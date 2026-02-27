倫敦經貿辦案｜丘應樺承認律師費由特區政府負責　無回應預算費

港府駐倫敦經貿辦行政經理袁松彪，涉違反英國《國安法》而被當地政府起訴。商務及經濟發展局局長丘應樺今日（27日）出席預算案記者會，被問相關律師費是否由經貿辦支付，商經局局長丘應樺承認律師費由特區政府負責，但沒有回應預算律師費為多少，僅稱案件進入司法程序，不適宜評論。翻查香港政府電話簿，袁松彪仍為駐倫敦經貿辦行政經理。



2024年10月25日，被控違反英國《國安法》的香港駐倫敦經貿辦行政經理袁松彪，到英國中央刑事法院應訊。（路透社）

香港退休警司、香港駐倫敦經貿辦行政經理袁松彪，以及英國前邊境人員衞志樑同被控兩項控罪，同被控違反英國《國安法》，「協助外國情報部門」和「外國干預」兩項罪名，案件將於3月10日開審。

控罪指他們自2023年12月20日至2024年5月2日期間，協助外國情報機構收集情報、進行監視和欺詐行為，並涉嫌於今年5月1日試圖強行闖入英國一處民居。案情指，涉及監控羅冠聰、蒙兆達、劉祖廸等人。

與他們一同被捕及被起訴的，還有曾在皇家海軍陸戰隊服役的內政部移民執法調查專員Matthew Trickett。去年5月13日Trickett與袁松彪、衞志樑一同提堂及獲准保釋，但他在5月19日被發現伏屍在住所附近的公園，法醫判斷死因無可疑。

2024年10月25日，被控違反英國《國安法》的機場特警衞志樑（Chi Leung Peter WAI），到英國中央刑事法院應訊。（路透社）