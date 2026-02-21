海洋公園最後北極狐陪伴港人11年離世　園方︰因機能衰退無法逆轉

海洋公園今日（21日）公布，園內最後兩隻北極狐小高與Trinity，因年長所引致及無法逆轉的機能衰退，早前以11歲高齡離世，牠們自出生起一直陪伴香港成長，可謂是港人一代回憶。翻查資料，海洋公園「冰極天地」園區在2012年開幕，其後兩年間先後迎來多隻北極狐，直至2014年8月5日公布北極狐Mochi誕下6隻寶寶，成為首批在香港出生的北極狐。



「雪狐居」最後兩隻北極狐小高與Trinity，早前以11歲高齡離世。圖為小高2021年睡覺時拍攝的圖片。（海洋公園影片截圖）

海洋公園2025年12月29日在社交平台發布題為「年終感謝」的帖文，放有護理員照顧北極狐的圖片。（海洋公園圖片）

海洋公園︰因年長所引致及無法逆轉的機能衰退而離世

網上近日流傳海洋公園最後一隻北極狐已離逝，記者今日傍晚（21日）在海洋公園官網搜尋「北極狐」，發現已無法再進入「雪狐居」網頁。海洋公園回應指，「雪狐居」最後兩隻北極狐小高與Trinity，早前以11歲高齡離世。

海洋公園又指，每隻北極狐踏進高齡階段時，動物護理及獸醫團隊一直悉心照料，並密切監察牠們的健康狀況，惟牠們最終因年長所引致及無法逆轉的機能衰退而離世。「公園成員和曾與這些動物大使見面的訪客將會非常想念牠們。」

▼海洋公園動物之日常「北極狐小高篇」▼



去年12月29日海洋公園網上帖文仍有北極狐照片

不過海洋公園並無公布最後一隻北極狐的逝世日期，惟公園2025年12月29日在社交平台發布題為「年終感謝」的帖文，放有護理員照顧北極狐的照片，因此可估計最後一隻北極狐理應在今年初離逝。

翻查資料，海洋公園「冰極天地」園區在2012年開幕，其後兩年間先後迎來多隻北極狐，包括一隻由美國到港的雄性北極狐Gochi，以及2013年被漁農自然護理署充公轉交往海洋公園飼養的雌性北極狐Mochi。

▼海洋公園「你問佢答」北極狐篇▼



海洋公園2014年公布香港首批北極狐出生

直至2014年8月5日，海洋公園公布上述兩隻北極狐於同年5月上旬交配後，在近日誕下6隻寶寶，分別是4隻雌性及兩隻雄性，成為首批在香港出生的北極狐，其中一隻更是長有罕見的灰黑色體毛。

當時冰極天地館長黃永康表示，北極狐是一種獨居動物，因此難以推測牠們會否成為一對並進行交配，因此他很高興兩隻來自不同國家的北極狐相處融洽，成功孕育第一代在香港出生的北極狐。