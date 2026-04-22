北都｜金管局與銀行公會探討融資　甯漢豪：對鼓勵企業不可或缺

金融管理局與香港銀行公會今日（22日）宣布共同成立「北部都會區金融諮詢工作小組」，探討從融資方面積極配合北都發展。發展局表示，工作小組昨日（21日）考察了北都的洪水橋和河套區，以了解區內以至整個北都的進展，期間發展局局長甯漢豪及政府團隊向參訪圑介紹北都發展情況。



香港金融管理局與香港銀行公會今日宣布共同成立「北部都會區金融諮詢工作小組」，探討從融資方面積極配合北部都會區發展。（發展局Facebook圖片)

「北部都會區金融諮詢工作小組」4月21日考察了北都的洪水橋和河套區，以了解區內以至整個北都的進展，期間發展局局長甯漢豪及政府團隊向參訪圑介紹北都發展情況。（發展局Facebook圖片)

發展局表示，甯漢豪歡迎工作小組的成立，她表示北都已進入建設階段，不再是纸上規劃，而金融是經濟發展的血液，融資對鼓勵企業參與北都發展不可或缺。

「北部都會區金融諮詢工作小組」4月21日考察了北都的洪水橋和河套區，以了解區內以至整個北都的進展，期間政府團隊向參訪圑介紹北都發展情況。（政府新聞處圖片)

「北部都會區金融諮詢工作小組」4月21日考察了北都的洪水橋和河套區，以了解區內以至整個北都的進展。（發展局Facebook圖片)

「北部都會區金融諮詢工作小組」4月21日考察了北都的洪水橋和河套區，以了解區內以至整個北都的進展，期間政府團隊向參訪圑介紹北都發展情況。（政府新聞處圖片)

甯漢豪：洪水橋「片區」及北都大學城用地對融資都有一定需求

甯漢豪又指，政府正採用多元開發模式，以更好結合市場力量加快發展北都，當中政府已為約11公頃的洪水橋「片區」展開招標，亦計劃向政府全資擁有的洪水橋產業園有限公司注資100億元；今年稍後，政府亦會推出洪水橋的北都大學城用地供大學申請建設校舍，而這些項目對融資都有一定需求。

「北部都會區金融諮詢工作小組」4月21日考察了北都的洪水橋和河套區，以了解區內以至整個北都的進展，期間發展局局長甯漢豪（左二）及政府團隊向參訪圑介紹北都發展情況。（政府新聞處圖片)

「北部都會區金融諮詢工作小組」4月21日考察了北都的洪水橋和河套區，以了解區內以至整個北都的進展，期間政府團隊向參訪圑介紹北都發展情況。（發展局Facebook圖片)

「北部都會區金融諮詢工作小組」4月21日考察了北都的洪水橋和河套區，以了解區內以至整個北都的進展，期間政府團隊向參訪圑介紹北都發展情況。（政府新聞處圖片)

「北部都會區金融諮詢工作小組」4月21日考察了北都的洪水橋和河套區，以了解區內以至整個北都的進展，期間政府團隊向參訪圑介紹北都發展情況。（發展局Facebook圖片)

甯漢豪希望銀行業界實地了解北都的最新情況，並把握發展帶來的融資和服務機遇，支持市場參與北都建設，協助企業落戶。

工作小組成員來自金管局、銀行公會和15家具備大型項目融資經驗的銀行，而香港中資銀行業協會以觀察員身分參與。