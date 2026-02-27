居屋綠置居｜13屋苑4月加管理費　凱樂苑逾17%最高　9屋苑料赤字

房委會公布2026/27年度35個「居屋」及「綠置居」屋苑管理費的周年檢討結果，經檢討後，21個屋苑每月管理費維持不變，14個屋苑平均每單位的每月管理費上調介乎21元至140元，即增幅介乎2.82%至19.59%，不計麗翠苑在採購新物業管理公司合約後，去年9月已把管理費增加19.59%，其餘13個屋苑以深水埗長沙灣凱樂苑加幅最高，達17.35%，2522戶的平均每單位每月管理費上調至947元，料今年4月起生效。



21個維持現有管理費水平屋苑中，9個屋苑包括清濤苑、凱德苑、嘉徑苑、啟朗苑、錦暉苑、山麗苑、裕雅苑、愉德苑和雍明苑預期會因營運開支變動而出現預算赤字。屋苑業主選擇以累積基金和透過適當的節省成本措施填補預計赤字。



居屋長沙灣凱樂苑2522戶的平均每單位每月管理費，今年4月起上調至947元。（資料圖片）

房委會指，根據公契，若居屋或綠置居屋苑業主尚未接管管理工作， 房委會須擔任屋苑經理人，負責有關屋苑的公用地方與設施的管理工作。房委會委聘物業管理服務公司，代其提供物業管理服務，按照《建築物管理條例》和公契內相關條文的規定，這些屋苑的管理費每年檢討一次，房委會作為屋苑的公契經理人，須在下個財政年度開始、即2026年4月1日前把管理預算和經修訂的管理費通知各業主。

麗翠苑換新物業管理公司合約後去年9月已加管理費19.59%

14個加管理費屋苑包括青俊苑、彩興苑、凱樂苑、啟翔苑、啟鑽苑、錦駿苑、景泰苑、 麗翠苑 、銀河苑、銀蔚苑、屏欣苑、 尚翠苑、 尚文苑 、旭禾苑 。其中， 麗翠苑業主在業主會議上決議上調管理費，已於去年9月1日起生效，其餘今年4月起生效。

麗翠苑在採購新物業管理公司合約後，去年9月已把管理費增加19.59%。（資料圖片/余俊亮攝）

凱樂苑平均每單位每月管理費加140元至947元 4月起加價屋苑中最高

14個屋苑的平均每單位每月管理費建議上調介乎21至140元，或增幅介乎2.8%至19.6%，不計麗翠苑去年9月已把管理費增加19.59%，其餘13個屋苑以深水埗長沙灣凱樂苑加幅最高，達17.35%，2522戶的平均每單位每月管理費加140元至947元。

連同麗翠苑及凱樂苑，有6個屋苑的管理費增幅逾10%，當中去年維持管理費不變的彩興苑、凱樂苑和旭禾苑，其帳目錄得赤字，屋苑經理人建議上調管理費逾10以應對預期上升的營運開支從而維持穩 建的預算以抵銷累積赤字。其餘三個屋苑、即啟鑽苑、錦駿苑、麗翠苑由於新的物業管理公司合約開支增加，各屋苑的業主會議均通過決議上調管理費逾10% 。

35個居屋／綠置居屋苑2026/27年度管理費檢討一覽表

21個維持管理費水平屋苑9個預期因營運開支變動出現預算赤字

