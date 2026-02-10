觀塘新春夜市開幕禮　丘應樺：本地消費氣氛正逐步回穩

「龍騰觀塘新春夜市2026」周一（9日）開幕，商務及經濟發展局局長丘應樺出席開幕典禮。他於致辭時稱，最新統計數據顯示，去年12月的零售業總銷貨價值按年上升6.6%，連續8個月錄得升幅，2025年全年亦增長至超過3,800億元，反映本地消費氣氛正逐步回穩，旅客及市民的購買力持續改善。



圖為2026年2月9日，商務及經濟發展局局長丘應樺出席「龍騰觀塘新春夜市2026」開幕禮及致辭。（商務及經濟發展局Facebook圖片）

3次夜市吸引近130萬人 營業額約1900萬元

丘應樺表示，像「龍騰觀塘夜市」這類結合飲食、零售及社區特色的活動，為市民提供更多元化的消費選擇，亦為中小企和地區商戶創造實在的生意機會，把整體經濟復蘇的活力，成功帶進社區。

他指出，近年觀塘區的「龍騰夜市」深受市民歡迎，已成為區內一項標誌性的社區盛事。回顧過去兩年，主辦單位除舉辦新春夜市外，更於夏季舉辦仲夏夜市，成功延續夜市的熱鬧氣氛，為社區持續增添歡樂。3次夜市共吸引近130萬人次到訪，帶來約1,900萬元的營業額，亮眼成績不僅反映活動深得民心，更充分展現夜市在刺激本地消費、促進地區經濟的顯著成效。

圖為2026年2月9日，商務及經濟發展局局長丘應樺出席「龍騰觀塘新春夜市2026」開幕禮，同日參觀了多個攤位。（商務及經濟發展局Facebook圖片）

圖為2026年2月9日，商務及經濟發展局局長丘應樺出席「龍騰觀塘新春夜市2026」開幕禮，同日參觀了多個攤位。（商務及經濟發展局Facebook圖片）

參觀多個攤位 稱今年活動內容更豐富

丘應樺稱，今年的新春夜市得到香港北京社團總會及香港文體旅交流協會協辦支持，活動內容比往年更為豐富。他同日參觀了多個攤位，無論是各地特色美食、創意商品，還是應節年花專區，都相當吸引；同時更設有多項兒童遊戲，讓一家大小可以開開心心辦年貨、熱熱鬧鬧迎新歲。此外，大會更精心安排多場精彩表演，夜市特設的馬年專屬打卡裝置亦是焦點之一。

他重申，政府一直致力推動本地經濟多元發展，透過優化營商環境及支援中小企，鼓勵更多結合社區特色的活動。今年是象徵活力與朝氣的馬年，寓意策馬揚鞭、勇往向前。他深信，只要社會各界同心協力、發揮創意、把握機遇，香港經濟定能如駿馬奔騰，再創高峰。