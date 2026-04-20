結業潮｜開業20年太安樓串燒店沙嗲佬6月結業　食客萬般不捨

飲食業步入寒冬，不少老牌食肆相繼結業。位於西灣河太安樓、擁有20年歷史的「沙嗲佬」以炭火串燒及秘製沙嗲醬而知名，是不少街坊心中的宵夜名物。不過，有網民在社交平台Facebook發布圖片，小店內貼有告示顯示「多謝支持，六月句號，租約期滿」，食客對此感到「萬般不捨」。



有網民見狀感嘆道：「租金，物價上升，成本上升令人對食物要求都失去了熱誠，長遠只會令大家都沒有了美食！」



位於西灣河太安樓、擁有20年歷史的「沙嗲佬」將於6月結業。（Openrice圖片）

沙嗲佬店內貼有告示，顯示「六月句號，租約期滿」。（Facebook@Charlene Choi）

西灣河太安樓被譽為「港島掃街天堂」，以平價街頭小食聞名，其中「沙嗲佬」以傳統炭火方式燒烤串燒，使肉串帶有獨特的煙燻風味，在遠處已能嗅到香氣，深受街坊歡迎。據說串燒的「沙嗲醬」沿用印尼華僑前店主的配方，每日新鮮炒製，口感濃郁且充滿花生香氣。店舖所售的沙嗲串燒牛肉售價22元、沙嗲串燒雞翼則售23元。

「沙嗲佬」以炭火串燒及秘製沙嗲醬聞名，是不少街坊心中的宵夜名物。（Openrice圖片）

「沙嗲佬」以炭火串燒及秘製沙嗲醬聞名，是不少街坊心中的宵夜名物。（Openrice圖片）

「沙嗲佬」以炭火串燒及秘製沙嗲醬聞名，是不少街坊心中的宵夜名物。（Openrice圖片）

結業帖文一出，網民的反應兩極。有人指，「租金，物價上升，成本上升令人對食物要求都失去了熱誠，長遠只會令大家都沒有了美食」；另有人無奈感嘆，「咁多人排隊都做唔住」。不過，亦有人感嘆食物質素大不如前，「舊時車仔檔印尼沙嗲佬先至係好食！後尾入咗舖開初還可以！而家真係普通到不得了！」