宏福苑｜社署派表居民評回家心理狀態　專家籲列物品清單親友陪同

大埔宏福苑大火的災民4月20日至5月4日可回單位執拾物品，社會福利署向居民派發《重返單位前預備》，供居民評估自身健康及心理狀況等是否適宜重返單位。表格指，倘居民預計會在現場出現強烈情緒反映，或未有心理準備面對現場的焦黑牆壁及異味等，則不建議返回，可選擇以照片替代了解情況。



註冊組織心理學家黃仲遠建議，居民可在行前制定物品清單，上樓後專注尋找想拾回的物品，避免觸景傷情。執拾當日應安排親友陪同上樓，如過程中出現強烈情緒反映，可向陪同者抒發感受。



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評估若心理狀況未做好準備 建議不要返回單位

社會福利署向居民派發《重返單位前預備》，讓居民從5個範疇評估是否返回單位，包括物品重要性、健康與安全、心理狀況、支援網絡、預計管理及後續計劃。

居民需評估自身心理狀況，包括預計返回現場會否出現強烈情緒反應、是否已有心理准備面對現場焦黑墻壁和異味；若感到情緒受影響，是否有應對計劃。倘居民評估心理狀況未做好準備，問卷建議不要返回單位，可選擇以照片替代了解情況。亦附上國際創傷問卷（ITQ），列出人們在應對創傷性或壓力生活事件有時出現的問題，供居民自評。

少數單位結構嚴重損毀 只可容納一名居民進入

居民需填寫單位內是否有必須親自處理且無可替代的物品，如有則需列明；問卷亦要求居民評估健康狀況，包括是否患有呼吸系統疾病等，也不建議年紀較大的長者、孕婦、兒童及小學生、行動不便的人士上樓。

每戶最多可有4名居民返回單位一次，及在單位內逗留不多於3小時；部分單位內局部區域因結構損毀被圍封，相關單位只可容納最多2名居民進入；少數單位因遭大火焚毀，造成結構嚴重損毀，相關單位只可容納一名居民進入。政府會透過「一戶一社工」向有關居民交代情況。

社會福利署給居民的《宏福苑居民重返單位前預備》。（文件截圖）

社會福利署給居民的《宏福苑居民重返單位前預備》。（文件截圖）

社會福利署給居民的《宏福苑居民重返單位前預備》。（文件截圖）

禁穿拖鞋或涼鞋上樓 不建議用大型紅白藍袋裝物品離開

社署表示，上樓人士可考慮攜帶背包，以方便上落樓梯及帶走個人物品；鞋履要穿著保護性較強、防跣功能較佳的密頭鞋履，以避免被碎片或尖銳物體割傷，穿著拖鞋或涼鞋的人士會被拒上樓。

登記中心會提供樽裝水、小型紅白藍袋、垃圾膠袋，居民可按需要取用。社署表示，由於居民需要步行下樓梯離開，故此強烈不建議居民使用大型紅白藍袋，以免因負荷太重導致意外。居民須跟隨警員或民安隊隊員上樓，期間必須佩戴安全帽、外科口罩和防刮手套。居民須聽從在場警務人員及工作人員指示。

社會福利署給陪同者的《重返宏福苑單位陪同者須知》。（文件截圖）

社會福利署給陪同者的《重返宏福苑單位陪同者須知》。（文件截圖）

心理學家黃仲遠：居民如與人交談時仍會忽然哭泣 不建議重返單位

註冊組織心理學家黃仲遠指，倘若居民現時仍然情緒強烈，影響生活運作，例如與人交談時仍會忽然哭泣，則不建議重返單位。如居民仍然希望回去，則應安排親友陪同，行前亦可制定物品清單，上樓後專注尋找想拾回的物品，避免觸景傷情。

他表示，如執拾過程中居民出現強烈情緒反應，可暫停收拾並向陪同者抒發感受。一戶一社工亦可適時關心居民執拾情況，了解他們是否需要後續的情緒支援。

黃仲遠說，倘若居民現時仍然情緒強烈，影響生活運作，例如與人交談時仍會忽然哭泣，則不建議重返單位。（資料圖片/羅國輝攝）

宏福苑大火造成168人死亡，圖為死者被發現的位置。（01製圖）

上樓當日須知

1. 居民須帶同身份證明文件前往設於廣福社區會堂的登記中心，由社工陪同辦理登記手續及讓工作人員核實身份。

2. 每名居民（包括不上樓的居民）會獲發一個辨識掛牌，並須掛在頸上以便識別。不上樓的居民會獲安排在特定地點等候。

３. 完成登記程序後，工作人員會向每位居民派發一套防護裝備（包括安全帽(及即棄髮網)、電筒、外科口罩和防刮手套）。每戶居民亦會獲派發一套衞生及其他用品，包括防蚊包、退熱貼。

4. 登記中心會提供以下物資：樽裝水、小型紅白藍袋、垃圾膠袋。居民可按需要取用。由於居民需要步行下樓梯離開，故此強烈不建議居民使用大型紅白藍袋，以免因負荷太重導致意外。

5. 居民須跟隨警員或民安隊隊員上樓，期間必須佩戴安全帽、外科口罩和防刮手套。

6. 居民須聽從在場警務人員及工作人員指示。

7. 出入樓宇時須使用臨時有蓋通道，並不要在樓宇旁邊逗留。

8. 居民首要照顧自己的身心狀況，上樓期間如感到不適，請立即通知同行的工作人員。

9. 切勿行近出現鬆脫或剝落現象的樓板、樑柱和牆身之混凝土或飾面。

10. 切勿推撞、調整、移動或拆除任何樓宇內的支撐物。

11. 部分單位的窗戶已破損，切勿靠近窗口位置，以免發生危險。

12. 部分單位內的樓板／牆身曾進行抽取混凝土芯和鋼筋樣本以進行測試，因而被鑿開的開孔會有鋒利邊緣，居民要特別注意安全。

13. 居民離開單位後，警方會用警察封條將單位入口封上，以示是次取物已經完成。

14. 如發現特殊異常，如特別聲響、新出現或加劇的裂縫或墜落物，居民必須按工作人員指示盡快撤離。

15. 居民取物完畢離開宏福苑前，請向現場工作人員交還辨識掛牌及可重用的防護裝備（包括安全帽和電筒），在通知社工後盡快離開。

16. 居民離開大廈後如感到不適，應立即求醫。

17. 如在離開後持續感到不安或難以平伏情緒，居民請聯絡「一戶一社工」安排輔導或臨床心理服務。



▼2025年12月1日 大埔宏福苑大廈火災後單位情況▼

