宏福苑「開生口」消防助理處長稱入行30年未見　部門間分工靠認知

大埔宏福苑大火獨立委員會今日（22日）舉行第17場聽證會，席間關注到後樓梯「生口」問題，作供的消防處助理處長（消防安全）翁錦雄稱30多年來沒見過類似宏福苑「開生口」情況，而就「生口」問題，各部門間沒有「黑字白紙」的分工，而是依靠部門多年來的合作與認知。翁錦雄又不同意消防有責任就「生口」發出消除火警危險通知書，稱消防處無專業去介定工程是否需要有關改動。



大埔宏福苑火災後，《香港01》拍攝到宏新閣後樓梯外牆位置，遺有疑似燒毀的「木板窗」。（翁鈺輝攝）

2026年4月22日，大埔宏福苑大火獨立委員會舉行第17場聽證會，消防處助理處長（消防安全）翁錦雄出席作供。（馬耀文攝）

助理處長翁錦雄加入消防處逾30年

第17場聽證會早上首先由消防處助理處長（消防安全）翁錦雄作供，他負責消防安全範疇，自1994年加入消防處，已加入逾30年。他接受獨立委員會首席代表、資深大律師杜淦堃盤問時，同意建築物結構的部份不由消防監管，若消防巡查樓宇時見到「生口」，不會運用消防權力，提出告示或檢控。

從消防角度翁錦雄認為「生口」有不妥 前線若遇會轉介相關部門

翁錦雄又同意，「生口」有不妥，但當被問到按其經驗，是否慣常情況，他指自己沒有這方面知識，自己做了30多年，沒見過類似情況。他又指，若前線見到「生口」有不妥，會轉介相關部門，形容是「分工原因」，要找最合適的部門處理。

部門間如何分工沒「白字黑紙」 翁錦雄：一直以嚟部門合作係咁

被問到部門之間是如何分工，他指印象中沒有任何文件或「白字黑紙」反映，「一直以嚟部門合作係咁，過往好多年有會議同討論，消防同屋宇署個認知好清晰。」至於為何要分工，他解釋，「我哋唔認知係咪要有『生口』，工人先出到棚去做嘢」，而屋宇署有這方面專業知識，故應屬屋宇署監管。

大埔宏福苑火災後，《香港01》拍攝到宏新閣後樓梯外牆位置，遺有疑似燒毀的「木板窗」。（翁鈺輝攝）

2026年4月22日，大埔宏福苑大火獨立委員會舉行第17場聽證會，消防處助理處長（消防安全）翁錦雄出席作供。（馬耀文攝）

認各部門在分工與溝通不理想

翁錦雄同意杜淦堃指，據消防條例，消防絕對有權力處理「生口」問題，但如何處理要靠部門經驗，而大火前，部門間沒有任何文件解釋背後邏輯。翁錦雄又承認，各部門在分工、溝通都不理想。

杜淦堃：今次聽證會會見到各部門都承認之前有不足，已經數唔到我哋聽咗幾多次嘅唔理想，你唔會否認唔理想？

翁錦雄：部門分工認知唔理想。

杜淦堃：溝通都唔理想？

翁錦雄： 唔理想



沒發消除危險通知書 翁錦雄稱消防沒專業介定工程是否需「生口」

杜淦堃其後覆問，當消防發現僭建物會透過備忘錄轉介屋宇署處理，但消防處仍有責任就火警風險發出「消除火警危險通知書」，若遇到「生口」是否亦適用？翁不同意，稱消防處無專業去介定工程是否需要「生口」，若發出「消除火警危險通知書」，或會抵觸屋宇署作為專業部門作出的決定。

▼2025年12月1日 大埔宏福苑大廈火災後單位情況▼

