白居二2025｜明年第二季推7000名額　2000個撥予青年申請者

房屋委員會資助房屋小組委員會今日（17日）舉行會議，討論居屋2025、綠置居2025及白居二2025三大計劃。白居二名額按11月6日的決議，將增至7,000個，較之前增加1,000個，當中一半名額撥予40歲以下的青年家庭及一人申請者，總計2,000個名額限定予40歲以下青年申請者。家庭及一人申請者配額比例維持９：1。



消息指，房委會將於明年第二季推出新一期居屋8300伙、綠置居約1400伙，而白居二將提供7000個配額，房委會資助房屋小組今午（17日）將討論銷售事宜。（資料圖片）

據了解，新一期白表家庭入息和資產限額維持6萬元及123萬元，一人申請者入息及資產限額維持3萬元及61.5萬元。

新一期白居二的配額將會新增1,000個，至總數7,000個。有2000個會撥給40歲以下的青年申請者，當中包括1,800個青年家庭申請者配額和200個一人申請者配額；其餘5,000為一般配額，包括4,500個家庭申請者和5,00各一人申請者。即家庭及一人申請者配額比例維持９：1

為避免配額因個人意願轉變而浪費，下期開始房委會會額外發出1,300封批准信，即合共發出8,300封批准信。房委會明年第二季接受申請和進行攪珠，並會於第四季向合資格申請者發出批准信。

此外，下期白居二開始，轉售限制由15年放寬至10年，與屋屋限制看齊；40歲以下白表家庭及一人申請者，以及連續兩次未能成功購買單位的申請者，都可獲多一個抽籤號碼。