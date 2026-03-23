中東局勢｜伊朗以色列轉黑色外遊警示　卡塔爾、阿聯酋等黃色警示

鑑於中東地區局勢持續惡化，香港政府保安局今日（23日）提升伊朗及以色列的外遊警示級別至黑色，並向鄰近六個中東國家發出黃色外遊警示，包括巴林、約旦、阿曼、卡塔爾、沙特阿拉伯及阿拉伯聯合酋長國（阿聯酋）。



2026年3月6日，在美以與伊朗的衝突期間，伊朗無人機襲擊了巴林朱法爾的一家希爾頓酒店，引發火災。（Reuters）

政府發言人表示，黑色外遊警示級別表示有嚴重威脅，由於伊朗及以色列的安全形勢極不明朗，政府呼籲市民不應前赴當地。身在伊朗及以色列的港人應注意人身安全，並盡快撤離或轉移至相對安全區域。

2026年3月21日，以色列南部城市迪莫納（Dimona），以色列士兵在伊朗向當地發射導彈襲擊後後，在受損現場進行救援。（Reuters）

發言人續說，計劃前赴或已在巴林、約旦、阿曼、卡塔爾、沙特阿拉伯及阿聯酋的港人亦應留意局勢，提高警惕，注意安全，並留意當地就最新情況的公布及中國駐當地使領館發布的領事服務信息。

雖然科威特現時不涵蓋於外遊警示制度內，保安局亦已更新外遊警示網頁有關科威特的附加資料，提醒市民提高警惕，並注意安全。