居屋2025｜最平$7.5萬首期即上車　樓王啟陽苑綠表首期$11萬有找

【影輝苑／啟陽苑／匯熙苑／裕豐苑／朗風苑／居屋2025】房委會今日（22日）宣布，「居屋2025」將由下周四（30日）起接受合資格人士申請，為期三個星期，預計今年第二季進行攪珠，第四季開始揀樓。



五個新居屋屋苑中，有約四分之一為大單位，其中大單位面積約443平方呎至約560平方呎，最大單位在將軍澳影輝苑；樓王單位在啟德啟陽苑，市價七折賣480萬元，呎價近一萬元。



最平單位位於東涌裕豐苑，售價150萬元，以綠表5%首期計算，即7.5萬元即可上車。至於預計最受歡迎的啟陽苑，最平單位售219萬元，以綠表5%首期計算，上車需109,500元。



「居屋2025」屋苑之一啟德啟陽苑，位於啟德體育園零售館旁，高層向東單位可望到海景，現起至十多層。（倪清江攝）

居屋2025最細單位面積約281平方呎、最大560平方呎

「居屋2025」將推售五個新居屋發展項目，共超過8,300個單位，位處多個不同地區，包括啟德、錦田、將軍澳、屏山及東涌。單位實用面積介乎約26.1平方米至約52.0平方米（約281平方呎至約560平方呎）；當中有約四分之一為大單位，實用面積約41.2平方米至約52.0平方米（約443平方呎至約560平方呎）。

單位平均售價大約為278萬元，房委會表示，假設承造單位售價九成的按揭、按揭還款期30年，並以現行按揭利率約3.5%計算，每月按揭還款額約11,200元。

【居屋2025】將於4月30日月開始接受申請，共有五個屋苑。(政府新聞處圖片)

「居屋2025」屋苑之一啟德啟陽苑，位於啟德體育園零售館旁，高層向東單位可望到海景，現起至十多層。（倪清江攝）

樓王啟德啟陽苑售價最高 最大單位490平方呎

五屋苑當中，「樓王」啟德啟陽苑鄰近港鐵屯馬線宋皇臺站，可稱真鐵路盤，部份單位更可享海景，加上屬市區及名校網，故售價是今期最高。項目有1,840個單位，扣除宏福苑「特設銷售計劃」，有1,090伙供綠白表申請。面積281至490平方呎，售價介乎219萬元至480萬元。以綠表5%首期計算，最平上車僅需109,500元。

「居屋2025」屋苑錦田匯熙苑，鄰近港鐵錦上路站，。（林遠航攝）

錦田南匯熙苑八成半為中小型單位

至於另一個鐵路盤為錦田南匯熙苑，鄰近港鐵錦上路站，共設960個單位，扣除宏福苑「特設銷售計劃」，有820伙供綠白表申請。面積介乎281至449平方呎，售價180萬至345萬港元。八成半為中小型單位（281呎至389呎）、一成半為大單位（443呎至449呎）。

值得一提的是，屋苑關鍵日期為2027年8月31日，樓花期為同期居屋中最短，適合急於「上車」的買家。

「居屋2025」屋苑之一將軍澳影輝苑，位於山丘上，多數單位可享西貢海景，現興建至基座。（倪清江攝）

將軍澳影輝苑勝在部份單位可享西貢海海景

另一個矚目項目是將軍澳坑口影業路的影輝苑，是將軍澳區相隔多年後再次推出的新居屋項目，提供共1,628個單位，扣除宏福苑「特設銷售計劃」，有1,408伙供綠白表申請。項目雖距離港鐡站較遠，但勝在部份單位可享西貢海海景，而且擁有本期居屋中面積最大的560平方呎戶型，售價423萬。至於最小單位約為283平方呎，售價168萬。

【居屋2025】將於4月30日月開始接受申請，共有五個屋苑。圖為東涌裕豐苑的模型。(政府新聞處圖片)

東涌裕豐苑為居屋2025的五個屋苑之一，位於東涌新填海區匯東街，初期料向海單位享全海景。（政府新聞處文件截圖）

東涌裕豐苑入場費最低 最平單位賣150萬

東涌裕豐苑是今期提供最多伙數的項目，共有2,018伙，扣除宏福苑「特設銷售計劃」，有1,878伙供綠白表申請，面積介乎281至499平方呎。項目是今期居屋最低入場費項目，售價150萬至340萬港元。以綠表5%首期計算，即7.5萬元即可上車。

雖然屋苑並非臨海第一排，但由於前方的私人住宅有70米高度限制，預計22樓以上的中高層單位，有機會可飽覽機場、港珠澳大橋及大嶼山北岸海景。項目暫時離地鐵站較遠，但緊鄰興建中的港鐵東涌東站，預計2029年啟用，即入伙後的首兩年需接駁其他交通工具前往東涌站。

元朗屏山朗風苑為居屋2025的五個屋苑之一，位於橫洲朗風街，通過朗屏邨可到港鐵屯馬線朗屏站。（政府新聞處文件截圖）

「居屋2025」將於四月三十日開始接受申請。圖示朗風苑D座3樓至40樓2號單位的室內間格模型。（政府新聞處圖片）

屏山朗風苑鄰近已發展朗屏邨 生活配套相對完善

屏山朗風苑位於元朗朗風街，共提供1,870個單位，扣除宏福苑「特設銷售計劃」，有1,730伙可供綠白表申請，實用面積由294至507平方呎，售價169萬至339萬元。項目鄰近已發展成熟的朗屏邨，生活配套相對完善。惟屋苑離港鐵站較遠，步行到朗屏站須時約15分鐘，主要依賴朗屏商場内巴士站，相對不便。