對本月旅客訪港情況感樂觀，估計下月的黃金周會有100萬名旅客訪港，酒店入住率較去年好。她又稱，雖然中東戰事持續，但未有影響外地旅客來港意欲，突顯香港安全、便利。



對4月旅客訪港情況樂觀

本港首3個月訪港旅客有1431萬人次，預計今年全年旅客將達5380萬人次，按年增加約8%。羅淑佩表示，香港國際七人欖球賽將於本月舉行，對4月旅客訪港的情況感樂觀。

中東戰事持續，羅淑佩指，世界環境比較動盪、但亦凸顯香港很安全、好玩及便利。雖然歐洲來港轉機航班會受影響，但直航增多，目前旅客數字未有受影響，亦暫未見到中東局勢或航空燃油附加費急升影響他們訪港意欲。

她續稱，有歐美甚至中東卡塔爾收藏家會來港參與藝術展覽，高端旅客消費意欲好，會體驗「世界第一」的酒店、酒吧等。

羅淑佩又估計，下月的五一黃金周將有100萬旅客訪港，預計約有800個旅行團，酒店業平均入住率預計超過九成。她指，過去黃金周長假最後的日子，酒店房入住率會較少。不過今年的假期尾聲的日子訂房數量仍不少。雖然可能不及首兩日，但仍較以往好，「例如以前最後一天（訂房量）可能變回六成，但現在看可能最後一天也有七、八成」。

她又強調會做好秩序及安排到位，會主持會議了解準備情況。

啟德體育園開幕逾一年，羅淑佩表示，會總結經驗，研究是否需要微調早前訂下的關鍵績效指標（KPI），以符合實際需要。至於有意見倡為體育園制訂5年計劃取代硬指標，她指會研究可行性。