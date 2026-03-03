房協居屋｜阿公岩道項目「租轉賣」　未來擬增3房大單位比例至15%

房協今日（3日）表示，過去一年三個資助出售房屋項目先後全數售罄，留意到需求持續，房協會適度增加資助出售單位的供應比例，其中筲箕灣阿公岩道項目，將會由出租屋邨改為資助出售房屋，料有500多伙。



房協今日舉行傳媒午宴，左起：房協行政總裁陳欽勉、主席凌嘉勤。（林遠航攝）

凌嘉勤：房協去年開始進入建屋高峰收成期

房協今日舉行傳媒午宴，主席凌嘉勤表示，房協去年開始進入建屋高峰的收成期，三個資助出售房屋項目「朗然」、「峻然」和「聚然」共2026伙，先後全數售罄，反映了市場的殷切需求。

凌嘉勤有信心今年繼續會有好成績，指房協2026／27年度會推出超過4,000個單位作銷售或出租，資助出售房屋佔大約三成半即約1,400伙，其餘為專用安置屋邨及「長者安居樂」單位。

資助出售房屋需求持續 筲箕灣阿公岩道項目由出租改為資助出售房屋

凌嘉勤又指，資助出售房屋的需求持續，房協會於仍在規劃中的項目，適度增加資助出售單位的供應比例，當中包括筲箕灣阿公岩道項目，將會由出租屋邨改為資助出售房屋，預計5至6年後落成，可建約500多伙。凌嘉勤稱，現時未有目標供應比例，但提到已獲政府支持，細節仍待與當局商討。

房協主席凌嘉勤表示，資助出售房屋的需求殷切，房協會適度增加資助出售單位的供應比例，其中筲箕灣亞公岩道出租屋邨項目將改為資助出售房屋。（林遠航攝）

翻查資料，房協早年向私人業主及政府購買位於阿公岩道明華大廈A座北面的土地，興建28層高的公共租住房屋。

有意減少一房單位數目 大單位比例由提高至約15%

另外，房協代表透露，留意到近年三房大單位較受歡迎，有意減少一房單位數目，將項目大單位的比例由現時約10%提高至約15%。

屋村重建方面，觀塘定安街項目和啟德樂真樓即將落成，房協指觀塘花園大廈重建第二期及真善美村的居民將按計劃在今年下半年開始調遷安置。

房協是一所獨立的非政府機構，出租屋邨的營運管理有別於政府的房委會。（資料圖片）

形容現金流健康 會否再借貸？行政總裁陳欽勉：會好好檢視未來需求

談到房協的財政狀況，房協行政總裁陳欽勉形容，現時房協現金流健康，即使過去兩年出現承建商問題等不可控情況，亦有足夠緩衝；早前向銀團借貸的120億元，在資產負債表的比例屬可控範圍。被問到未來會否再借貸，陳指120億元是五年期貸款，房協會好好檢視未來需求，並善用資本市場的資源。

至於會否再出售散舖等非核心資產，他指房協會尋找合適的機會，雖未必會主動於市場放售，但若有人有興趣，房協會作檢視及考慮。

另外，房協透露其啟德旗艦商場「啟點」預計將於明年第三季開幕，凌嘉勤指過去一年的招租進度「非常非常之理想」，又提到會以跨代共融為主題，引入不同長者友善設施，亦會引入更多體驗式及有香港情懷的商戶。