北都｜議員倡參考雄安新區先規劃後發展 政策引導便利企業落戶
撰文：林彥汛
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特區政府正致力發展北部都會區， 立法會早前安排一班議員到北部都會區考察。有議員指，不少內地龍頭企業已有自己的建築團隊，惟落戶時受限於本港的審批標準，認為日後要思考如何便利企業落戶；有議員又表示，北都可參考雄安新區「先規劃、後發展，產業主導」模式， 強調發展創科不應全數由政府投資，政府應有政策引導。
邱達根：科研轉化計劃 有力吸引科研及教學人才
科技創新界議員邱達根今日（18日）出席電台節目時表示，政府近年推出「產學研1+」等多個推動科研轉化計劃，有力吸引科研及教學人才。不過下一步要吸引更多企業落戶北都。他續指，北都專屬法例會簡化城市規劃程序，但不少內地龍頭企業也有自己建築團隊，落戶時受限於本港的審批標準，認為日後要思考如何便利企業落戶。
吳傑莊：發展創科不應全數由政府投資
過往本港依重房地產，選委界議員吳傑莊在同一節目指，「十五五」規劃明確表明會支持發展北都，他早前到雄安新區考察，當地與其他新區發展不同，沒有以地產先行，而是以產業發展為核心，將重點科技央企及重點大學遷入，將科技、人才及產業結合。他認為，北都可參考相關「先規劃、後發展，產業主導」模式。
吳傑莊強調，發展創科不應全數由政府投資，政府應有政策引導、拋磚引玉，並用好香港國際金融中心的特色吸引企業，亦應一對一與企業商討合理的便利方案，吸引重點龍頭企業落戶。
劉智鵬：要用好北都土地
選委界議員劉智鵬表示，同意政府北都大學城的定位，聚焦於科技結合教育，並將大學具前瞻性與科技相關的科目放在北都，與北都的產業及人才合作。
現時地緣政治緊張，劉智鵬指，本港具備與國際接軌的優勢，可吸引國內外人才，但本港痛點是空間太少，認為要用好北都土地，讓本地與國內外人才進行科研合作。
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