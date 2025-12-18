居屋2025｜梁文廣料啟德啟陽苑最受歡迎　陳家珮對今期銷情樂觀

【影輝苑／啟陽苑／匯熙苑／裕豐苑／朗風苑／盛緻苑／居屋2025／綠置居2025】房委會資助房屋小組委員會昨日（17日）討論了新一期的居屋、綠置居及白居二的銷售安排。今輪居屋申請將改為聯合申請，綠、白表可同時申請。



小組委員梁文廣今早（18日）在電台節目表示，新一輪居屋中已沒有百多呎的細單位，部份屋苑350呎以上的單位佔6至8成，相信會受到市場，尤其是一人家庭歡迎。另一位委員陳家珮則認為，今次居屋項目定價和地理位置都具吸引力，而且當前樓市滯後，相信有意置業人士會選擇考慮居屋。



房屋署及房委會總部在何文田。（資料圖片）

2025居屋將有5個屋苑，包括啟德啟陽苑，錦田匯熙苑、東涌裕豐苑、屏山朗風苑及將軍澳影輝苑，建議按市值七折定價。綠置居新盤則只有九龍灣盛緻苑，將提供逾1,400個新單位，建議按市值六折定價。

梁文廣在港台節目《千禧年代》指，相信啟德啟陽苑將是最受歡迎的選擇，而其他四個在新界的屋苑雖然感覺地理位置較遠，但如屏山及錦田等還是相對方便，如匯熙苑距離錦上路站僅需幾分鐘。他補充指，雖然東涌裕豐苑相對較遠，但該區基本民生配套相對齊全。

梁文廣相信部份屋苑350呎以上的單位佔6至8成，相信會受到市場；圖為2025年9月18日，施政報告答問會，梁文廣發言。（資料圖片/梁鵬威懾）

他又估計今輪居屋銷售情況樂觀，而且以聯合申請方式，居屋、綠置居及白居二的申請者將較易規劃及選擇。梁文廣提到，過去居屋及綠置居的申請會梅花間竹，相隔約大半年，會影響申請者的考慮。今次能一次過挑選五個屋苑及綠置居，有助申請者根據其需求進行選擇。

他又認為今輪居屋定價折扣率合適，並指現時樓價漸趨平穩，並出現上升趨勢，相信申請者考慮私樓同時，會考慮選擇居屋。

陳家珮認為，今次居屋項目定價和地理位置都具吸引力，而且當前樓市滯後，相信有意置業人士會選擇考慮居屋。（資料圖片/羅國輝攝）

陳家珮則表示，「今次安排大家都好樂見」，施政報告亦提到會大幅增加置業階梯，而且許多市民都急需改善生活需求。她提到，今輪居屋定價和地理位置相對吸引；政府希望提高年輕夫婦的生育意願，相信居屋有助刺激他們生育，因有「家有初生」等配額。

陳家珮：以往認為租屋較低市民或改購買居屋

陳家珮補充指，當前樓市買賣成交量不大，但樓市有上升，以往認為私樓或租屋較便宜的市民，或會改為考慮選擇購買居屋。她又認為聯合申請、富戶政策和簡樸房政策都能起協同作用，為市場帶來更多流動性；房委會亦希望「激活」二手樓市場。

居屋安置宏福苑居民？梁文廣料房委會將根據政府最終安排商討

至於大埔宏福苑居民安置安排，兩人均稱會上並沒有討論，梁文廣指相信房委會將根據政府的最終安排進行後續商討。陳家珮則指政府需時收集居民意見，期望政府能盡快公布相關安置安排。