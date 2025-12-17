綠置居2025｜九龍灣盛緻苑推1467伙 最低8.4萬元便可上車做業主
撰文：賴卓盈
出版：更新：
【盛緻苑／綠置區2025】房屋委員會資助房屋小組委員會今日（17日）舉行會議，討論居屋2025、綠置居2025及白居二2025三大計劃。據了解，房委會將於明年第二季推出新一期綠置居，今期會推出「九龍灣綠置居孖寶」另一屋苑盛緻苑，將提供1,467個新單位，建議按市值6折定價，即平均呎價7,020元，建議售價為168萬元至354萬元。以最少5%首期計算，買最平單位只需8.4萬元便可上車。
綠置居2025只有九龍灣盛緻苑一個新項目，樓宇今年發售的
平均呎價$7020 售價介乎168萬至354萬
綠置居九龍灣盛緻苑靠近彩虹地鐵站，位於彩虹邨、麗晶花園之間。項目有1,467伙，市價六折後平均呎價7,020元，面積介乎280至469平方呎，23%面積小於300平方呎，項目建議售價為168萬至354萬元，即首期可最低只需8.4萬元。屋苑的預計關鍵日期為明年9月30日。
居屋2025｜3項目享海景 將軍澳影輝苑部份單位望銀線灣最平168萬居屋2025｜消息指明年第二季推8300伙涉啟德等5屋苑 市值7折定價宏福苑火災｜黃偉綸提五安置選項 大埔覓地興建居屋「點都會做」據悉房委會明日審議置業階梯措施 明年起新居屋轉讓年期降至10年