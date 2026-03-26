公屋入息、資產限額｜房委會通過平均上調2.8%及1.4%　即睇新水平

撰文：林遠航
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房委會轄下資助房屋小組委員會今日討論2026/27年度公屋入息及資產限額檢討的結果，並通過不同家庭人數申請者的建議入息及資產限額，前者整體平均上升2.8%；後者上調1.4%。新限額將於4月1日起生效。

房委會轄下資助房屋小組委員會通過公屋申請者的建議入息及資產限額，前者整體平均上升2.8%；後者上調1.4%。（資料圖片）

房委會發言人表示，公屋入息及資產限額每年按既定機制檢討。根據現行公式計算，小組委員會通過在2026/27年度，所有家庭人數住戶的公屋入息限額均會上調，整體平均上升2.8%。另外，小組委員會亦通過所有家庭人數住戶的資產限額，按既定機制上調1.4%。

其中，一人家庭每月收入限額提高至13,230元，資產上限加至29.5萬元；4人家庭月入限額提高至3.2萬元，資產上限加至60.8萬元。

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