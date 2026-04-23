居屋2025｜申請費加至$350　申請表今起有得攞　一文看填表須知

【居屋2025／啟陽苑／影輝苑／裕豐苑／匯熙苑／朗風苑 ／綠置居2025／白居二】房委會昨日（22日）宣布，「居屋2025」、「綠置居2025」及「白居二2025」三項計劃，將由下周四（30日）起同步接受合資格人士申請，為期三個星期，5月20日晚上7時截止申請；三項計劃將於今年第二季同日分別進行攪珠。



公眾今日（23日）起可於「居屋2025」、「綠置居2025」及「白居二2025」指定網站瀏覽或下載申請表、申請須知及售樓資料簡介。樂富房委會客戶服務中心、觀塘綠置居售樓處、房委會轄下各屋邨辦事處等亦有印刷本供市民索取。各項申請須知一文看清。



申請表只需填寫申請人及家庭成員資料，扣除強積金供款後的家庭每月總收入及家庭總資產淨值，以及聲明在2024年5月21日起有否在港持有任何住宅物業。



「居屋2025」屋苑之一啟德啟陽苑，位於啟德體育園零售館旁，高層向東單位可望到海景，現起至十多層。（資料圖片／倪清江攝）

「居屋2025」屋苑之一將軍澳影輝苑，位於山丘上，多數單位可享西貢海景，現興建至基座。（資料圖片／倪清江攝）

錦田匯熙苑。（資料圖片／林遠航攝）

居屋2025｜今期有何新盤？大小、價錢是多少？

「居屋2025」推售五個新居屋發展項目，包括啟德啟陽苑、將軍澳影輝苑、錦田匯熙苑、屏山朗風苑、東涌裕豐苑，提供接近7,000個單位。單位實用面積介乎約26.1平方米至約52.0平方米（即約281平方呎至約560平方呎）。

【居屋2025】將於4月30日月開始接受申請，共有五個屋苑。(政府新聞處圖片)

今期居屋折扣率定於評定市值折減30%，即以七折出售。五個新居屋發展項目單位的售價介乎約150萬元至約480萬元。假設單位售價為280萬元，承造單位售價九成的按揭、按揭還款期30年，並以現行按揭利率約3.5%計算，申請者每月按揭還款額約為11,300元。

重售單位則包括啟德啟欣苑、啟悅苑、啟盈苑、觀塘安秀苑、安樺苑、安麗苑、安楹苑、安柏苑、馬頭角冠山苑、將軍澳昭明苑、屯門兆翠苑、元朗朗天苑、東涌裕興苑。單位數目可能有所更改，最終可供出售的重售單位資料，將於開始選購單位前公布。

▼4月22日 房委會公布居屋及綠置居申請安排▼



+ 3

綠置居2025｜今期有何新盤？大小、價錢是多少？

「綠置居2025」則推售九龍灣盛緻苑，提供超過800個新單位，單位實用面積介乎約26.0平方米至約43.6平方米（約280平方呎至約469平方呎）。折扣率定於評定市值折減40%，即以六折出售，單位的售價介乎約168萬元至約354萬元。假設單位售價為270萬元，承造單位售價九成半的按揭、按揭還款期30年，並以現行按揭利率約3.5%計算，申請者每月按揭還款額約為11,500元。

此外，「綠置居2025」亦會推售新一批租者置其屋計劃（租置計劃）回收單位。39個租置計劃屋邨中所有未售單位的定價介乎約16萬元至137萬元，折扣率為評定市值折減79%至83%。最終售價幅度取決於是次銷售計劃將會推售的單位。

【綠置居2025】將於4月30日月開始接受申請，只有一個屋苑。(政府新聞處圖片)

居屋2025、綠置居2025、白居二2025｜何時可申請？

申請日期：2026年4月30日至2026年5月20日（截止時間為晚上7時正）

網上申請開始時間：2026年4月30日早上8時正

居屋2025、綠置居2025、白居二2025｜申請表如何取？

由2026年4月23日起至2026年5月20日期間，市民可於以下地點的個別辦公時間內索取，或從房委會／房屋署網站下載銷售計劃的申請表、【申請須知】及是次出售居屋單位／綠置居單位╱租置計劃回收單位的售樓資料簡介／售樓簡介單張：

．房委會居屋銷售小組辦事處（地址：九龍橫頭磡南道3號房委會客務中心第一層平台）（近港鐵樂富站A出口）

．房委會綠置居銷售小組辦事處（地址：九龍觀塘開源道33號建生廣場一樓）（較近港鐵觀塘站B3出口）

．房委會轄下各屋邨辦事處及分區租約事務管理處

．房協轄下各出租屋邨辦事處

．民政事務總署轄下各民政諮詢中心



房委會／房屋署網站：「居屋2025」「綠置居2025」「白居二2025」

居屋2025｜如何計入息和資產限制上限？

無論是綠置居或居屋，綠表申請者均不設入息和資產限制上限，但由申請截止日期之前的24個月起計，直至簽署買賣合約當日，申請者不得在香港擁有住宅物業。

房委會去年12月通過非住在公屋的白表申請者的入息及資產上限不變。一人家庭入息上限為3萬元，資產上限為61.5萬元；2人或以上家庭入息上限為6萬元，資產上限123萬元。

房委會當時指出，根據現行機制，白表資產限額本應輕微下調至122萬元，不過房委會認為應為申請人提供適當的緩衝，並維持白表家庭申請者及一人申請者的資產限額至「居屋2024」及「白居二2024」相同的水平。

居屋2025及白居二2025申請人的入息及資產限額，維持在居屋2024及白居二2024水平。入息限額撇除強積金供款，括弧內數字為包含僱員強積金供款的總額。（房委會文件截圖）

居屋2025、綠置居2025、白居二2025｜如何在網上申請？

居屋2025：白表、綠表

綠置居2025

白居二2025

居屋2025、綠置居2025、白居二2025｜計劃可否一同申請？

白表申請者可以同時申請「居屋2025」和「白居二2025」；或僅申請「居屋2025」；或僅申請「白居二2025」。

綠表申請者可以同時申請「居屋2025」 和「綠置居2025」；或僅申請「居屋2025」（綠表）；或僅申請「綠置居2025」。

▼居屋2025、白居二2025「白表」申請表▼



+ 3

居屋2025、綠置居2025、白居二2025｜申請費為多少？

僅申請「居屋2025」（綠表或白表） ：港幣350元正。

同時申請「居屋2025」（綠表） 及「綠置居2025」：港幣350元正。

同時申請「居屋2025」（白表） 及「白居二2025」：港幣650元正。

僅申請「白居二2025」：港幣300元正。

居屋2025、綠置居2025、白居二2025｜如何繳交？申請費

網上申請須以有效的信用卡或「轉數快」即時繳付申請費。如郵寄或親身遞交申請表，申請者須以劃線支票或銀行本票繳付申請費。支票或銀行本票抬頭須書明支付「香港房屋委員會」，並在背面寫上申請者的香港身份證號碼及聯絡電話。便利店付款、期票、現金、禮券、匯票及電子支票，恕不接受。

▼居屋2025、綠置居2025「綠表」申請表▼



+ 3

居屋2025｜青年計劃（居屋）

40歲以下白表青年家庭及一人申請者可選擇參加，計劃參加者可獲發一個額外抽籤號碼。他們除須符合「居屋 2025」的申請資格外，另外必須符合及遵守下列規定：

（i）凡選擇參加青年計劃（居屋）的人士必須為計劃的申請者。該名青年申請者須在計劃申請截止日期當日已年滿18歲及在申請開始日期當日（即2026年4月30日）須為40歲以下。

（ii）該名青年申請者必須成為所購買單位的業主或其中一名聯名業主（不論申請表上的成年家庭成員是否青年）。除因永久離開、去世或社會福利署署長提出的其他體恤理由外，該名青年申請者的名字日後不得從房屋署及房協持有的業主紀錄中刪除。

（iii）已參加「家有長者優先選樓計劃」及/或「家有初生優先選樓計劃」的白表青年家庭申請者不能同時參加青年計劃（居屋）。

居屋2025｜屢次向隅可獲分派額外抽籤號碼

（i）前兩次曾連續申請居屋銷售計劃（即「居屋2023」及「居屋2024」）而未能成功購買單位的申請者，包括獲邀請選樓但最終未能成功購買單位或未獲選樓機會的申請者，會獲發一個額外抽籤號碼，惟所有該等申請必須來自同一申請者。

（ii）若在前兩次連續推出的居屋銷售計劃中，任何人士如並非申請者，而只是名列申請表上的家庭成員，即不符合資格獲發額外抽籤號碼；另外，若在前兩次連續推出的任何一次居屋銷售計劃中被房委會取消申請的人士，亦不會獲發額外抽籤號碼。

居屋2025｜家有初生優先選樓計劃

凡有嬰兒於2023年10月25日或以後出生的資助出售單位銷售計劃家庭申請者，而有關子女在「居屋2025」申請截止日期時為三歲或以下；或在申請截止當日已懷孕滿16週的家庭成員，均符合申請資格。房委會將預留約40%的單位作配額，供參加「家有初生優先選樓計劃」和「家有長者優先選樓計劃」的合資格申請者攪珠和優先選樓。

居屋2025｜哪裡有室內間格模型、建築模型？

房委會客務中心資料展覽廳

地址︰九龍橫頭磡南道3號香港房屋委員會客務中心第一層平台及第三層平台（近港鐵樂富站A出口）

開放日期及時間︰2026年4月23日至2026年5月20日，每日上午8時至晚上7時（包括星期六、日及公眾假期）

如天文台當日上午7時，仍懸掛或已發出預警信息表示將會懸掛8號或以上熱帶氣旋警告信號及／或黑色暴雨警告信號及／或「極端情況」警告信號，將暫停開放，直至另行通告。待警告信號除下兩小時後，將重新開放。

綠置居2025｜哪裡有室內間格模型、建築模型？

房委會綠置居銷售小組辦事處的資料展覽廳

地址：九龍觀塘開源道33號建生廣場一樓(較接近港鐵觀塘站B3出口)

開放日期及時間：2026年4月23日至2026年5月20日，每日上午8時至晚上7時(包括星期六、日及公眾假期)。

如天文台當日上午7時，仍懸掛或已發出預警信息表示將會懸掛8號或以上熱帶氣旋警告信號／黑色暴雨警告信號／「極端情況」警告信號，將暫停開放，直至另行通告。待警告信號除下兩小時後，將重新開放。