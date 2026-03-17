小熊貓柔柔離世享年17歲　海洋公園：人道安樂死免牠受不必要痛苦

海洋公園宣布，園內雌性小熊貓柔柔今日（17日）離世，享年17歲。海洋公園指，柔柔與年齡相關的病痛無可避免地相繼出現，不適症狀於最近數周愈加明顯，安寧療護亦未能紓緩牠的不適。團隊經審慎評估後，以牠的生活質素及福祉為考量，作出為柔柔進行人道安樂死的決定。



小熊貓柔柔。（海洋公園提供）

小熊貓柔柔。（海洋公園提供）

柔柔退化性關節問題等不適症狀最近數周愈加明顯

園方指，公園的動物護理及獸醫團隊一直為柔柔提供周全的健康護理，並由2021年開始緊密監察牠的老年狀況；惟與年齡相關的病痛無可避免地相繼出現，柔柔的不適症狀、包括退化性關節問題於最近數周愈加明顯，安寧療護亦未能紓緩牠的不適。

團隊經審慎評估後，以牠的生活質素及福祉為考量，作出為柔柔進行人道安樂死的決定，避免牠承受不必要的痛苦。在生命的最後時刻，柔柔在盡心盡力照顧牠的護理員陪伴下安詳離世。

2009年與小熊貓聰聰和泰山一起加入海洋公園

小熊貓被國際自然保護聯盟《瀕危物種紅色名錄》列為「瀕危」物種，在野外平均壽命約8至12歲。據估計，現存野生小熊貓數量不足一萬隻。來自成都大熊貓繁育研究基地的柔柔於2009年與小熊貓聰聰和泰山一起加入海洋公園大家庭。柔柔的性格溫柔活潑兼備，迅速成為備受歡迎的動物大使；同為17歲的聰聰和泰山現時除了有一些老年症狀之外，以牠們的年紀來說，目前健康良好、狀態穩定。