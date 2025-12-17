居屋2025｜消息指明年第二季推8300伙涉啟德等5屋苑　市值7折定價

消息指，房委會將於明年第二季推出新一期居屋8300伙、綠置居約1400伙，而白居二將提供7000個配額，房委會資助房屋小組今午（17日）將討論銷售事宜。據了解，是次討論議程不包括大埔宏福苑居民的安置方案。



消息指，房委會將於明年第二季推出新一期居屋8300伙、綠置居約1400伙，而白居二將提供7000個配額，房委會資助房屋小組今午（17日）將討論銷售事宜。（資料圖片）

居屋2025有幾多單位？

消息指，房委會將於明年第二季推出新一期居屋，涉及5個屋苑約8300伙，當中有約四分之一為大單位。

居屋2025屋苑在哪？

消息指，居屋2025屋苑分別位於錦田、東涌、屏山、啟德及將軍澳；建議按市值七折定價。此外，綠置居九龍灣盛緻苑將提供逾1400個新單位，建議按市值六折定價，亦會同時推出租置計劃回收單位。

居屋2025綠白表申請配額幾多？

據了解，房委會將落實施政報告新措施，包括將綠白表申請配額調至1：1；放寬新推售資助出售單位於公開市場出售限制的年期，由現時首次轉讓且期起計15年縮短至10年。此外，40歲以下的白表青年家庭及一人申請者分派多一個抽籤號碼；兩次曾連續申請同一類別資助出售單位銷售計劃而未能成功購買單位的申請者，亦會獲分派多一個抽籤號碼。

白居二將提供7000個配額，其中2000個配額會撥予40歲以下的青年申請者，而其餘5000個屬一般配額；家庭和一人申請者配額比例維持9：1。

據了解，是次討論議程不包括大埔宏福苑居民的安置方案。（資料圖片）

資助房屋委員會今開會 陳家珮將提撥單位安置宏福苑災民

據了解，是次議程不包括大埔宏福苑居民的安置討論。資助房屋小組委員會委員、立法會議員陳家珮表示，稍後會提出討論，並提議將部份居屋單位用作長遠安置。據她了解，由財政司副司長黃偉綸領導的「應急住宿安排工作組」，正在了解宏福苑有多少名業主及租客、多少人符合綠白表資格等。陳家珮說不希望居民「搬完又搬」，期望當局人性化處理。