居屋2025｜入息限額幾多？一文看清白表家庭及一人資產及入息上限

【居屋2025／啟陽苑／影輝苑／裕豐苑／匯熙苑／朗風苑 ／綠置居2025／白居二】房委會今日（22日）宣布，「居屋2025」、「綠置居2025」及「白居二2025」三項計劃，由下周四（30日）起同步接受合資格人士申請。



根據房委會去年12月通過的安排，申請者的入息限額將維持與「居屋2024」及「白居二2024」的相同水平，家庭申請者每月上限6萬元，一人申請者減半至3萬元；資產限額不按機制下調，家庭申請者維持123萬元，一人申請者則少一半，上限61.5萬元。



居屋2025及白居二2025申請人的入息及資產限額，維持在居屋2024及白居二2024水平。入息限額撇除強積金供款，括弧內數字為包含僱員強積金供款的總額。（房委會文件截圖）

由4月23日開始，公眾可於房委會／房屋署分別為「居屋2025」、「綠置居2025」及「白居二2025」設立的指定網站瀏覽或下載申請表、申請須知及售樓資料簡介／單張。

「居屋2025」

「綠置居2025」

「白居二2025」

公眾亦可於同日起在辦公時間內到樂富房委會客戶服務中心（客務中心）、觀塘房委會綠置居銷售小組辦事處（綠置居售樓處）、房委會轄下各屋邨辦事處和分區租約事務管理處、房屋協會轄下各出租屋邨辦事處及各區民政諮詢中心索取印刷本。

「居屋2025」屋苑之一啟德啟陽苑，位於啟德體育園零售館旁，高層向東單位可望到海景，現起至十多層。（倪清江攝）

「居屋2025」屋苑之一啟德啟陽苑，位於啟德體育園零售館旁，高層向東單位可望到海景，現起至十多層。（倪清江攝）

「居屋2025」屋苑之一啟德啟陽苑，位於啟德體育園零售館旁，高層向東單位可望到海景，現起至十多層。（倪清江攝）

「居屋2025」折扣率定於評定市值折減30% 即以七折出售

房委會繼續以可負擔水平來釐定居屋和綠置居單位的售價，即以申請人的負擔能力為基礎，即至少有75%推售的單位可讓入息水平達家庭每月入息中位數的非業主住戶家庭，動用不超過其每月入息的40%作按揭供款。在此以可負擔水平來釐定售價的基礎計算下，「居屋2025」折扣率定於評定市值折減30%，即以七折出售。

綠白表比例調整至5：5 2類申請者獲發多一個抽籤號碼

房委會去年12月通過調整居屋政策，從「居屋2025」開始，綠白表比例將從4：6，調整成5：5，增加公屋住戶買樓機會；40歲以下白表青年家庭及一人申請者，以及前兩次連續申請不成功者，將獲發多一個抽籤號碼；此外，居屋的轉讓年期限制亦由15年縮短至10年。

房委會指由於未來五年整體公營房屋供應預期穩步上升，在居屋供應增加的前提下，即使把綠白表比例調整至50：50，白表申請者購買居屋單位的機會仍會增加25%。

「居屋2025」屋苑之一將軍澳影輝苑，位於山丘上，多數單位可享西貢海景，現興建至基座。（倪清江攝）

錦田匯熙苑。（林遠航攝）

申請居屋如何計入息和資產限制上限？

無論是綠置居或居屋，綠表申請者均不設入息和資產限制上限，但由申請截止日期之前的24個月起計，直至簽署買賣合約當日，申請者不得在香港擁有住宅物業。

房委會去年12月通過非住在公屋的白表申請者的入息及資產上限不變。一人家庭入息上限為3萬元，資產上限為61.5萬元；2人或以上家庭入息上限為6萬元，資產上限123萬元。

房委會當時指出，根據現行機制，白表資產限額本應輕微下調至122萬元，不過房委會認為應為申請人提供適當的緩衝，並維持白表家庭申請者及一人申請者的資產限額至「居屋2024」及「白居二2024」相同的水平。

【居屋2025】將於4月30日月開始接受申請，共有五個屋苑。圖為啟德啟陽苑的模型。(政府新聞處圖片)

【居屋2025】將於4月30日月開始接受申請，共有五個屋苑。圖為將軍澳影輝苑的模型。(政府新聞處圖片)

【居屋2025】將於4月30日月開始接受申請，共有五個屋苑。圖為東涌裕豐苑的模型。(政府新聞處圖片)

【居屋2025】將於4月30日月開始接受申請，共有五個屋苑。圖為屏山朗風苑的模型。(政府新聞處圖片)

【居屋2025】將於4月30日月開始接受申請，共有五個屋苑。圖為錦田南匯熙苑的模型。(政府新聞處圖片)

【居屋2025】將於4月30日月開始接受申請，共有五個屋苑。(政府新聞處圖片)

綠表申請者必須是房委會轄下公屋的住戶、房協轄下甲類出租屋邨或年長者居住單位的住戶、持有《綠表資格證明書 - 只適用於出售居者有其屋計劃單位》人士，或房委會「長者租金津貼計劃」受惠者。

白表申請者須是私營房屋的住戶，或房委會轄下公屋、房協轄下出租屋邨或任何資助房屋計劃單位住戶的家庭成員，或與房委會簽訂轉讓契據日期起計10年內的「租置計劃」單位業主及其認可家庭成員，但必須以家庭整體形式申請。

【綠置居2025】將於4月30日月開始接受申請，只有一個屋苑。圖為九龍灣盛緻苑的模型。(政府新聞處圖片)

綠置居主要限公屋住戶申請 不設資產及入息審查

綠置居則主要限公屋住戶申請，不設資產及入息審查，主要資格包括房委會轄下公屋居民、房協甲類出租屋邨住戶，或持有有效《綠表資格證明書》人士（如受清拆計劃影響、公務員等）。

【綠置居2025】將於4月30日月開始接受申請，只有一個屋苑。圖為盛緻苑B座3樓至38樓15號單位的室內間格模型。(政府新聞處圖片)

【綠置居2025】將於4月30日月開始接受申請，只有一個屋苑。(政府新聞處圖片)

房委會轄下資助房屋小組委員會今年3月討論2026/27年度公屋入息及資產限額檢討的結果，並通過不同家庭人數申請者的建議入息及資產限額，前者整體平均上升2.8%；後者上調1.4%。新限額將於4月1日起生效。