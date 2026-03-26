公屋入息、資產限額｜房委會通過平均上調2.8%及1.4% 即睇新水平
撰文：林遠航
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房委會轄下資助房屋小組委員會今日討論2026/27年度公屋入息及資產限額檢討的結果，並通過不同家庭人數申請者的建議入息及資產限額，前者整體平均上升2.8%；後者上調1.4%。新限額將於4月1日起生效。
房委會發言人表示，公屋入息及資產限額每年按既定機制檢討。根據現行公式計算，小組委員會通過在2026/27年度，所有家庭人數住戶的公屋入息限額均會上調，整體平均上升2.8%。另外，小組委員會亦通過所有家庭人數住戶的資產限額，按既定機制上調1.4%。
其中，一人家庭每月收入限額提高至13,230元，資產上限加至29.5萬元；4人家庭月入限額提高至3.2萬元，資產上限加至60.8萬元。
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