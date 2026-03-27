宏福苑｜愛妻捨身救5命葬火海　鰥夫冀回單位告別：叫佢跟住我走

大埔宏福苑五級大火釀成過百人喪生，其中宏泰閣17樓女住戶葉白瑞蓮在火警期間未有第一時間逃生，反而逐家逐戶拍門通知鄰居，最終犧牲自己性命換取4人1狗逃生。事隔數月，政府今日（27日）公布安排災民重返單位收拾物品，丈夫葉先生表示，將重返災場收拾亡妻的遺物，「將同我太太所有有關嘅嘢，全部收晒落袋」，並感觸地說，最希望到發現妻子遺體的洗手間憑弔，「叫佢跟住我走」。



葉先生的太太早前在宏福苑五級大火中喪生，他遵從太太生前一切從簡的意願，早前與家人在塔門海葬撒灰。（資料圖片／廖雁雄攝）

宏福苑宏泰閣葉先生與愛妻並肩扶持40載，一場大火家破人亡，他早前接受訪問時曾不禁流淚。（資料圖片／廖雁雄攝）

一場無情大火，拆散了葉先生與愛妻相伴40載的深厚情緣。事發時，葉太得知火警後未有即時生，而是在走廊拍門提醒鄰居，卻因而錯失了逃命時機，最終倒臥自家洗手間內罹難。葉先生早前曾表示，葉太的做法貫徹了她熱心助人的宗旨，相信她對自己犧牲救人的決定是「無悔嘅」。

重返災場只求保亡妻回憶：唔會慢慢揀，帶走全部與太太有關物品

政府今日宣布將安排居民上樓收拾善後，葉先生表示會重回單位收拾，最主要是取回所有與太太有關、具紀念價值的物品。他舉例指，希望能找回兩人以往結伴旅行時買下的紀念品，例如在瑞士旅行時買的牛鈴、由奧地利帶回港的水晶，加上未知單位受損情況，擔心無法取回太太的遺物。

為了用盡留在單位的3小時時間，葉先生表明不會在現場慢慢挑選：「我唔想將啲時間留喺上面慢慢揀」，打算把全部與太太有關、能帶走的物件都裝入袋中帶走，待離開後再慢慢整理。

葉先生的太太早前在宏福苑五級大火中喪生，他遵從太太生前一切從簡的意願，早前與家人在塔門海葬撒灰。（資料圖片／廖雁雄攝）

葉先生早前在社交平台上載了一段短片悼亡妻，內有大量葉太的生活照。（短片截圖）

葉先生早前在社交平台上載了一段短片悼亡妻，內有大量葉太的生活照。（短片截圖）

最想到發現愛妻之洗手間：我會帶佢走、叫佢跟住我走

至於其餘時間，葉先生會用以告別故居，他的記憶都仍停留在4個月前，現時都未說不定回到單位時的狀態，「可能好差都唔定」，但已計劃在屋內每個角落，包括二人相處最多時間的大廳和妻子經常下廚的廚房等，拍下照片留念。而他心中最牽掛、最希望多逗留片刻的地方，正是當日發現妻子遺體的洗手間，「我會帶佢走，我會叫佢跟住我走」。

盼政府彈性處理 限時三小時或難滿足所有災民

對於政府目前規定居民只能上樓一次、限時3小時的安排，葉先生認為對他個人而言影響不大，因為他只求帶走體積較細小、有紀念價值的物品，但認為對於其他希望收拾更多細軟或生活用品的街坊來說，單次上樓的安排可能不太方便。他建議政府能彈性處理，例如容許災民在限時內分開多次上落搬運，以體恤不同災民的實際需要。