宏福苑｜居民聯署要求允多次回家執拾、容許限時內多次進出搬運

政府上周公布宏福苑居民回單位執拾的安排，由4月20至5月4日，7幢樓居民可在指定時間分批返回單位， 每個單位可讓四名居民同時進入，最多逗留3小時。有居民近日發起網上聯署，稱單次3小時難以妥善執回重要物品，另外要一次過搬走所有物品，容易因過重而有危險。聯署希望當局容許居民多次返回單位執拾，及在限時內多次進出搬運。



政府上周公布宏福苑居民回單位執拾的安排，由4月20至5月4日，7幢樓居民可在指定時間分批返回單位， 每個單位可讓四名居民同時進入，最多逗留3小時。（資料圖片）

3月27日，政府宣布宏福苑七廈居民可上樓執拾安排，並公開部份單位的損毀情況。圖示單位進行加固工程後的狀況。(政府新聞處圖片)

有宏福苑居民發起聯署簽名，稱居民最多只能在單位内逗留3小時，難以妥善執回重要財物、文件及紀念品。尤其長者或家庭成員較多的住戶，更需要分多次處理，才可以從容執拾及與家園道別。

另外，聯署希望政府容許居民在限時內多次進出搬運，稱現時「同進同出」規定，令居民須一次過搬走所有物品，容易因物品過重產生危險。聯署建議在獲分配的時段內，容許居民多次上落搬運，只要總逗留時間不超時、全程由人員陪同並遵守安全措施，既可保障安全，亦能更有效完成搬運。

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《香港01》正向政務司副司長辦公室及房屋局查詢會否考慮調整執拾安排。