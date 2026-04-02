香港成全球第五大商品貿易經濟體　丘應樺：地緣政治下現強勁韌力

世貿組織發表《全球貿易展望與統計》報告，在2025年，香港是全球第五大商品貿易經濟體，較前一年上升兩位。商品貿易總額按年上升17.5%至15,850億美元，佔全球總額3%。



商務及經濟發展局局長丘應樺表示，報告顯示，即使面對地緣政治和貿易保護主義帶來的種種挑戰，香港對外貿易展現強勁韌力。



世貿組織發表《全球貿易展望與統計》報告，在2025年，香港是全球第五大商品貿易經濟體，較前一年上升兩位。（資料圖片）

香港排名高於英國、日本、法國、意大利及墨西哥

根據報告，香港是全球第五大商品貿易經濟體，在商品貿易出口排名第五，商品貿易進口排名第六。全球而言，2025年商品貿易前十名經濟體與2024年大致相同。中國內地、美國、德國與荷蘭仍居前四位。香港上升兩位至第五位，隨後分別為英國、日本、法國、意大利及墨西哥。

香港在商業服務貿易排名第22位

商業服務貿易方面，在2025年，香港是全球商業服務貿易排名第22經濟體，商業服務貿易出口排名第23，商業服務貿易進口則排名第25。商業服務貿易總額為2,110億美元，佔全球總額的1.2%，較2024年增長6.6%。

丘應樺表示，報告顯示，即使面對地緣政治和貿易保護主義帶來的種種挑戰，香港對外貿易展現強勁韌力。（資料圖片/陳葦慈攝）

丘應樺：印證一系列促進貿易措施取得一定成果

丘應樺表示，世貿組織的報告充分顯示，過去一年，即使面對地緣政治和貿易保護主義帶來的種種挑戰，香港對外貿易展現強勁韌力，緊隨中國內地、美國、德國與荷蘭，位列全球第五大商品貿易經濟體，成績令人鼓舞。

丘應樺表示，報告亦印證政府所採取一系列促進貿易的措施取得一定成果，包括擴大經貿網絡、加強招商引資、深化與國際市場的聯繫、開拓新興市場、加強對中小企業的支援等，令香港在國際貿易中繼續擔當關鍵角色。

他表示，特區政府亦正編制香港五年規劃，以更好對接國家「十五五」規劃。他指，規劃明確支持香港更好融入和服務國家發展大局，特區政府會繼續全力推動貿易，聚焦加強協助內地企業透過香港作為平台出海，開拓經濟新增長點，做好香港作為超級聯繫人和超級增值人的角色。