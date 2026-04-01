結業潮｜首季至少30店告別　元旦「響頭炮」　Fortnum&Mason墟冚

踏入2026年第二季的4月1日，回顧今年首季，結業潮持續，經濟波動、網購競爭及業主加租等不同原因，不少地區老店，零售餐飲，甚至是過江龍也要關門大吉，首季經報導的結業店舖約30多間。



當中，元旦已有店舖「打響頭炮」，尖沙咀星光大道主打獨門辣醬的「香料案內所」於1月1日宣布結業。而結業時場面最誇張的非英國王室御用品牌Fortnum & Mason尖沙咀店莫屬，連續數日清貨，門外都大排長龍。



首季有至少五間大型中式酒樓離場，包括新蒲崗明星海鮮燒鵝專門店、藍田麗港城豪宴海鮮酒家、九龍城廣場好彩海鮮酒家、葵芳龍寶酒家和柴彎翠灣漁港。



2026年1月13日，英國王室御用品牌Fortnum & Mason尖東K11 MUSEA店外，逾百人排隊。（資料圖片/梁鵬威攝）

尖沙咀香料案內所

2026年首日，位於尖沙咀星光大道的「香料案內所」公布結業的決定，店主稱不甘淪為一間普通的飲品店，但不排除日後搬往地舖。

翻查資料，該店2023年在夜繽紛市集中推出20元4粒燒賣，被不少網民質疑是太貴，店主當時解釋「我哋係賣辣椒油嘅，燒賣從來只係陪襯」。該店招牌手炒櫻花蝦椒麻油在2024年曾獲得「食品界米芝蓮」之稱的International Taste Institute，頒發風味絶佳獎章。

2026年1月1日，位於尖沙咀星光大道的「香料案內所」宣布結業。（資料圖片/鄧康翹攝）

銅鑼灣Rabbitland Cafe

全港首間兔仔咖啡室「Rabbitland Cafe」2016年在銅鑼灣樓上舖開業，惟去年12月27日發生火警，雖然兔仔與店員平安無恙，惟修復店舖有難度。店長今年1月宣布結業，營業至1月11日，店內多隻兔仔會由經驗豐富的店員各自帶回家飼養，呼籲大家毋須擔心。

店長又指，經營咖啡店耗費心機，現時沒有復業的想法。「10號風球黑雨農曆年都要返去照顧佢哋（兔仔），全年無休，所以店長都要休息吓了。」

Rabbitland Cafe作為香港首間兔子cafe，店主好希望大家對兔子會有更多認識。（資料圖片）

長沙灣一碗肉燥

大快活旗下台式餐廳「一碗肉燥」最後一間位於長沙灣的門店，因租約期滿，1月14日起結束營業，翌日隨即展開清拆工程。該品牌採取年輕個性路線，主打台灣菜，招牌菜包括「雞乸咁大隻鹽酥雞」等，高峰期曾在全港開設4間分店，惟近年業務不斷收縮，如今全線宣告結業。

大快活旗下台式餐廳「一碗肉燥」最後一間位於長沙灣的門店，因租約期滿，2026年1月14日起結束營業。（資料圖片）

尖沙咀麵屋一平安

有「香港首批日本拉麵店」之稱的「麵屋一平安」位於尖沙咀美麗華廣場的分店，開業約20年，無奈宣布將於1月26日結業。店方在社交平台表示，由於租金長期高昂，經營壓力日益加重，加上業主決定不再續租舖位等因素，影響決定結業。店方指，衷心感謝每位顧客的支持，特別感謝自店舖20年前開業以來一直陪伴的客人，指「因為你們的支持，這間小店才能走過如此漫長而珍貴的歲月。」

觀塘Pizza-BOX

Pizza-BOX位於觀塘康寧路的全港最後一間分店1月結業，意味著Pizza-BOX全線撤離香港。該店原定於每日早上11時開業，惟1月27日店舖並沒開門，附近店舖老闆表示，該店在前一周已停業，曾貼出停業告示。

據悉，有該店員工稱遭欠薪逾3個月，勞工處表示已收到相關僱員求助，並已聯絡公司負責人，要求僱主妥善處理僱傭事宜。

位於觀塘康寧路、全港最後一間Pizza-BOX分店2026年1月結業。（資料圖片/戴慧豐攝）

九龍城地茂館燒味粥麵茶餐廳

開業42年的九龍城地茂館燒味粥麵茶餐廳因租約期滿，於1月31日結業，餐廳在門外張貼結業告示寫道：「天下無不散之筵席 ，希望不久將來會以更好一面呈現給大家」，並且「祝大家身體健康，萬事如意，有緣再聚」。

開業42年的九龍城地茂館燒味粥麵茶餐廳因租約期滿，1月31日結業。（香港茶記關注組Facebook專頁/Ricky Cheung）

元朗國記粥店

早於1968年創立的「國記粥店」屹立元朗逾半世紀，1月31日最後營業，不少熟客特意光顧並與老闆拍照留念。年逾九旬的老闆鄭先生表示，年紀老邁是時候光榮退休，同時不願子女辛苦接手，因此作出結業的決定。「飲食業辛苦，日日朝早3點幾開始做，做10幾個鐘，年輕人唔洗咁辛苦，可以做自己歡喜嘅職業或生意。」

金鐘有馬日本料理

位於金鐘中信大廈的有馬日本料理於2月26日年初十結業。該日本餐廳所在位置，毗連立法會及政府總部，歷年吸引不少議員及官員光顧，繼金鐘名都酒樓、海都酒家結業後，官員及議員再失去另一個熟悉的「飯堂」。

上環輝煌快餐店

在上環半山樓梯街開業44年的小店「輝煌快餐店」2月28日結業，女店東表示結業無關加租，只因年紀漸長，已屆退休之齡，所以決定退休不再經營，「喺度咁多年，梗係會唔捨得，但老啦要退休」，「冇話可唔可惜，緣分盡就散」。

女店東何太今年65歲，她表示結業無關加租，只因年紀漸長，已到退休年紀。（資料圖片/林子慰攝）

該店曾因門外的「黃帽工人吃麵」壁畫，於2023年被指「令人聯想到黑暴或港獨」，遭中西區民政事務處清除，一度引起風波。其後創作該壁畫、擁有泰國及瑞士血統的街頭藝術家Catherine Grossrieder在店外再畫上新作品。女店東稱相關壁畫由藝術家自行創作，並非店方邀請來畫，結業後應仍會保留壁畫。

鰂魚涌「生記粥麵」

上環40多年老字號「生記粥品專家」，曾獲蔡瀾讚是全香港最好粥店，其鰂魚涌分店「生記粥麵」於2月28日結業。不少熟客得知消息後都表示不捨及感到驚訝，亦有人慨嘆「下次想食魚腩粥都唔知去邊度食」。《香港01》向生記粥品專家查詢時，店員指因業主加租，老闆不再續租。上環店則繼續營運。

灣仔檀島咖啡餅店灣仔店

迄立灣仔超過80年的檀島咖啡餅店灣仔店2月12日宣布結業，往後僅餘將軍澳坑口店。店方公布結業消息指，感謝大眾的厚愛與支持，經過慎重考慮，決定灣仔店於3月1日正式光榮結業，「在該日或之前，歡迎大家前來重溫經典滋味，與我們愉快話別」。

迄立灣仔超過80年的檀島咖啡餅店灣仔店3月1日結業，往後僅餘將軍澳坑口店。（資料圖片/林子慰攝）

新蒲崗明星海鮮燒鵝專門店

本港結業潮持續，明星海鮮酒家旗下的「明星海鮮燒鵝專門店」繼位於黃大仙竹園及屯門蝴蝶廣場的分店在去年結業後，其新蒲崗店3月1日也突然結業。有店員稱，結業皆因租約問題，並非全線結業，而網頁顯示，現只餘觀塘及大埔分店。

（明星海鮮燒鵝專門店網頁）

中環華記食店

被譽為「中環隱世大牌檔」的華記食店開業逾20年，憑「糧尾恩物」三餸飯深受上班族及街坊歡迎，惟店主在社交平台公布，隨着年紀漸大及後繼無人，加上經營環境愈來愈困難，將於3月底結業。翻查資料，該店的招牌三餸飯只收42元，而秋冬季節期間推出的蛇羹套餐，也一度引起網上熱話，吸引不少網紅探店。

被譽為「中環隱世大牌檔」的華記食店開業逾20年，2026年3月底結業。（Openrice圖片）

尖沙咀万豚屋

在尖沙咀開業21年的万豚屋（萬豚屋）公布，因租約期滿將於3月底正式結業，未來將潛心鑽研新烏冬產品，期待不久將來再為顧客送上熟悉的味道。該店過去深受食客歡迎，藝人陳松伶、黃長興、前女團Super Girls成員李靜儀（Heidi）、台灣歌手吳克群等也曾光顧。

万豚屋在尖沙咀開業21年，因租約期滿於2026年3月底正式結業。（OpenRice／angelnwk圖片）

荃灣金坊泰國美食

總店位於荃灣路德圍的人氣泰國菜餐廳「金坊泰國美食」，3月3日向員工發出通告，宣布公司因經營困難，出現嚴重虧損，經董事局開會後一致通過啟動清盤程序。不過，通告上無提及賠償安排，只提醒員工有關欠薪及代通知金等應得款項，可聯絡勞工處求助。

「金坊泰國美食」荃灣兆和街分店貼出暫停營業告示。(資料圖片/王譯揚攝)

其中一名在「金坊」工作數個月的廣州外勞員工向《香港01》表示，他自去年12月起便一直沒收到薪金，合共被拖欠4萬元，已向勞工處求助。而以他所知，店方亦拖欠多名本地員工及外勞薪金，但他不確定所涉總金額。勞工處證實接獲相關僱員求助，其中部份為輸入勞工。

積金局3月11日亦回覆指，至今收到12宗有關金坊拖欠強積金供款的投訴，局方正進行調查，以保障僱員的強積金權益。

今年結業潮中，餐廳、食肆仍是重災區，但亦多了茶樓、酒樓離場。



柴灣翠灣漁港

開業近5年、位於柴灣的「翠灣漁港」酒樓接獲執達主任「收舖令」，1月12日被街坊發現已落閘結業。有食客投訴指，根據店外貼上的業主「收舖令」法庭文件，顯示於去年12月中發出，但酒樓方面收到文件後，員工仍向不少顧客推銷年糕和蘿蔔糕劵。海關其後表示如發現違法，會採取適當的執法行動。

前翠灣區區議員古桂耀在Facebook帖出相片，可見「翠灣漁港」今日關門落閘，門外貼有公示，指「酒樓已被法庭勒令執達吏收樓，停止營業」。（古桂耀聯絡／Facebook）

該酒樓在開業時，本地粵菜名廚「三姐」蕭秀香和立法會前飲食界議員張宇人等剪綵切燒豬。根據公司註冊處資料，酒樓其中一名登記董事為大航假期創辦人及董事長陳燕萍，蕭秀香則不是股東。

大圍生昌潮州海鮮酒家

屹立大圍26年的「生昌潮州海鮮酒家」，以全港獨有的長條型潮州打冷檔著名，顧客更可在門口揀選心儀的美食，深受饕餮歡迎，惟店方在除夕（2025年12月31日）在社交平台公布即將光榮結業，營業至2月中農曆新年前。

店家感嘆過去26年曾見證香港的光輝歲月，也捱過沙士及新冠兩個疫情，惟2025年以來「各種因素」變差。老闆又說：「我內心雖然不捨但總算無憾，亦無負當年推廣手工潮洲菜的初心。」

「生昌潮州海鮮酒家」1999年3月18日在大圍下徑口村開業，聞名於全港獨有的長條型打冷檔及地道手工潮州菜。（生昌潮洲海鮮酒家FB圖片）

藍田麗港城豪宴海鮮酒家

另外位於藍田麗港城的豪宴海鮮酒家，開業9年同樣因租約期滿，已在3月9日告別街坊，不過其所屬的豪宴集團疑似轉攻高檔路線，例如觀塘東廣場的豪宴薈已於今年初開業，號稱投入過千萬裝修打造超級豪華宴會空間，設有30呎大舞台及配備數百吋LED巨幕。

藍田麗港城商場豪宴海鮮酒家2026年3月8日最後營業。（全港店舖執笠結業消息關注組FB／Kwokkei Tang圖片）

九龍城廣場好彩海鮮酒家

九龍城廣場「好彩海鮮酒家」因租約期滿，3月22日完成30年歷史任務，完成其最後營業日。一直盛傳將拆卸重建的九龍城廣場開業33年，「好彩海鮮酒家」就在該商場屹立30載，可算是九龍城廣場「元祖」租戶之一。社交平台群組「香港酒樓關注組」有網民上載一張「好彩海鮮酒家」的結業告示，與街坊道別：「天下無不散之筵席，但每一份滋味，都因你們的陪伴而深刻，這三十年來的笑聲與回憶，我們會永藏心底。」

社交平台群組「香港酒樓關注組」有網民上載一張「好彩海鮮酒家」的結業告示。（「香港酒樓關注組」截圖）

葵芳龍寶酒家

老牌連鎖酒樓「龍寶酒家」位於葵芳葵芳閣分店宣布因經營困難，在3月29日最後一日營業，結束14年營運。「龍寶酒家」葵芳店定價相宜，定位是街坊酒樓，不少客人感不捨。

老牌連鎖酒樓「龍寶酒家」位於葵芳葵芳閣分店宣布因經營困難，在3月29日最後一日營業，結束14年營運。（資料圖片/梁鵬威攝）

老牌連鎖酒樓「龍寶酒家」位於葵芳葵芳閣分店宣布因經營困難，在3月29日最後一日營業，結束14年營運。（資料圖片/梁鵬威攝）

近年仍有過江龍攻入本港，但撤出香港的亦不少。



中環香港站老媽拌麵

今年1月，有市民發現有「台灣第一拌麵」之稱的「老媽拌麵」，北角匯和奧海城分店已不存在於兩個商場網頁，而中環香港站分店舖位已交吉，由瑞幸咖啡承租。官方社交平台已停止更新、出現「404」找不到網頁，故料已撤出香港市場。

老媽拌麵於2019年進駐香港市場，曾在旺角、屯門、荃灣等地開設分店，高峰期一度擁有6間分店。（老媽拌麵Facebook）

尖沙咀Fortnum & Mason

英國王室御用品牌Fortnum & Mason尖沙咀店1月9日宣布將於1月25日關閉，即引起大量市民蜂擁而至「掃貨」，連續數日在店外大排長龍，場面十分「虛冚」。

翻查資料，Fortnum & Mason在2019年底進駐當時剛開業尖沙咀K11 MUSEA，佔地兩層共約7,000平方呎，為亞洲首間分店。由於上層餐廳擁無敵維港景色，因此吸引不少食品專程前往打卡及品嚐正宗英式下午茶。至於其英國王室御用的茶葉及餅乾也是必買禮品之一。

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將軍澳西塔老太太

內地過江龍「西塔老太太」在2023年攻港，首店位於尖東文華中心，去年下旬結業，餘下的將軍澳新都城二期分店，1月時也被發現已貼上法院拍賣通知，即全線正式告別香港市場。

西塔老太太2023年攻港，首店插旗尖東文華中心。（OpenRice圖片／estherltt）

資料顯示，尖東文華中心舖位業主旺福集團曾在2025年5月入稟追三個月租金約92萬元，將軍澳新都城舖位業主、恒基兆業附屬公司凱峰企業去年12月，也入稟追兩個月租金30萬元。「西塔老太太」董事兼股東劉盛男亦被永利入稟追約314萬元。

西塔老太太尖東店2025年拖欠業主租金約91.8萬元。（西塔老太太烤肉FB圖片）

HotMaxx好特賣葵芳分店

內地平價超市「HotMaxx好特賣」前年攻港，半年間開設11間分店，引起社會熱議。不過，進軍香港一年多後，葵芳分店（本港第二間）宣布將於2月中旬結束營業，有店員透露因未能與業主達成共識續租，但無回應業主是否加租。有住在葵芳的街坊感到可惜。

H&M銅鑼灣及九龍塘分店

瑞典跨國時裝公司H&M繼銅鑼灣旗艦店宣布將於2月21日結業，H&M九龍塘又一城分店亦貼出結業公告指將於2月22日結束營業。上述兩店結業後，H&M於香港的舖位僅餘荃灣廣場分店。

公告指，H&M致力深耕香港市場，將積極探索新的合適選址開設門店，又指香港在H&M的戰略發展中扮演關鍵角色，期待不久將來再次與大家相見。

H&M銅鑼灣旗艦店將於2026年2月21日結業。（資料圖片/蔡偉南攝）

中環Pierre Hermé Paris

攻港13年、由知名法國糕點師Pierre Hermé開設的馬卡龍店Pierre Hermé Paris，其最後一間位於中環國際金融中心商場（IFC Mall）的門店，將於3月31日最後營業，隨後關門結業。

翻查資料，Pierre Hermé曾被譽為「糕餅界畢卡索」，其創立的糕餅店在2013年首次攻港，又曾在西九龍圓方麗思卡爾頓（Ritz-Carlton）酒店開設分店，但其後結業。今次IFC店結業，意味該品牌將撤出香港。

由知名法國糕點師Pierre Hermé在港開設的馬卡龍店Pierre Hermé Paris，其最後一間位於中環國際金融中心商場（IFC Mall）的分店，將於3月31日最後營業，隨後結束營業。（資料圖片/林遠航攝）

除了餐飲業、過江龍，本地民生店在網購搶佔市場，加上業主加租等原因，亦無奈要退出市場。



西九龍中心先施

位於深水埗西九龍中心、擁有30年歷史的老牌百貨先施1月4日最後一日營業，告別告示稱「未能繼續相伴，心存萬分不捨」。結業當日，先施剛營業不久已有大批顧客進內光顧，亦有居民拍照留念。

新港城中心英皇戲院

馬鞍山區內唯一戲院，新港城中心英皇戲院（Emperor Cinemas）在1月12日起結束營業，戲院又表示感謝顧客對其的支持。不過在1月16日，影藝戲院便宣布接手該戲院，成為旗下第5間戲院「新港城中心影藝戲院（CineArt MOSTown）」。

馬鞍山區內唯一戲院，新港城中心英皇戲院（Emperor Cinemas）在1月12日起結束營業。（資料圖片/洪芷菁攝）

北角元安文具

位於北角模範邨的50年老字號「元安文具」1月16日最後營業。元安開業初期經營賀卡零售及批發生意，至上世紀90年代開始兼營文具店，即現時舖位。惟好景不常，新冠疫情爆發後生意受到衝擊，第二代傳人俞先生稱以為疫情結束後有所好轉，怎料淘寶成為壓倒駱駝的最後一根稻草，每月虧損約五位數，最終他決定在馬年前光榮結業。「我呢輪口頭禪成日都話，敵得過疫情，但敵唔過淘寶。」

西環陳聯馨香莊

位於西環石塘咀的148年老字號「陳聯馨香莊」宣告2月5日光榮結業。第三代傳人陳伯伯向《香港01》表示生意難做，因社會習俗不再提倡燒香，燒香的形象愈來愈負面，加上內地廉價香的衝擊，只好決定結業，但他選擇豁達面對，以笑臉迎接最後一日︰「我對得太公住啦。守業難呀，哈哈哈！」

「陳聯馨香莊」早於清光緒三年（1877年）由新會陳沖人陳燕堂創辦，初期總行位於澳門十月初五街。（資料圖片/林遠航攝）

翻查資料，「陳聯馨香莊」由陳燕堂在1877年創立，初期總行位於澳門十月初五街，在香港也設有分店，隨着時代變遷，只餘下香港分店繼續經營。如今石塘咀店仍留下昔日百年的痕迹，掛有「陳聯馨棧」的牌匾，招紙印上陳燕堂的黑白色肖像。

沙田和記傢俬裝飾公司

自1960年代扎根沙田區的屋邨老店「和記傢俬裝飾公司」，在乙明邨現址經營長達44年，將於2月28日正式結束營業。老闆何先生在店舖度過人生三分二時間，自言最難忘是與街坊建立的感情。他向傳媒表示，近兩年經濟不景是結業主因之一，加上網購平台競爭激烈，沙田區的屋邨亦老化，傳統傢俬店經營愈見困難。

在沙田扎根44年的「和記傢俬裝飾公司」2026年2月28日結業。（Google地圖圖片）

旺角公友祥麻雀

屹立旺角上海街約50年的「公友祥麻雀」，因業主收回舖位，於3月28日結業。有關消息傳開後，引來不少舊雨新知前去光顧。老闆兼手雕麻雀師傅高潤勤自18歲入行，為人生第一份工，已在「公友祥」度過40多年，他指收到業主通知要收舖後，曾嘗試找尋其他舖位，惟未有心儀之地，決定暫時退休。人生的黃金打拼時期，都在這個小舖位度過，突然要離開，高潤勤慨嘆感到不捨及失落：「做咗幾十年，一日到晚都做，突然之間冇咗工作，點都有失落感。」

上環文昌文具公司

屹立上環40年的文具老店「文昌文具公司」3月31日最後一日營業。結業前，其門外除了放滿傳統文具店標誌性的「百家姓」利市封外，亦貼上了全場貨品半價的告示。該店結業消息在網上傳開後，吸引不少年輕人或其他區市民來跨區「尋寶」。

錦上路跳蚤市場

本港最後一個大型市場、開業近18年的元朗「錦上路跳蚤市場」，原定1月31日最後一天營業，場主陳義漢指本來安排2月1日清場，準備交還業主港鐵，但因最後一天有雨，影響大家來道別，故改為清場日最後營業，會「一路執一路賣」，亦可能延長開放時間，「總之燈就照開」。他指這個跳蚤市場結束後，難以再找新地方繼續經營，縱有不捨，他也淡淡然道：「時代洪流係咁，要變也擋不住。」

2026年，元朗錦上路站外的錦上路跳蚤市場原定1月31日（周六）最後一天營業，但會延至2月1日（周日）。（資料圖片/梁鵬威攝）

不過，他慨嘆由開業至今，多年來的人流及坊間討論熱度，竟然不及倒數一個月的最後時光。他稱知道這段最後日子，有不少人在網上轉發相關消息，所以吸引很多跨區人士專程來尋寶，甚至有不少檔主原本已收拾等清場，也趁機購入新貨，重新開檔迎賓。

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青衣H.K. Lovecraft

精釀手工啤酒品牌「H.K. Lovecraft」3月19日宣布，由於一直面對財務挑戰，加上創辦人林浩熙需要處理健康問題，即將停運。翻查資料，該品牌成立於2018年，廠房位於青衣、佔地一萬平方呎，各項投施投資額逾4,000萬元，創辦人曾分別在美國及德國潛心鑽研釀酒，更完成大師級釀酒師課程（Master Brewer Program），成為全港首位獲得該資格的釀酒師。

香港大型精釀啤酒廠H.K. Lovecraft宣布結業。（H.K. Lovecraft FB圖片）

牛池灣新龍城茶樓

《2019年施政報告》提出重建茶果嶺村、牛池灣村和竹園聯合村3個市區寮屋區，其中牛池灣村工程已於去年6月起開始。不少村內老店要離場，包括區內最「老」店舖、扎根近67年的鐵皮寮屋新龍城茶樓。新龍城茶樓宣布因應重建，晚市營業至3月31日止，早午市則營業至4月30日。

新龍城茶樓宣布因應重建，晚市營業至3月31日，早午市則營業至4月30日。（新龍城茶樓Facebook）

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荃灣子甜品店Sweetheart

以用料超多見稱的荃灣人氣椰子甜品店Sweetheart、被稱作「維他命補充站！」，該店在社交網站宣布，其路德圍店營業至3月31日，「結束不是終點是新的開始，願大家都有美好嘅將來，我哋有緣再見。」連同1月中結業的荃灣鱟地坊原總店，Sweetheart正式說再見。

荃灣人氣椰子甜品店Sweetheart在社交網站宣布，其路德圍店將營業至3月31日。（荃灣sweet heart Facebook）

荃灣大興表行

有55年歷史的荃灣眾安街「大興表行」於3月19日結業，為名錶勞力士特約零售商。大興表行於結業公告感謝客人多年來的支持與指導，成就了最珍貴的55年，稱「告別是為了迎接新的開始」，後會有期。

(網上圖片)

灣仔馮良記表行

1943年創立、屹立灣仔83年的「馮良記表行」，3月30日結束營業。店家在官網發出結業通告，稱感謝顧客「一路以來的支持與愛護」，形容結業是「為這段美好的歲月畫下圓滿句點」。