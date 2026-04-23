揭宏福苑光井起火序　五級火前消防早調派6倍人手　毋須升災難級

大埔宏福苑大火獨立委員會今日（23日）舉行第18場聽證會，續有消防處人員作供。消防處副處長（行動）陳慶勇作供指，未曾處理過多幢大廈同時起火的情况，同意今次大火屬史無前例。被問到有否考慮從五級火變災難級，陳慶勇解釋，一般是「全港性」有多宗事故、所有部門資源已用光，才用到災難級，但今次大火現場有足夠人手，部門尚有資源。他又指事後回望，提早升四級火或有幫助。



2026年4月23日，大埔宏福苑大火獨立委員會舉行第18場聽證會，消防處副處長（行動）陳慶勇出席作供。（鄭子峰攝）

聽證會上展示了宏福苑各座大廈光井出現火種的時間，顯示短短10分鐘內，火警已由第一幢蔓延第二幢。（香港01製圖）

大火史無前例

消防處副處長（行動）陳慶勇1998年入職消防處，服務了27年，2023年升為消防處副處長（行動），負責消防、救護總區。聽證會上展示了宏福苑各座大廈光井出現火種的時間，顯示短短10分鐘內，火警已由第一幢蔓延第二幢。被問到有否處理多於一幢大廈同時起火的經驗，陳指沒有，多數處理單幢起火，同意今次大火是史無前例。

陳指，消防到達現場時，火警已蔓延至多棟大廈，曾派三名消防到宏建閣、宏新閣、宏道閣嘗試啟動警鐘不果，到大約下午3時半居民陸續疏散，且有警方在場協助疏散，故消防集中救火。他稱，到場前已知火警鐘失效。

陳慶勇又解釋升至五級火的安排，他證供指，雖然當時人手足夠，但考慮到多棟大廈相繼起火，情況罕見，加上入黑影響視野，求助數字亦有增加，故決定將火警提升至五級。

大埔宏福苑五級火，救援行動於11月27日凌晨持續。（資料圖片／陳永武攝）

五級火前早調派6倍人手 再升亦不會增前線人手

對於外界質疑為何不更早升級，陳慶勇澄清，升級與否並非人手資源的問題，即使未提升至五級，現場調派規模已是五級火的六倍。例如在今次大火中，每幢大廈都有兩名區長，一人處理救火，另一人處理搜救，安排是「從未試過」。陳慶勇又確認，升五級火後，前線人手亦不會增加，今次升五級火，是涉及指揮架構問題。

被問到有否考慮從五級火提升至災難級，一般要涉及「全港性」多宗不同事故、部門所有可用資源都用完、要出動到解放軍協助，才會升至災難級，但今次消防資源未用完，現場有足夠人手，故未升格。

不宜升「災難級」 提早升四級或有幫助

委員會首席代表、資深大律師杜淦堃又關注，若當日下午約3時半至4時半之間，更早升至四級火，會否有多資源在場協助疏散工作。陳慶勇認為，當日近三時升至三級火屬合理做法，「我哋都冇見過個火打橫蔓延得咁快」，又指同事一見到情況就升四號火。他又指，「事後睇返」，提早升四級火會有幫助。

被問到可否一起火就升為二級火，陳慶勇回應指直接升為二級火一般適用於醫院起火、在場有危險品、供水受限等情況，但一級火可以直接升為三級火，「指引都冇講唔可以一升四」。他又指，大維修是臨時安排，不是永久安排，故不會變成二級動員模式，但當時已因應宏福苑大維修而有應急預案，加派車輛及人手，又認為應急預案「彈性更大」。

聽證會又提及，起火時有大量雜物墜下，阻塞逃生通道。陳慶勇指，曾考慮出動災難應變救援隊清理，讓他們用重型工具清理雜物，不過因為不斷有燃燒的竹棚跌落，清理風險很大，故沒調派。