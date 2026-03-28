宏福苑｜卓永興稱4人上樓等同12小時執拾　告別單位不用太多時間

政府周五（27日）宣布，受宏福苑火災影響的七幢樓宇居民，下月20日起可分批返回單位執拾物品，最多4人上樓，逗留最多3小時。政務司副司長、宏福苑火災「緊急支援及募捐工作組」組長卓永興今日（28日）在電台節目指，約300多個單位因局部區域結構損毁而被圍封，故只限兩人進入。他又指，4人上樓等同有12小時收拾財物，相信時間足夠；居民告別單位不用花太多時間。



受宏福苑火災影響的七幢樓宇居民，4月20日起可分批返回單位執拾物品，最多4人上樓，可逗留最多3小時。（資料圖片）

因單位結構受損嚴重 300單位限兩人入、30單位限1人入

根據政府公布安排，大部分單位將允許最多4人同時進入，單次停留上限為3小時，部份居民批評時間太倉卒。卓永興在商台節目《政經星期六》說，每戶4人同時上樓等於有12小時收拾財物，相信居民告別單位不用花太多時間。

他又指，有約300多個單位因局部結構受損而被圍封，只限兩人進入；另有約30伙單位因樓上、樓下嚴重受損需加固，因此雖仍可4人一同上樓，但同一時間只限一人進入單位。此外，卓永興稱預計有家屬上樓時會進行悼念儀式，強調不能生火或燃點香燭化寶等。

政務司副司長、宏福苑火災「緊急支援及募捐工作組」組長卓永興。（資料圖片/楊凱力攝）

居民要徒步上落 建議量力而為

卓永興表示，部份單位「滿目瘡痍」，牆壁、天花、樑柱、窗戶及樓梯殘破不堪，室內外滿佈瓦礫碎磚，環境惡劣，因此在居民返樓前，政府須先對樓宇結構進行大量加固工程，並清理公眾地方，以防長者或居民被雜物絆倒或割傷。此外，多座大廈未能使用升降機，住在10多層、甚至30多層的高層住戶須徒步上落，他強調居民應量力而為。

他續說，為減少樓宇結構負荷及管理保安風險，會採取「梅花間竹」式安排，確保同一時間開放的單位不包括上下層或相鄰單位，以控制人流。至於有居民無法按編排的時間返回單位，卓永興表示，今次安排涉及大量人手，希望居民諒解，並盡量配合。