宏福苑｜居民指收拾時間不足　冀上樓兩次：唔係發生佢身上梗輕鬆

政府今日（27日）公布，宏福苑7座受災大廈居民，可在下月20日起分階段上樓收拾物品。有宏新閣居民認為，三小時的執拾時間不足，「左搵吓、右搵吓，根本就唔夠時間。」對於政務司副司長卓永興表示居民要「斷捨離」，他表示：「唔係發生喺佢身上，佢講梗係輕鬆」，期望政府可安排居民分兩次上樓，「你執屋都唔會一兩個鐘頭執得晒啦」。



居於宏新閣的余先生，認為應允許居民分早、午兩次上樓，讓災民有更充足的時間執拾。（資料圖片／梁偉權攝）

3月27日，政府宣布宏福苑七廈居民可上樓執拾安排，並公開部份單位的損毀情況。圖示單位進行加固工程後的狀況。(政府新聞處圖片)

3月27日，政府宣布宏福苑七廈居民可上樓執拾安排，並公開部份單位的損毀情況。圖示單位結構損毀嚴重。(政府新聞處圖片)

宏新閣住戶余先生表示，3小時的執拾時間不足，「三個鐘頭左搵吓、右搵吓，根本就唔夠時間。」對於緊急支援及募捐工作組組長、政務司副司長卓永興表示居民要「斷捨離」，他表示：「點為之斷拾離呢？」、「唔係發生喺佢身上，佢咁講梗係輕鬆」，認為僅得一次機會難收拾全部物品，舉例指若夾萬無法開啟，「咁我點樣呢？我係咪剩係拎個夾萬走，其他嘢唔要呢？」

余先生認為應允許居民分早、午兩次上樓，讓災民有更充裕的時間整理細軟，稱有單位受損輕微，災民需要時間，「你都要篩選啲緊要嘅嘢，你執屋都唔會一兩個鐘頭可以執得晒啦」。

當局指，居民將要徒步上樓，單位處於20多樓的余先生指，自己尚可應付，但太太則較吃力，預料只能留在地下接應，又稱事件死傷慘重，難開口請求親友協助搬運，「最慘係話一走要一齊走，唔可以一個人留喺單位，例如留低一個人幫手執嘢，我自己落去擺低畀我太太，再行返上去，咁都（仍）有辨法。」

余先生又表示，會嘗試回單位取回照片、硬碟、相機等較有紀念價值物品，以及裝有首飾等的夾萬。