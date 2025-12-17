居屋2025｜3項目享海景　將軍澳影輝苑部份單位望銀線灣最平168萬

【影輝苑／啟陽苑／匯熙苑／裕豐苑／朗風苑／盛緻苑／居屋2025／綠置區2025】房屋委員會資助房屋小組委員會今日（17日）舉行會議，討論居屋2025、綠置居2025及白居二2025三大計劃。據了解，居屋2025包括五個屋苑，其中將軍澳影輝苑矗立坑口山腰，位置開揚，大部份樓層的單位料可望向銀線灣一帶海景，或是翠錄山景，市價七折售價由168至423萬元，當中更有實用面積達560平方呎的大單位。



東涌裕豐苑也近海濱，料入伙初期向海單位，也可享全海景，不過前方將發展私樓，未來較低層數單位的海景將不保，但由於佈局屬梯級發展，高層單位則享永久海景及機場景，市價七折最平賣150萬元。今期再有啟德居屋出售，名為啟陽苑，面向啟德體育園，遠眺永久維港海景，今期「樓王」也在此屋苑，市價七折賣480萬元。



餘下兩個項目位於北都，其中錦田匯熙苑屬「鐵路盤」，位於港鐵屯馬線錦上路站旁，日後北環線落成後，北上南下十分方便；屏山朗風苑橫於元朗橫洲，居民穿過屏山邨，可到朗屏站乘搭屯馬線，步行上有點遠。



消息指，房委會將於明年第二季推出新一期居屋8300伙、綠置居約1400伙，而白居二將提供7000個配額，房委會資助房屋小組今午（17日）將討論銷售事宜。（資料圖片）

居屋2025｜售價150萬至480萬元 單位面積介乎281至560平方呎

房委會明年第二季會推出新一期居屋8,316伙、綠置居1,467伙及白居二7,000個名額。居屋建議按市值七折定價，5個新屋苑分別是影輝苑、啟陽苑、匯熙苑、裕豐苑、朗風苑，單位面積介乎281至560平方呎，售價150萬至480萬元不等。

影輝苑位於將軍澳影業路，鄰近坑口村及清水灣電影製片廠。（網上圖片）

將軍澳影輝苑有1628伙 有面積560平方呎大單位

影輝苑位於將軍澳影業路，矗立坑口山腰，鄰近坑口村及清水灣電影製片廠，山丘另一邊就是銀線灣一帶。項目提供1,628伙，每單位實用面積283至560平方呎，平均呎價約7,020元，建議售價為168萬至423萬元，預計關鍵日期是2028年除夕。

啟德啟陽苑靠近啟德體育園，圖為啟悅苑附近施工情況。（Google Map截圖）

啟德啟陽苑市價七折後平均呎價達$9300 今期樓王賣480萬元

啟德啟陽苑鄰近宋皇臺站，前方就是啟德體育園的零售館。屋苑提供1,840伙，單位面積介乎281至490平方呎，市價七折平均呎價達9,300元，建議售價為219萬至480萬元，是最貴屋苑，預計關鍵日期是2028年10月31日。

東涌裕豐苑靠近海濱 錦田匯熙苑靠近錦上路地鐵站

東涌裕豐苑臨近翔東邨，靠近海濱，提供2,018伙，單位面積介乎281至499平方呎，平均呎價達6,240元，建議售價是150萬至340萬。整個項目設有零售設施、附屬停車場設施、幼稚園、綜合家居照顧服務隊及長者鄰舍中心、屋邨管理處，以及相關的外部工程，包括景觀綠化、花園平台，綜合社區休憩區和休閒設施。預計關鍵日期是2027年9月30日。

錦田匯熙苑靠近錦上路地鐵站，提供960伙，單位面積為281至449平方呎，市價七折平均呎價達7,150元，建議售價為180萬至345萬元。預計關鍵日期是2027年8月31日。

屏山朗風苑設507平方呎大單位

屏山朗風街朗風苑，靠近朗屏商場及環翠山，共提供1,870伙，為單位最多的項目。每個單位面積介乎294至507平方呎，市價七折平均呎價為6,310元，建議售價為169萬至339萬元，預計關鍵日期是2028年7月31日。